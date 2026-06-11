search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Medicii legiști din Craiova, în stradă: „Disponibilizările ar bloca activitatea în maxim o lună-două”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Protest spontan în fața Institutului de Medicină Legală din Craiova, care ar trebui să transmită superiorilor, până la sfârșitul lunii, soluția de reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. Angajații atrag atenția că nu e vorba de o situație temporară și că în acest an deja au bugetul mai mic cu 10%. „N-am identificat o soluție”.

Personalul Institutului de Medicină Legală Craiova s-a aflat în protest spontan, joi, 11 iunie 2026, angajații atrăgând atenția că după ce bugetul instituției a fost redus cu 10% în 2026 se cere acum, conform OUG 7/2026, identificarea de măsuri pentru reducerea cu alți 10% a cheltuielilor de personal.

IML Craiova are în total 34 de angajați, pe anumite sectoare de activitate resimțindu-se și așa acut sub-normarea. Pentru a se încadra în reducerea cheltuielilor, ar trebui să fie trimiși acasă fie doi medici (instituția are ocupate nouă norme și jumătate), fie cinci, șase, șapte angajați din celelalte categorii.

angajati_IML-Craiova_protest_cu_mesaje_printate_foto_ionelia_nucă
Angajații IMl Craiova au protestat joi, 11 iunie 2026 FOTo: Ionelia Nucă

După ce că era o discriminare - că avem mult mai mult de lucru față de SML-uri, avem reduse salariile față de SML-uri, că ei țin de spitale, noi ținem direct de minister, acum s-a făcut discriminarea ca numai institutele de medicină legală să-și reducă salariile cu 10%. Nu se știe prin ce metodă. Prin dat afară, prin reducerea salariului, prin libere neplătite, nu știm care sunt metodele prin care se va proceda la reducerea anvelopei salariale cu 10%. Dar, după ce că eram cu veniturile diminuate față de volumul de muncă raportat la colegii de la SML-uri, acum suntem singurii care trebuie să facem acest sacrificiu și nu e normal, nu e constituțional”, spune Gabriel Guja, medic legist în cadrul instituției.

Volumul de muncă în cazul institutelor de medicină legală este foarte mare comparativ cu serviciile județene de medicină legală, spun angajații nemulțumiți. Toate actele medico-legale contestate în instanță ajung în institutele de medicină legală. „Procedural vorbind, noi, IML Craiova, ne încărcăm cu actele de la Gorj, Severin, Olt, plus actele de la noi, din Dolj. Din cinci zile de lucru în cadrul săptămânii, cred că vreo trei-patru minim stau peste program câte 2-3 ore. Facem activitatea din conștiință, ca actele medico-legale să ajungă la beneficiarii noștri, în speță organele de cercetare penală, să nu întârziem actul juridic”, a precizat medicul legist Alin Cătănescu.

Există pe de o parte presiunea instituțiilor care au nevoie de aceste documente, dar există și presiunea amenzilor, mai spun medicii. „Amenzile sunt destul de mari. Chiar mai devreme am primit o înștiințare de amendă de 5.000 lei, că nu este gata. Nu putem, efectiv nu se poate lucra în timpul normat de lucru. Și acum vine și cu o reducere de 10%. Nu este normal ce se întâmplă. Bugetul este deja redus cu 10% pe 2026. Mai vine ordonanța care ne mai reduce cu încă 10%, deci noi o să avem o scădere de minimum 20%. Dar repercusiunile sunt și pe viitor, că noua lege a salarizării bugetare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 zice că o să plafoneze veniturile salariale la nivelul din decembrie 2026. Și atunci, automat, noi o să mergem în continuare cu salariul diminuat 20%. În condițiile în care activitatea este din ce în ce mai intensă, sunt cazuri deosebit de grave și care necesită urgență în efectuarea expertizelor”, a mai spus medicul Alin Cătănescu.

„Ar trebui să vină decidenții să vadă cum se face o autopsie în morgă, un cadavru putrefiat”

Asistenții resimt la rândul aceeași presiune. Spun că au aceleași salarii de ani de zile.

