Soldați ruși beți au tras unii în alții după ce s-au certat din cauza unei camere cu termoviziune

Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal în urma unor dispute cu camarazii săi privind vânzarea unei camere de termoviziune capturate, potrivit mișcării partizane Ateș, relatează Kyiv Post.

Într-o actualizare, sâmbătă, partizanii ucrainenii au transmis că un conflict spontan a izbucnit între trei soldați din Regimentul 33 Separat de Pușcași Motorizați din districtul Kirovski, Donețk. Data presupusului incident nu este cunoscută.

Soldații ruși se aflau într-un bar local și au început să se certe întrucât nu s-au putut pune de acord asupra prețului cu care să vândă o „cameră de termoviziune standard” capturată pe front.

Disputa a continuat în fața barului, unde răfuiala a escaladat cu împușcături. Un soldat a fost ucis la fața locului”, au scris partizanii Ateș.

Camerele de termoviziune sunt foarte apreciate de trupele din prima linie, întrucât permit forțelor să detecteze mișcarea și țintele inamice în condiții de întuneric și vizibilitate redusă, oferind un avantaj critic pe câmpul de luptă.

Camerele de termoviziune vândute de magazinele de echipament militar din Ucraina costă între 1.000 și câteva mii de dolari.

Potrivit mișcării Ateș, armata rusă încearcă să mușamalizeze incidentul, prezentându-l ca fiind declanșat de „manevrarea neglijentă a unei arme”.

„Comandamentul încearcă să limiteze accesul la informații și să împiedice răspândirea știrilor în afara unității”, se arată în relatarea partizanilor

Ateș a operat activ împotriva operațiunilor de război ale Moscovei, atât în ​​Ucraina ocupată, cât și în interiorul Rusiei. În decembrie, un agent Ateș a declarat pentru Kyiv Post că grupul s-a infiltrat în armata rusă pe tot parcursul anului 2025, având agenți în diverse formațiuni militare.

Agenții grupării s-au angajat în activități de spionaj și au documentat nemulțumirea în rândul trupelor rusești.