Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Un incendiu puternic a izbucnit recent în orașul Grenoble, Franța. Flăcările au cuprins etajul al treilea al unei clădiri, iar doi copii au fost surprinși în interiorul apartamentului în flăcări. Un băiețel de 10 ani a făcut un gest eroic, salvându-și fratele din calea flăcărilor.

Cei doi copii au scăpat cu răni ușoare. FOTO: captură video X/@Soulefacts
Cei doi copii au scăpat cu răni ușoare. FOTO: captură video X/@Soulefacts

Într-un gest eroic, un băiat de 10 ani și-a aruncat fratele mai mic, în vârstă de 2 ani, de la o înălțime de aproximativ 9 metri, încercând să-l salveze de flăcări. Ulterior, și el a sărit de la balcon pentru a scăpa de incendiu. Ambii copii au suferit doar răni ușoare.

În timpul intervenției, șase adulți au sărit pentru a-i prinde pe cei doi copii, însă doi dintre aceștia s-au ales cu fracturi la brațe în urma impactului.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cauzele incendiului.