Volumul de muncă e foarte mare, noi muncim în condiții deosebit de periculoase. Mergem la autopsii, facem autopsie în condiții neconforme, nu avem un spațiu al nostru. (...) Noi avem salariul, asistenții, deja plafonat, de când s-a dat acea ordonanță care spune că sporul cumulat pe unitate să nu depășească 20% pe ordonatorul de credite, munca este grea în continuare. Ar trebui să vină decidenții să vadă cum se face o autopsie în morgă, un cadavru putrefiat, în ce condiții”, a spus Costinel Buliga, asistent medical.

angajati_IML-Craiova_protest_cu_mesaje_printate1_foto_ionelia_nucă
Protest al angajaților IML Craiova, joi, 11 iunie 2026 FOTO. Ionelia Nucă
Tribunalul Militar București a amânat pronunţarea sentinţei în dosarul „10 August”

În rândul protestatarilor s-a aflat și medicul Valentin Zorilă, șeful IML Craiova.

Directorul a explicat, pentru „Adevărul”, că se află într-o situație mai mult decât delicată, pentru că până în ultima zi a lunii în curs trebuie să găsească o soluție de reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, or pe indicațiile din lege demersul pare imposibil de realizat într-o altă formă decât trimiterea de oameni acasă.

Suntem într-o situație delicată, în sensul în care nu am identificat o măsură legală, în afară de disponibilizarea de personal, care nu este posibilă, din păcate, pentru că oricum suntem sub-normați. Noi nu putem să ne mai desfășurăm activitatea cu personalul pe care îl avem, dar dacă ar mai pleca cineva. Ordonanța zice că trebuie să reducem cheltuielile de personal cu 10% față de anul anterior și ni se propun câteva soluții. Prima soluție este reducerea de sporuri. Reducerea de sporuri este inutilă la noi, în sensul în care oricum suntem aproape de minim, tot datorită unor legi anterioare care spuneau că nu trebuie să depășim un anumit procent pe ordonatorul de credite și am mers cu sporurile către minim”, a precizat dr. Zorilă.

Nivelul sporurilor se situează în lege între 55% și 85%, iar la IML Craiova sporurile s-au stabilit la 60%. „Cu cei 5% pe care i-aș reduce doar de la doctori și asistenți aș câștiga undeva la 7.000 de lei pe lună. E de punctat faptul că aceste sporuri, conform ordonanței aceleia care se dă în decembrie în fiecare an, se aplică la salariile din 2018. Or, aș câștiga un maxim de 7.000 - 8.000 de lei pe lună și eu am nevoie de 75.000 de lei pe lună. O altă măsură care mi se propune este disponibilizarea de personal. Vă spuneam că aș putea să rezolv situația raportat la această propunere prin disponibilizarea a doi medici legiști, însemnând peste 20% din cei care lucrează, în contextul în care suntem deja depășiți cu termenele la lucrări și suntem oricum foarte puțini în raport cu expertizele pe care le avem de lucrat. Deci este exclusă această soluție”, a detaliat directorul IML Craiova ce variante s-au pus pe masă.

Situația pare fără ieșire, pentru că ordonanța, pe de altă parte, precizează că nu se pot modifica salariile de bază ale personalului. „Este absolut evident că ne aflăm în situația încât să nu putem să o aplicăm, decât prin disponibilizări, care, încă o dată, ar bloca activitatea în maxim o lună, două. Ar bloca-o complet. Oricum suntem în urmă cu lucrările. Organele de urmărire penală ne solicită termene din ce în ce mai scurte, lucrările sunt din ce în ce mai complexe, avem tipuri noi de expertize care nu se lucrau până în anii trecuți și atunci suntem puși într-o situație din care eu, ca și conducător al instituției, nu știu cum să ies”, a mai spus dr. Zorilă.

IML Craiova are 34 de angajați, iar deficitul se înregistrează la toate categoriile de personal. La Compartimentul RUNOS este un singur angajat, „și veau să vă spun că această persoană stă până la 8.00, 9.00, 10.00 seara, pentru că nu are cine să facă, trebuie să le facă, vine în weekend, și face asta de ani de zile”. Și la Compartimentul financiar-contabilitate este tot un singur funcționar. IML Craiova mai are, în categoria TESA, un șofer și un casier.

Medicii legiști din întreaga țară își suspenda activitatea joi: „Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână”

„Mergem pe la spitalele din județ și facem autopsie acolo”

Și problema infrastructurii este una cronică. „Noi nu avem o morga noastră, de zeci de ani, se tot amână această problemă. Mergem pe la spitale din județ și facem autopsie acolo. Nu vorbesc la spitale precum Segarcea, Filiași, unde condițiile sunt deplorabile, în niciun caz nu sunt conforme cu anul 2026”, a mai precizat Zorilă.

