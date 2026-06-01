Restructurare cu scântei la Poșta Română. Directorul Valentin Ștefan anunță concedieri impuse de Guvern în care nu crede

Conducerea Poștei Române afirmă că ar putea reduce rapid pierderile companiei printr-un plan de restructurare care include concedierea a aproximativ 2.000 de angajați, însă admite că nu susține integral această abordare, pe care o consideră „forțată” de cerințele Guvernului.

Directorul general Valentin Ștefan atrage atenția că modernizarea companiei de stat nu poate fi realizată prin măsuri uniforme aplicate tuturor întreprinderilor publice și susține că Poșta ar trebui, mai degrabă, să își extindă activitatea și să câștige cotă de piață, inclusiv în afara țării.

Restructurare cerută de stat, dar contestată de conducerea companiei

Guvernul a solicitat Poștei Române elaborarea unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară, cu scopul reducerii pierderilor acumulate în anii precedenți.

În acest context, conducerea companiei susține că a fost nevoită să pună pe hârtie un scenariu de restructurare, chiar dacă nu îl consideră cea mai bună soluție pentru redresarea pe termen lung.

„Este un plan în care noi nu credem, dar l-am făcut pentru că am fost forțați să-l facem. Companiile de stat nu se modernizează și nu se pun pe picioare paușal, adică nu le iei pe toate și le pui în aceeași barcă și aplici aceleași reguli pentru toate. Este nevoie de o personalizare”, a declarat pentru Profit directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan.

Varianta concedierilor: impact rapid asupra profitabilității

Una dintre măsurile analizate în planul de redresare vizează reducerea cu aproximativ 2.000 de posturi, măsură pe care conducerea o descrie ca fiind cea mai rapidă metodă de îmbunătățire a rezultatelor financiare.

„În opinia șefului companiei, situația profitabilității Poștei Române poate fi rezolvată simplu: concediezi circa 2.000 de persoane și în câteva luni profitabilitatea va crește imediat”, se arată în analiza privind planul de restructurare.

Potrivit datelor companiei, cheltuielile de personal reprezintă aproximativ 80% din totalul costurilor, ceea ce face ca orice ajustare a structurii de personal să aibă un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare.

„La Poșta Română, cheltuielile de personal reprezintă 80% din totalul cheltuielilor companiei. Dacă un minister este hotărât să pună pe picioare Poșta Română, atunci trebuie să aprobe un plan de restructurare care prevede concedierea a aproximativ 2.000 de persoane și problema profitabilității companiei va fi rezolvată în câteva luni”, a afirmat Valentin Ștefan.

Datorii istorice și presiunea redresării financiare

Planul de redresare solicitat de acționari, Ministerul Economiei și Fondul Proprietatea, vizează reducerea pierderilor contabile acumulate în anii anteriori, dar și eficientizarea activității companiei.

Conducerea Poștei consideră însă că accentul pus pe corectarea unor datorii istorice limitează capacitatea companiei de a se dezvolta strategic.

„Este antibusiness să ceri unei companii o redresare pe niște datorii contabile din anii 2009–2011, când obiectivele ar trebui să fie cu totul altele, cum ar fi extinderea portofoliului de investiții”, a precizat Valentin Ștefan.

Alternativa propusă de șeful Poștei

În locul reducerilor de personal, conducerea Poștei Române susține că strategia corectă ar trebui să vizeze extinderea activității și creșterea cotei de piață, inclusiv pe plan internațional.

„Poate este o mai bună abordare ca Poșta Română sau altele să câștige cotă de piață, pentru că este o perioadă propice pentru astfel de acțiuni, sau să se extindă în afara țării. Practic, mai bine pui resurse în extindere decât să plătești datorii contabile istorice”, a spus directorul general.

Evoluția numărului de angajați și structura companiei

În ultimii ani, Poșta Română a trecut printr-un proces constant de reducere a personalului. Între 2010 și 2024, numărul mediu de angajați a scăzut cu peste 14.000, de la 34.731 la aproximativ 20.154 de salariați.

În prezent, compania are peste 21.000 de angajați și operează o rețea de peste 5.000 de subunități, fiind cel mai mare operator poștal din România. Cu afaceri anuale de peste 1,7 miliarde de lei, Poșta Română este deținută în proporție de 93,75% de Ministerul Economiei și 6,25% de Fondul Proprietatea.