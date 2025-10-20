Video Patru oameni au murit într-un incendiu izbucnit într-un bloc cu zece etaje din Lyon

Patru persoane au murit luni dimineață, 20 octombrie, într-un incendiu izbucnit într-un imobil cu zece etaje din arondismentul 3 al orașului francez Lyon, a anunțat prefectura Rhône, potrivit Le Figaro.

Alte 12 persoane au fost examinate de echipele de salvare, iar municipalitatea din Lyon a deschis o sală de sport pentru a găzdui persoanele evacuate.

Incendiul a izbucnit la ora 5.10 și a fost stins în jurul orei 7, grație intervenției a 78 de pompieri și a 34 de autospeciale, a indicat prefectura.

Doi bărbați și două femei au decedat

La locul incendiului au fost prezente și patru echipaje ale serviciului de urgență medicală.

„Am aflat cu profundă emoție de moartea a patru persoane, două femei și doi bărbați, în această noapte, în urma unui incendiu într-un imobil de pe strada André Philip din arondismentul 3. Gândurile mele se îndreaptă către victime, către cei dragi lor și către toți cei care au fost afectați. Vreau să le transmit toată compasiunea noastră”, a declarat primarul orașului Lyon, Grégory Doucet, care a apreciat intervenția echipelor de salvare.

O anchetă urmează să stabilească circumstanțele tragediei.

Reprezentanții Prefecturii Lyon sunt la locul tragediei.

Amintim că, în august, un incendiu uriaș a mistuit 16.000 de hectare de pădure și sate din sudul Franței.

Pe 7 octombrie, un alt incendiu a izbucnit la câţiva metri de Matignon, unde este sediul guvernului francez.