În toamna anului trecut laboratorul de toxicologie a fost dotat, cu sprijinul CJ Dolj, cu un aparat foarte important pentru dozarea substanțelor psiho-active. Ar mai fi în continuare nevoie de aparatură, însă nu achiziția este neapărat problema, ci și faptul că nu ar mai avea unde să fie montată, din lipsă de spațiu. „Problema cea mai mare este a spațiului acolo. Ar fi o variantă ideală o clădire nouă, mai mare, care să dispună și de morgă. Este varianta ideală. Vreau să punctez faptul că suntem doar șase institute de medicină legală în toată țara și suntem singuri în această situație”, a punctat dr. Zorilă.

Deși clădirea, aflată într-o stare deplorabilă cu ani în urmă, a fost între timp renovată, spațiul este insuficient.

După semnalul tras, personalul așteaptă de acum soluții din partea Ministerului Sănătății. Speranța este ca institutele de medicină legală să fie scoase din lista celor obligate să reducă din cheltuielile de personal, pentru că și așa, mai punctează angajații nemulțumiți, sporurile lor sunt sub cele ale colegilor din serviciile județene de medicină legală care sunt subordonate spitalelor (iar acestea funcționează sub umbrela CJ), iar din acest motiv angajații din IML au venitul salarial mai mic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”
digi24.ro
image
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
Fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că-i plătește salariul degeaba a semnat: „Sunt nerăbdător!”
fanatik.ro
image
Iranul fortifică de zor Insula Kharg după ce Trump a amenințat că o va cuceri la noapte și va încheia războiul
libertatea.ro
image
Pentru prima dată în 23 de ani. Moscova a anulat unul dintre cele mai importante evenimente, de frica dronelor ucrainene
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Porecla bizară pe care o are noul iubit al Simonei Halep
digisport.ro
image
Ingredientul din bucătărie care te poate ajuta să vezi mai bine. Are beneficii uriașe pentru sănătate
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Mărturia emoţionantă a pompierului care a salvat fetiţa căzută în fântână în Vrancea: "M-a buşit pânsul"
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Cum va fi vremea în vara 2026. Meteorologii anunță schimbări față de anii trecuți. Ce fenomen ar putea afecta cea mai mare parte a țării
playtech.ro
image
Ce avere impresionantă are iubitul Simonei Halep. Afacerile de succes în care este implicat Dorin Mateiu
fanatik.ro
image
De ce Guvernul Tomac are atâtea necunoscute: liste de miniștri instabile și program de guvernare inexistent. Mizează președintele, de fapt, pe a doua nominalizare?
ziare.com
image
Are 55 de ani, dar toți o ”acuză” că n-a împlinit încă 30! Imaginile spun totul: ”Incredibil” / ”Minți!”
digisport.ro
image
Alin Oprea, mesaj emoționant adresat soacrei sale. Ce relație există între ei? „Sunteți un om drag, respectat și prețios”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Rusia face baze militare la granița cu NATO. Mari îngrijorări în Europa
mediaflux.ro
image
Becali și Șucu construiesc de zor » Imaginile surprinse astăzi lângă București
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată
click.ro
image
Vica Blochina, apariție spectaculoasă în Mykonos. Vedeta și-a etalat silueta în costum de baie la 50 de ani
click.ro
image
Băutura copilăriei care revine în forță: parfumată, răcoritoare și preparată din ingrediente naturale
click.ro
Regele Ludovic al XIV lea al Franței foto profimedia 0431767784 jpg
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui
okmagazine.ro
Elizabeth Hurley, Billy Ray Cyrus foto Profimedia jpg
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?
clickpentrufemei.ro
Promulgarea Constituției de la 1948 în Țara Românească. Litografie de epocă (© Wikimedia Commons)
De ce sărbătorim „Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești” la 11 iunie?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
image
Horoscop vineri, 12 iunie. Gemenii ajută o persoana dragă, iar Racii fac o alegere complicată

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Era cât pe ce să moară înainte de-a se îndrăgosti de Elizabeth Hurley. Dragostea l-a salvat?

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!