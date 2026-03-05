Cele 10 țări din Europa care au făcut un plan de forță majoră în caz de război. Anunțul vine din Suedia

Zece state din nordul Europei au convenit să elaboreze planuri pentru o posibilă evacuare transfrontalieră a cetățenilor în cazul izbucnirii unui război sau al unei alte crize majore.

Ministerul Apărării din Suedia a anunțat că acordul a fost încheiat cu partenerii din NATO pentru a contribui la protejarea populației din regiunile nordice și baltice în scenarii de tipul „celui mai rău caz”. Alături de Suedia, din noul acord fac parte Germania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Norvegia, Finlanda, Islanda și Danemarca, scrie Sky News.

Planul se bazează pe lecțiile învățate din războiul din Ucraina și vine într-un context în care conflictul recent din Orientul Mijlociu nu dă semne că s-ar apropia de final.

„Experiența din Ucraina a arătat că deplasările temporare ale populației permit continuarea apărării țării, protejând în același timp civilii”, a transmis Ministerul Apărării din Suedia.

În același timp, suedezii au fost sfătuiți să se asigure că au la dispoziție numerar de rezervă pentru situații de criză.

Potrivit unor noi recomandări ale băncii centrale a țării, Riksbank, toți adulții ar trebui să aibă economii în numerar suficiente pentru o săptămână, astfel încât să poată cumpăra alimente, medicamente și alte bunuri esențiale în situații de urgență, inclusiv în caz de război.

„Accesul la mai multe metode de plată îmbunătățește capacitatea publicului de a face plăți în cazul unor întreruperi temporare, al unor crize sau, în cel mai rău scenariu, al unui război”, a transmis banca centrală.

Planurile de gestionare a crizelor elaborate de statele europene vor include detalii despre modul în care ar urma să fie cazați și înregistrați evacuații, despre transport și coridoare de deplasare pentru facilitarea mișcărilor masive de populație, precum și despre modul în care vor fi îngrijite persoanele vulnerabile.

După declanșarea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, mai multe state europene s-au grăbit să își evacueze cetățenii rămași blocați în regiune, în timp ce Iranul a vizat o serie de țări din apropiere cu rachete și drone.

Primii circa 300 de cetățeni români au ajuns în noaptea de luni spre marți în țară cu două curse operate de TAROM spre Egipt. Programate luni dimineață, cursele speciale au fost amânate din cauza întârzierilor generate de transportul terestru pe ruta Israel-Egipt şi a formalităților de frontieră.