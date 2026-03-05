Lumea se pregătește pentru impactul unui război în Orientul Mijlociu care se propagă rapid. Consecințe pentru Europa

Liderii mondiali anticipează cu îngrijorare urmările potențial de amploare ale unui conflict în escaladare rapidă în Orientul Mijlociu, în timp ce campania aeriană a Statelor Unite și Israelului continuă. Ofensiva, care a avut loc la doar trei zile după a patra aniversare a invaziei Rusiei în Ucraina, a generează temeri privind creșterea prețurilor la energie, instabilitate politică și un potențial val de refugiați. Iranul a ripostat vizând cu rachete și drone națiunile din Golf, Libanul și Ciprul. Conflictul testează capacitatea țărilor de a naviga într-un peisaj geopolitic volatil, se arată într-o analiză NYT.

La doar trei zile după a patra aniversare a invaziei Rusiei în Ucraina săptămâna trecută, America și Israelul au bombardat Iranul. A fost începutul unui alt conflict militar care amenință să submineze stabilitatea globală, să crească prețurile la energie și să zguduie piețele financiare din întreaga lume.

Chiar și în țări îndepărtate de Orientul Mijlociu precum Japonia, Canada și Marea Britanie, cel mai nou război neliniștește guvernele care deja se confruntau cu turbulențe economice din cauza tarifelor, războaielor din Ucraina și Gaza, amenințărilor lui Trump legate de Groenlanda și capturarea liderului Venezuelei de către americani.

Pe măsură ce Iranul ripostează lansând rachete și drone asupra țărilor din Golf, Cipru, Liban și nu numai, conflictul testează capacitatea țărilor din întreaga lume de a-și modela propriul destin.

Diviziuni internaționale

Răspunsurile liderilor globali sunt puternic contrastante. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat atacurile drept „o escaladare”, stârnind furia lui Donald Trump, care a amenințat cu întreruperea comerțului cu Madridul.

În schimb, Canada și Germania și-au exprimat sprijinul pentru ofensiva condusă de SUA. Marea Britanie a adoptat un ton precaut. Prim-ministrul Keir Starmer a afirmat în Parlament că Regatul Unit nu se va implica în acțiuni militare fără autoritate legală clară și fără un plan bine pus la punct, amintind de lecțiile războiului din Irak. Franța a folosit un limbaj prudent. Președintele Emmanuel Macron a subliniat importanța protejării cetățenilor francezi și menținerii stabilității regionale.

La o întrevedere cu cancelarul german Friedrich Merz la Casa Albă, marți, Trump l-a atacat pe prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez pentru că a condamnat atacurile asupra Iranului.

„Vom încheia toate relațiile comerciale cu Spania,” le-a spus președintele american reporterilor. „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania.”

Liderii Marii Britanii, Franței și Uniunii Europene au încercat să evite potențiale divergențe cu Casa Albă, emițând declarații atent formulate prin care condamnă represaliile Iranului, fără a îmbrățișa pe deplin ofensiva condusă de americani.

La întâlnirea cu Trump, Merz a criticat, de asemenea, Spania pentru că nu cheltuie mai mult pentru apărarea Europei, spunând că alte națiuni „încearcă să îi convingă că asta face parte din securitatea noastră comună.” Merz a mai spus că atacurile asupra Iranului „desigur, ne afectează economiile,” adăugând: „de aceea sperăm cu toții ca acest război să se încheie cât mai curând posibil.”

De ani de zile, aceiași lideri cataloghează agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei un atac asupra ordinii globale bazate pe reguli. Acum, ei fac eforturi să găsească un spațiu de manevră în contextul delicat al războiului american cu Iranul, lansat în timp ce negocierile diplomatice erau încă în curs și fără aprobarea Congresului.

Într-un discurs susținut luni în Parlament, prim-ministrul britanic Keir Starmer a încercat să explice refuzul său de a se alătura Statelor Unite și Israelului în atacurile asupra Iranului, promițând că nu va trimite niciodată forțele britanice în război fără autoritate legală clară. Dar a avertizat, de asemenea, că vor exista consecințe indiferent de rolul Marii Britanii în conflict.

„Am vorbit recent despre impactul pe care evenimentele globale îl au aici acasă, comprimându-ne viețile cu o frecvență tot mai mare, afectând economia, crescând prețurile în magazine sau la pompă, divizând comunități, determinând anxietate și frică,” a spus el.

El a adăugat că Marea Britanie și-a învățat lecțiile din sprijinul său necondiționat pentru invazia Americii în Irak din 2003, pe care mulți britanici ulterior au regretat-o.

„Orice acțiune a Marii Britanii trebuie să aibă întotdeauna un temei legal și un plan fezabil, bine gândit,” a spus Starmer. „Repet, nu am fost implicați în loviturile inițiale asupra Iranului și nu ne vom alătura nici în prezent acțiunilor ofensive.”

Calculele similare se fac în întreaga lume, pe măsură ce liderii încearcă să navigheze prin politica complexă a războiului, riscul de a-l supăra pe Trump și efectele devastatoare pe care un alt conflict prelungit le-ar putea avea asupra țărilor lor.

