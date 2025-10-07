Video Incendiu în apropierea sediului Guvernului francez, în ziua în care Lecornu urma să îi primească pe liderii politici

Un incendiu a izbucnit marți, 7 octombrie, la câţiva metri de Matignon, unde este sediul guvernului francez. Pompierii au declarat că incendiul a fost rapid adus sub control şi a fost stins la o oră de la izbucnire.

Marţi dimineaţă, de la ora 9:00, Sébastien Lecornu urma să îi primească la Matignon pe liderii partidelor şi pe liderii coaliţiei guvernamentale, precum şi pe preşedinţii celor două camere ale Parlamentului: Yaël Braun-Pivet şi Gérard Larcher.

Fumul a început să invadeze strada Varenne puţin după ora 9:30, în timp ce Sébastien Lecornu începea „negocierile finale”, la cererea lui Emmanuel Macron, un preşedinte aflat sub o persiune în creştere, pentru a „defini o platformă de acţiune şi stabilitate”.

Pompierii au declarat că incendiul a fost rapid adus sub control şi a fost stins din jurul orei 10.00. Aproximativ douăzeci de pompieri au fost mobilizaţi şi nu s-au înregistrat răniţi. Incendiul nu s-a extins sau propagat şi a provocat doar blocaje în trafic.

Sursă Video: X @nexus_osint

Între timp, Franța trece printr-un nou episod de instabilitate politică, în contextul în care prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a anunțat demisia la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului.

Acesta este al treilea prim-ministru care își pierde funcția din cauza incapacității de a promova reforme cheie într-un parlament divizat.

Evenimentele au zguduit puternic piețele financiare franceze și au stârnit o dezbatere politică internă aprinsă. Lecornu devine prim-ministrul francez cu cel mai scurt mandat din istorie, subliniind incertitudinea gravă care planează asupra viitorului națiunii.

Decizia marchează un minim istoric în privința stabilității politice, accentuând percepția unei crize atât la nivel guvernamental, cât și economic.