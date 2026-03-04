Războiul lui Trump împotriva Iranului amenință să transforme Ucraina într-un „război uitat”

Oficialii europeni se tem că un conflict prelungit al Statelor Unite în Orientul Mijlociu ar putea reduce atenția Washingtonului față de Ucraina și ar putea limita accesul Kievului la armele de care are nevoie urgentă pentru a respinge atacurile rusești, scrie politico.eu.

Pe măsură ce operațiunea militară americană împotriva Iranului devine prioritară pentru Pentagon și Casa Albă, există îngrijorări că președintele Donald Trump ar putea pierde interesul în a presa Moscova către un acord de pace, în condițiile în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a intrat în al cincilea an.

Armele, o resursă limitată

Impactul ar putea fi nu doar politic, ci și militar. Oficialii europeni avertizează că un conflict extins în Orientul Mijlociu ar consuma stocuri importante de rachete americane — inclusiv interceptori esențiali pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenskit a declarat că o escaladare de durată „va afecta cu siguranță livrările” de armament. „Pentru noi, este o chestiune de viață”, a spus el, referindu-se la sistemele de apărare aeriană.

În Kiev, interceptorii PAC-3 pentru sistemele MIM-104 Patriot sunt considerați vitali pentru doborârea rachetelor rusești. Guvernele europene nu dispun de stocuri semnificative proprii, iar dezvoltarea unor capacități interne va necesita ani.

Ed Arnold, analist la Royal United Services Institute, afirmă că atenția politică a Washingtonului va fi inevitabil divizată: „Dacă deschizi un nou front, devine mai dificil să menții presiunea pe Rusia. În plus, dacă trimiți masiv echipamente într-o regiune, nu mai ai rezerve pe raft”.

Chiar înaintea loviturilor asupra Iranului, oficiali americani avertizau că un conflict ar putea epuiza stocurile și ar vulnerabiliza SUA. Un înalt oficial european, citat sub protecția anonimatului, a declarat că Washingtonul ar putea prioritiza reconstituirea propriilor arsenale, în detrimentul exporturilor către Europa și Ucraina.

Negocieri fragile

În plan diplomatic, administrația Trump susține că rămâne angajată în găsirea unei soluții pentru conflictul ruso-ucrainean. Emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat recent cu reprezentanți ucraineni la Geneva, iar noi consultări erau prevăzute în Abu Dhabi.

Totuși, escaladarea din Orientul Mijlociu pune sub semnul întrebării calendarul. Zelenski a afirmat că întâlnirile nu au fost anulate, dar ar putea fi relocate, dacă situația o va impune.

Între timp, președintele rus Vladimir Putin nu dă semne de grabă. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia a lansat recent sute de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei, într-una dintre cele mai intense serii de atacuri din ultimele luni.

Primele efecte în Europa

Criza iraniană a avut deja un efect indirect asupra parcursului european al Ucrainei. O reuniune la nivelul Uniunii Europene, programată în Cipru pentru a discuta următorii pași ai procesului de aderare, a fost amânată după ce o dronă iraniană a lovit baza britanică RAF Akrotiri.

Întârzierea vine într-un moment dificil pentru Kiev, care se confruntă cu presiuni bugetare și cu întârzieri în aprobarea unor pachete financiare europene.

Un avantaj strategic?

Nu toate evoluțiile sunt însă negative pentru Ucraina. Loviturile americane și israeliene asupra Iranului au slăbit unul dintre aliații importanți ai Moscovei. Teheranul a furnizat Rusiei drone de tip Shahed la începutul războiului, iar cooperarea militară dintre cele două țări a fost consolidată ulterior.

Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru politică externă din parlamentul ucrainean, consideră că există „anumite avantaje” pentru Kiev. „Luptăm împotriva aceleiași axe autoritare - Rusia, Iran, Coreea de Nord”, a spus el.

Egor Cerniev, vicepreședinte al comisiei pentru securitate națională, afirmă că negocierile mediate de SUA vor continua „în paralel” cu conflictul din Iran. „Riscul real apare dacă operațiunea împotriva Iranului se prelungește și nu produce rezultate. Atunci atenția față de Ucraina ar putea slăbi.”

O balanță fragilă

Pentru Europa, miza este menținerea implicării americane. Un diplomat european a rezumat dilema: „Va fi dificil să menținem aceeași capacitate de concentrare. Chiar înainte de conflictul cu Iranul, interesul american față de Ucraina părea să scadă.”

Într-un moment în care resursele militare și capitalul politic sunt finite, direcția pe care o va lua conflictul din Orientul Mijlociu ar putea influența decisiv evoluția războiului din Ucraina - și echilibrul de securitate al Europei.