Prețurile petrolului și gazelor naturale au explodat din cauza întreruperii producției și a perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz. Sute de mii de turiști europeni și angajați din străinătate rămân momentan blocați în țările din Orientul Mijlociu, după ce majoritatea zborurilor prin regiune au fost anulate. Pericolul actelor teroriste ca răzbunare pentru atacul asupra Iranului a crescut, iar anchetatorii din Statele Unite examinează posibile legături ale conflictului cu un atac armat mortal din Texas. Experții au avertizat și asupra unui nou val de refugiați din Iran și din întreaga regiune dacă conflictul se prelungește.

„De la energie la domeniul nuclear, de la transport la migrație și securitate, trebuie să fim pregătiți pentru consecințele acestor evenimente recente,” a declarat luni Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Întrebarea pe care și-a pun acum liderii lumii este ce se poate face pentru a minimiza efectele noului război și ripostei Iranului.

Iranul a răspuns atacurilor americane și israeliene cu propriul său asalt asupra bazelor americane din mai multe țări din Golf, atacuri asupra infrastructurii petroliere și de gaze din țările vecine și amenințarea de a închide Strâmtoarea Ormuz pentru navigație.

Europa, între diplomație și marginalizare

Michael B. Froman, președintele Consiliului pentru Relații Externe, a apreciat că țările din întreaga lume au resimțit repercusiunile comportamentului agresiv al Iranului încă de la revoluția islamică care a adus guvernul teocratic la putere în 1979.

„Toate au fost supuse impactului comportamentului iranian și sprijinului pentru terorism și conflicte în Orientul Mijlociu și în întreaga lume,” a spus Froman. „Toate sunt îngrijorate de un Iran înarmat nuclear.”

Multe țări au încercat o lungă perioadă de timp diplomația pentru a rezolva aceste probleme. Dar acum, a spus el, aceste țări sunt „în mare parte spectatori, au influență limitată în regiune și probabil influență limitată asupra actualei administrații americane.”

În calitate de puteri mijlocii, multe țări din Europa, America și Asia nu au forța militară necesară pentru a influența semnificativ cursul evenimentelor din regiune. Ele sunt, de asemenea, prinse la mijloc din punct de vedere economic între Statele Unite și China, ceea ce le diminuează capacitatea de a formula cerințe.

„Adevărul inconfortabil este că Europa riscă acum să fie percepută nu ca un actor subdimensionat, ci ca unul marginal,” a scris Sharon Pardo, profesor de studii europene și relații internaționale la Universitatea Ben-Gurion din Negev, în Jerusalem Post. „Un lucru e cât se poate de clar: aspirația veche a Europei de a acționa ca un jucător global în Orientul Mijlociu se confruntă acum cu cea mai severă provocare.”

Orientul Mijlociu era deja un subiect polarizant în întreaga lume. Multe țări au istorii lungi și complicate cu regiunea.

Pentru Franța, care controla părți din ceea ce este acum Liban, Siria și Turcia ca parte a unui pact secret din 1916 cu Marea Britanie, cunoscut sub numele de acordul Sykes-Picot, problemele din Orientul Mijlociu sunt sensibile. În declarația sa după ce Statele Unite și Israel au început atacul asupra Iranului, președintele francez Emmanuel Macron și-a ales cu grijă cuvintele.

„Încă din primele ore,” a scris el, „ne-am asumat responsabilitățile de a ne proteja cetățenii și interesele și de a sta alături de țările din regiune, și vom continua să facem asta.”

În Marea Britanie, furia publică față de cooperarea prim-ministrului Tony Blair cu președintele George W. Bush în timpul războiului din Irak a dus la o anchetă formală. În 2016, comisia, numită după președintele său, John Chilcot, a concluzionat că Marea Britanie, ca și Statele Unite, s-a bazat pe informații eronate, a acționat militar înainte ca opțiunile diplomatice să fie epuizate și nu a planificat corespunzător ce urmează după război.

„Sunt atât de traumatizați de eșecurile militare ale Marii Britanii - Irak, Afganistan, Libia - și de ancheta Chilcot încât nu reușesc să înțeleagă cum utilizarea forței ar putea fi de succes pentru un alt stat,” a scris Ben Judah, fost consilier superior în Ministerul britanic de Externe, într-un articol de opinie publicat sâmbătă. El a adăugat: „Superputerea pe care ne-am bazat întreaga securitate a devenit profund imprevizibilă.”

Un test al relațiilor internaționale

Întrebarea despre cum pot fi gestionate acțiunile lui Trump crește miza pentru aliații tradiționali ai SUA. Starmer a încercat, cu oarecare succes, să evite să-l antagonizeze pe președintele american în speranța de a negocia acorduri favorabile în materie de comerț și securitate. Dar refuzul său de a saluta atacurile asupra Iranului și determinarea sa de a urma o altă cale testează relația dintre cele două țări.

„Nu sunt mulțumit de Marea Britanie,” le-a spus Trump reporterilor în timpul întâlnirii cu Merz din Biroul Oval, marți. „Nu tratăm cu Winston Churchill.”