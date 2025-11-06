OMW Petrom anunță că a început tăierile: „Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi”

CEO-ul OMW Petrom confirmă cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei, anunțând că tăierea de posturi deja a început. În septembrie, compania anunța că poate disponibiliza aproximativ 1.000 de angajaţi.

Profit.ro a anunţat în septembrie că OMV Petrom poate disponibiliza aproximativ 1.000 de angajaţi, în urma unei decizii de restructurare luate de principalul său acţionar, grupul austriac OMV, scrie News.ro.

La acel moment, OMV Petrom a transmis că nu comentează cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei, însă a dat asigurări că orice măsuri de disponibilizare vor fi decise potrivit legii şi după consultarea sindicatelor.

„OMV Petrom nu comentează cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei. Toate deciziile referitoare la angajaţii OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerinţele legale si în strânsă consultare cu sindicatele. Toate restructurările în OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de companie”, a precizat atunci compania.

Acum, Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, confirmă cifra privind restructurarea personalului la nivelul companiei.

„Referitor la reducerea forţei de muncă, vă asigurăm că analizăm provocările legate de costuri. Analizăm tranziţia către un mediu cu preţuri mai mici la petrol. Şi avem, aşa cum am menţionat, programe pentru creşterea eficienţei costurilor, care includ şi analiza dimensiunii forţei de muncă.

Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 şi 2027. Da, continuăm să facem acest lucru şi lucrăm la multe măsuri, deja în curs de implementare”, a transmis CEO-ul către investitori.

OMV a anunțat o restructurare prin care va reduce 2.000 de locuri de muncă din totalul de 23.000 (aproximativ 8,7%), dintre care 400 în Austria. Măsura face parte dintr-un plan de economii de circa 150 milioane de euro până în 2027, vizând reducerea costurilor prin simplificare și automatizare.

Decizia vine pe fondul unei tendințe globale de reorganizare în sectorul hidrocarburilor, după ce companii precum ConocoPhillips, BP și Chevron au anunțat reduceri semnificative de personal.

Cum în România sunt angajaţi 44% (10.158 de persoane) din salariaţii grupului, probabil că cifra disponibilizărilor se va situa în jurul celei de 1.000 de persoane.

OMV Petrom şi-a majorat cu 25% numărul de angajaţi (peste 2.000 de salariaţi suplimentari) în ultimul an, în principal ca urmare a unor internalizări anumitor activităţi de operaţiuni şi mentenanţă în divizia explo­rare şi producţie, ajungând la 10.158 de salariaţi la mijlocul acestui an, de la 8.098 de salariaţi la mijlocul anului trecut. Compania română va decide cine va părăsi grupul.

Conducerea de la Viena propune de obicei o cifră ţintă, iar filialele se ocupă propriu-zis de programul de restructurare, pe care-l trimit apoi spre aprobare. În urma unor negocieri suplimentare ulterioare, se aprobă programele de restructurare ale fiecărei filiale. Ceilalţi aproximativ 600 vor proveni fie din filialele din zonele în care OMV şi-a redus prezenţa, fie de la rafinăria sa din sudul Germaniei dau din Slovacia.