search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

OMW Petrom anunță că a început tăierile: „Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi”

0
0
Publicat:

CEO-ul OMW Petrom confirmă cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei, anunțând că tăierea de posturi deja a început. În septembrie, compania anunța că poate disponibiliza aproximativ 1.000 de angajaţi.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Profit.ro a anunţat în septembrie că OMV Petrom poate disponibiliza aproximativ 1.000 de angajaţi, în urma unei decizii de restructurare luate de principalul său acţionar, grupul austriac OMV, scrie News.ro.

La acel moment, OMV Petrom a transmis că nu comentează cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei, însă a dat asigurări că orice măsuri de disponibilizare vor fi decise potrivit legii şi după consultarea sindicatelor.

„OMV Petrom nu comentează cifrele privind restructurarea personalului la nivelul companiei. Toate deciziile referitoare la angajaţii OMV Petrom sunt luate în cadrul OMV Petrom, în deplină conformitate cu cerinţele legale si în strânsă consultare cu sindicatele. Toate restructurările în OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de companie”, a precizat atunci compania.

Acum, Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, confirmă cifra privind restructurarea personalului la nivelul companiei.

„Referitor la reducerea forţei de muncă, vă asigurăm că analizăm provocările legate de costuri. Analizăm tranziţia către un mediu cu preţuri mai mici la petrol. Şi avem, aşa cum am menţionat, programe pentru creşterea eficienţei costurilor, care includ şi analiza dimensiunii forţei de muncă.

Am făcut deja unele reduceri. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 şi 2027. Da, continuăm să facem acest lucru şi lucrăm la multe măsuri, deja în curs de implementare”, a transmis CEO-ul către investitori.

OMV a anunțat o restructurare prin care va reduce 2.000 de locuri de muncă din totalul de 23.000 (aproximativ 8,7%), dintre care 400 în Austria. Măsura face parte dintr-un plan de economii de circa 150 milioane de euro până în 2027, vizând reducerea costurilor prin simplificare și automatizare.

Decizia vine pe fondul unei tendințe globale de reorganizare în sectorul hidrocarburilor, după ce companii precum ConocoPhillips, BP și Chevron au anunțat reduceri semnificative de personal.

Cum în România sunt angajaţi 44% (10.158 de persoane) din salariaţii grupului, probabil că cifra disponibilizărilor se va situa în jurul celei de 1.000 de persoane.

OMV Petrom şi-a majorat cu 25% numărul de angajaţi (peste 2.000 de salariaţi suplimentari) în ultimul an, în principal ca urmare a unor internalizări anumitor activităţi de operaţiuni şi mentenanţă în divizia explo­rare şi producţie, ajungând la 10.158 de salariaţi la mijlocul acestui an, de la 8.098 de salariaţi la mijlocul anului trecut. Compania română va decide cine va părăsi grupul.

Conducerea de la Viena propune de obicei o cifră ţintă, iar filialele se ocupă propriu-zis de programul de restructurare, pe care-l trimit apoi spre aprobare. În urma unor negocieri suplimentare ulterioare, se aprobă programele de restructurare ale fiecărei filiale. Ceilalţi aproximativ 600 vor proveni fie din filialele din zonele în care OMV şi-a redus prezenţa, fie de la rafinăria sa din sudul Germaniei dau din Slovacia.

Economie

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile
gandul.ro
image
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
mediafax.ro
image
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Obiectele care nu au ce căuta pe casa scării. Vecinii te pot reclama imediat
playtech.ro
image
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă pentru care Bolojan și-a irosit capitalul politic
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Horia Moculescu, internat în stare gravă la Spitalul „Matei Balș” din București: Artistul de 88 de ani se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Se întâmplă ACUM cu Horia Moculescu! Medicii au confirmat: „Din păcate...”
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Meteo 6 noiembrie. Ploi în țară și lapoviță și ninsoare la munte. Care sunt zonele afectate
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate