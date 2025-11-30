Cinci persoane au murit în nord-estul Franței, într-un incendiu. O clădire cu trei niveluri a fost cuprinsă de flăcări

Cinci persoane au murit într-un incendiu, la Neuves-Maisons, în Meurthe-et-Moselle (nord-est), au anunţat duminică pompierii şi prefectura.

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, o femeie în vârstă de 60 de ani, o alta de 20 de ani şi un adolescent în vârstă de 16 ani au murit, au anunţat pompierii.

O a cincea persoană, grav rănită, a murit din cauza rănilor, a anunţat prefectura.

Un rănit uşor în vârstă de 27 de ani a fost intoxicat cu fum, iar viaţa nu-i este în pericol.

Pompierii au fost avertizaţi duminică, la ora locală 3.15 (1.15, ora României), cu privire la incendiu, pe strada Capitaine Caillon, la Neuves-Maisons, o comună cu 7.000 de locuitori, situată la sud-vest de Nancy.

Sinistrul a cuprins o clădire cu trei niveluri, la parterul cărei se afla un magazin.

În total, 70 de pompieri au intervenit la incendiu, cu 30 de vehocule.

Ei au reuşit să controleze incendiul ”destul de rapid”.

Aproximativ 20 de jandarmi , inclusiv membri ai Brigăzii de Căutare şi din cadrul Plutonului de Supraveghere şi Intervenţie al Jandarmeriei (PSIG), au fost desfăşuraţi la faţa locului, iar trei ambulanţe au participat la intervenţie, a declarat AFP prefectura.

Incendiul nu s-a extins la vecini.

Ministrul de Interne Laurent Nuñez a anunţat pe X că se gândeşte ”sincer la victime şi la rudele lor”.

El a salutat ”mobilizarea pompierilor care au luptat împotriva incendiului cu curaj şi a jandarmilor angajaţi la faţa locului”.

Primăria din Neuves-Maisons urmează să deschidă două săli, una în care să fie găzduite familiile, cealaltă penttu o celulă de urgenţă medico-psihologică pentru populaţia care a fost şocată de dramă, a declarat AFP prefectura.