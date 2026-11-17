Viktor Orbán a promis că va proteja Ungaria de corupție și de migrația ilegală. Acum, tocmai din aceste motive, foști miniștri, fostul guvernator al băncii centrale și fratele lui Orbán au fost arestați.

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, aici la o conferință de presă a partidului său, Fidesz Foto: Balint Szentgallay/NurPhoto/picture alliance

Într-o pădure din Ungaria, anchetatorii dezgroapă din pământ teancuri de bani. În depozite, într-un seif ascuns și chiar într-o căsuță pentru păsări sunt găsite alte milioane. Imaginile publicate vinerea trecută (13.11.2026) de nou-înființata Autoritate Națională pentru Recuperarea și Protejarea Averilor din Ungaria (NVVH) par desprinse din scenele unui film mediocru cu gangsteri.

Ele reflectă însă realitatea. Anchetatorii au confiscat bancnote în forinți, dolari și euro, în valoare de 17,7 milioane de euro. Potrivit NVVH, descoperirea și ancheta au legătură cu dosarul care îl vizează pe Miklos Sesztak, ministru al dezvoltării în guvernul lui Viktor Orbán între 2014 și 2018 și, în prezent, deputat în Parlament din partea Partidului Popular Creștin-Democrat (KDNP), aliat al Fidesz, partidul lui Orbán.

Sesztak se află în arest preventiv de la sfârșitul lunii septembrie, fiind suspectat de corupție. Anna Unger, șefa NVVH, a refuzat până acum să ofere detalii despre banii descoperiți, invocând necesitatea protejării anchetei. Ea a subliniat însă, într-o intervenție la postul de televiziune maghiar RTL, că nu s-a stabilit, deocamdată, cui îi aparțin banii. Oricum, avocatul lui Sesztak neagă că proprietarul acestora ar fi fost clientul său.

Miklos Sesztak, aici într-o fotografie din 2017, a fost ministru al dezvoltării în guvernul Orban Foto: Robert Szaniszlo/ZUMA/IMAGO





Cu toate acestea, Bence Retvari, liderul grupului parlamentar al KDNP, i-a cerut deja sâmbătă (14.11.2026) lui Sesztak, colegul său de partid, să renunțe la mandatul de deputat. La rândul său, actualul premier al Ungariei, Peter Magyar, i-a acuzat fățiș luni (16.11.2026), în Parlament, pe fostul ministru și pe câțiva dintre complicii săi că ar fi proprietarii milioanelor ascunse.

Nu este un caz izolat

Desigur, în cazul lui Sesztak funcționează încă prezumția de nevinovăție. Însă, prin împrejurările sale grotești, povestea milioanelor îngropate reprezintă, deocamdată, punctul culminant al "Operațiunii Purgatoriul", anunțată de Magyar la sfârșitul lunii iunie 2026, în Parlament. Este vorba despre o amplă socoteală juridică pentru corupția și abuzurile de putere din timpul guvernelor Orbán.

Nu este singurul caz de acest fel. La sfârșitul lunii octombrie a fost arestat fostul guvernator al băncii naționale, György Matolcsy. Împreună cu fiul său și cu alți complici, acesta ar fi deturnat sume uriașe de bani și ar fi provocat, potrivit estimărilor Curții de Conturi a Ungariei, un prejudiciu adus patrimoniului public de aproximativ 740 de milioane de euro.

Fratele lui Orbán, implicat în traficul de migranți

La începutul săptămânii trecute, la rândul său, fratele mai mic al lui Viktor Orbán, Aron, a fost plasat în arest preventiv, fiind acuzat de trafic de persoane. El ar fi făcut parte dintr-o rețea de introducere ilegală a migranților în țară, care aducea cetățeni vietnamezi în Ungaria cu ajutorul unor documente falsificate.

Aron Orbán, fratele fostului premier ungar, aici după arestarea sa din 9 noiembrie 2026 Foto: Viktor Veres/HVG/dpa/picture alliance

Aceste cazuri nu sunt doar deosebit de grave, ci ating chiar inima unui sistem care, timp de 16 ani, s-a proclamat motorul unei mișcări de renaștere creștin-conservatoare și naționaliste. Viktor Orbán le promisese maghiarilor că va apăra interesele poporului și ale națiunii împotriva migranților ilegali și a corporațiilor străine, împotriva "Bruxellesului" și a unei presupuse elite liberale europene, corupte.

Acum, foști membri ai guvernului, aliați politici apropiați și membri ai familiei sale sunt anchetați pentru corupție și abuz de putere. Iar aspectul cel mai absurd și cinic al întregii situații este că, în timp ce Viktor Orbán instiga necontenit împotriva migranților ilegali, fratele său ar fi obținut profituri din introducerea clandestină a acestora în Ungaria.

Lux privat, plătit din bani publici

Despre ce este vorba, mai exact, în fiecare dintre aceste cazuri?

Procurorii îl acuză pe fostul ministru Sesztak, aflat în arest, că, între 2015 și 2018, ar fi primit, împreună cu șeful de atunci al Administrației de Stat a Patrimoniului, mită în valoare totală de aproximativ 30 de milioane de euro. În centrul acuzațiilor se află o presupusă afacere supraevaluată privind achiziția de autobuze pentru compania de transport public Volanbusz. În plus, ancheta vizează și acte de corupție în sectorul construcțiilor.

Dimensiunile sunt considerabil mai mari în cazul fostului președinte al băncii naționale, Matolcsy, și al Băncii Naționale a Ungariei (MNB). Presa maghiară vorbește despre unul dintre cele mai mari jafuri bancare din istoria recentă a Ungariei și a Europei.

Fostul șef al băncii centrale a Ungariei György Matolcsy Foto: Szilard Koszticsak/AP Photo/picture alliance





În timpul mandatului său la conducerea băncii centrale, Matolcsy a direcționat aproximativ 266 de miliarde de forinți (circa 730 de milioane de euro) din fondurile MNB către fundații înființate chiar de el. Oficial, aceste fundații aveau misiunea de a sprijini proiecte din domeniul educației și al cercetării. Ulterior, administrarea patrimoniului fundațiilor a fost preluată de societatea de investiții Optima, care a plasat banii în proprietăți imobiliare, titluri de valoare și participații la diverse afaceri.

În jurul companiei Optima s-a format, de asemenea, o întreagă rețea de alte societăți financiare. Una dintre figurile centrale ale acestui păienjeniș de firme era Adam, fiul lui Matolcsy. Familia lui György Matolcsy și partenerii săi de afaceri ar fi folosit banii fundațiilor pentru a-și finanța un stil de viață de lux. În timp ce Matolcsy senior se află în arest, pe urmele fiului său se află în prezent autoritățile internaționale.

În ceea ce-l privește pe Aron, fratele lui Viktor Orbán, acesta ar fi profitat de legăturile sale de familie și de relațiile politice pentru a obține, împreună cu parteneri de afaceri, vize pentru spațiul Schengen al Uniunii Europene în beneficiul unor cetățeni vietnamezi, în schimbul unor comisioane consistente de intermediere.

Potrivit informațiilor rezultate până acum din anchetă este vorba despre peste 100 de cetățeni vietnamezi. Oficial, aceștia urmau să participe la programe universitare de perfecționare, cu durată limitată. În realitate, cei mai mulți ar fi plecat mai departe spre Europa Occidentală sau ar fi rămas în Ungaria după expirarea vizelor.

Fidesz, într-o criză profundă

Numeroși comentatori maghiari consideră că partidul lui Orbán, Fidesz, se află acum într-o criză existențială fără precedent. Politologul Robert Laszlo, de la Institutul Political Capital, afirmă, într-un podcast al portalului 24.hu, că imaginile din pădure au confirmat în rândul opiniei publice convingerea tot mai răspândită că Ungaria, sub conducerea lui Orbán, fusese un "stat mafiot".

"Fidesz este de neconceput fără Viktor Orbán, dar, cu Orbán, este imposibilă îndepărtarea din memorie a moștenirii anilor săi de guvernare", afirmă Laszlo.

Politologul consideră că, după apariția imaginilor cu teancurile de bani, Fidesz se află la o răscruce de drumuri. Partidul trebuie "să accepte și să înfrunte realitatea că toate acestea s-au întâmplat, într-adevăr, sub guvernarea sa", scrie el pe Facebook.

"Oricum au întârziat prea mult, dar, dacă nu o fac acum, nu va mai exista niciun fel de proastă guvernare care să-i poată salva".

Doar un scut de protecție pentru Orbán

Marton Gergely, redactorul-șef al săptămânalului HVG, scrie că Fidesz nu mai este, între timp, un proiect politic, ci a devenit un scut de protecție pentru Orbán și cercul său apropiat.

În interiorul partidului nu are loc nicio discuție sinceră despre modul în care ar trebui abordată "Operațiunea Purgatoriul", deoarece o asemenea discuție ar presupune recunoașterea celor care au furat și a lucrurilor furate în timpul guvernării lui Orbán.

O confirmare a acestei situații a venit luni (16.11.2026), chiar din partea grupului parlamentar Fidesz. Atunci când liderul grupului, Janos Boka, a declarat că "orice abuz de încredere și orice deturnare a patrimoniului public sunt inacceptabile", doar câțiva dintre colegii săi de partid au aplaudat.

Viktor Orbán, la rândul său, s-a poziționat el însuși în postura de victimă, după arestarea fratelui său. "Eu sunt ținta, fratele meu mai mic este doar un mijloc prin care se urmărește atingerea acestui scop", a declarat el pentru portalul Ultrahang, apropiat de Fidesz.

Întrebat de ce nu merge să-și viziteze fratele la închisoare, Orbán a comentat: "Cred că presa s-ar bucura foarte mult de o fotografie în care eu tocmai intru într-un penitenciar".

Keno Verseck - DW