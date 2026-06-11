Medicii legiști din Craiova, în stradă: „Disponibilizările ar bloca activitatea în maxim o lună-două”

Protest spontan în fața Institutului de Medicină Legală din Craiova, care ar trebui să transmită superiorilor, până la sfârșitul lunii, soluția de reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. Angajații atrag atenția că nu e vorba de o situație temporară și că în acest an deja au bugetul mai mic cu 10%. „N-am identificat o soluție”.

Personalul Institutului de Medicină Legală Craiova s-a aflat în protest spontan, joi, 11 iunie 2026, angajații atrăgând atenția că după ce bugetul instituției a fost redus cu 10% în 2026 se cere acum, conform OUG 7/2026, identificarea de măsuri pentru reducerea cu alți 10% a cheltuielilor de personal.

IML Craiova are în total 34 de angajați, pe anumite sectoare de activitate resimțindu-se și așa acut sub-normarea. Pentru a se încadra în reducerea cheltuielilor, ar trebui să fie trimiși acasă fie doi medici (instituția are ocupate nouă norme și jumătate), fie cinci, șase, șapte angajați din celelalte categorii.

„După ce că era o discriminare - că avem mult mai mult de lucru față de SML-uri, avem reduse salariile față de SML-uri, că ei țin de spitale, noi ținem direct de minister, acum s-a făcut discriminarea ca numai institutele de medicină legală să-și reducă salariile cu 10%. Nu se știe prin ce metodă. Prin dat afară, prin reducerea salariului, prin libere neplătite, nu știm care sunt metodele prin care se va proceda la reducerea anvelopei salariale cu 10%. Dar, după ce că eram cu veniturile diminuate față de volumul de muncă raportat la colegii de la SML-uri, acum suntem singurii care trebuie să facem acest sacrificiu și nu e normal, nu e constituțional”, spune Gabriel Guja, medic legist în cadrul instituției.

Volumul de muncă în cazul institutelor de medicină legală este foarte mare comparativ cu serviciile județene de medicină legală, spun angajații nemulțumiți. Toate actele medico-legale contestate în instanță ajung în institutele de medicină legală. „Procedural vorbind, noi, IML Craiova, ne încărcăm cu actele de la Gorj, Severin, Olt, plus actele de la noi, din Dolj. Din cinci zile de lucru în cadrul săptămânii, cred că vreo trei-patru minim stau peste program câte 2-3 ore. Facem activitatea din conștiință, ca actele medico-legale să ajungă la beneficiarii noștri, în speță organele de cercetare penală, să nu întârziem actul juridic”, a precizat medicul legist Alin Cătănescu.

Există pe de o parte presiunea instituțiilor care au nevoie de aceste documente, dar există și presiunea amenzilor, mai spun medicii. „Amenzile sunt destul de mari. Chiar mai devreme am primit o înștiințare de amendă de 5.000 lei, că nu este gata. Nu putem, efectiv nu se poate lucra în timpul normat de lucru. Și acum vine și cu o reducere de 10%. Nu este normal ce se întâmplă. Bugetul este deja redus cu 10% pe 2026. Mai vine ordonanța care ne mai reduce cu încă 10%, deci noi o să avem o scădere de minimum 20%. Dar repercusiunile sunt și pe viitor, că noua lege a salarizării bugetare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027 zice că o să plafoneze veniturile salariale la nivelul din decembrie 2026. Și atunci, automat, noi o să mergem în continuare cu salariul diminuat 20%. În condițiile în care activitatea este din ce în ce mai intensă, sunt cazuri deosebit de grave și care necesită urgență în efectuarea expertizelor”, a mai spus medicul Alin Cătănescu.

„Ar trebui să vină decidenții să vadă cum se face o autopsie în morgă, un cadavru putrefiat”

Asistenții resimt la rândul aceeași presiune. Spun că au aceleași salarii de ani de zile.

„Volumul de muncă e foarte mare, noi muncim în condiții deosebit de periculoase. Mergem la autopsii, facem autopsie în condiții neconforme, nu avem un spațiu al nostru. (...) Noi avem salariul, asistenții, deja plafonat, de când s-a dat acea ordonanță care spune că sporul cumulat pe unitate să nu depășească 20% pe ordonatorul de credite, munca este grea în continuare. Ar trebui să vină decidenții să vadă cum se face o autopsie în morgă, un cadavru putrefiat, în ce condiții”, a spus Costinel Buliga, asistent medical.

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În rândul protestatarilor s-a aflat și medicul Valentin Zorilă, șeful IML Craiova.

Directorul a explicat, pentru „Adevărul”, că se află într-o situație mai mult decât delicată, pentru că până în ultima zi a lunii în curs trebuie să găsească o soluție de reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, or pe indicațiile din lege demersul pare imposibil de realizat într-o altă formă decât trimiterea de oameni acasă.

„Suntem într-o situație delicată, în sensul în care nu am identificat o măsură legală, în afară de disponibilizarea de personal, care nu este posibilă, din păcate, pentru că oricum suntem sub-normați. Noi nu putem să ne mai desfășurăm activitatea cu personalul pe care îl avem, dar dacă ar mai pleca cineva. Ordonanța zice că trebuie să reducem cheltuielile de personal cu 10% față de anul anterior și ni se propun câteva soluții. Prima soluție este reducerea de sporuri. Reducerea de sporuri este inutilă la noi, în sensul în care oricum suntem aproape de minim, tot datorită unor legi anterioare care spuneau că nu trebuie să depășim un anumit procent pe ordonatorul de credite și am mers cu sporurile către minim”, a precizat dr. Zorilă.

Nivelul sporurilor se situează în lege între 55% și 85%, iar la IML Craiova sporurile s-au stabilit la 60%. „Cu cei 5% pe care i-aș reduce doar de la doctori și asistenți aș câștiga undeva la 7.000 de lei pe lună. E de punctat faptul că aceste sporuri, conform ordonanței aceleia care se dă în decembrie în fiecare an, se aplică la salariile din 2018. Or, aș câștiga un maxim de 7.000 - 8.000 de lei pe lună și eu am nevoie de 75.000 de lei pe lună. O altă măsură care mi se propune este disponibilizarea de personal. Vă spuneam că aș putea să rezolv situația raportat la această propunere prin disponibilizarea a doi medici legiști, însemnând peste 20% din cei care lucrează, în contextul în care suntem deja depășiți cu termenele la lucrări și suntem oricum foarte puțini în raport cu expertizele pe care le avem de lucrat. Deci este exclusă această soluție”, a detaliat directorul IML Craiova ce variante s-au pus pe masă.

Situația pare fără ieșire, pentru că ordonanța, pe de altă parte, precizează că nu se pot modifica salariile de bază ale personalului. „Este absolut evident că ne aflăm în situația încât să nu putem să o aplicăm, decât prin disponibilizări, care, încă o dată, ar bloca activitatea în maxim o lună, două. Ar bloca-o complet. Oricum suntem în urmă cu lucrările. Organele de urmărire penală ne solicită termene din ce în ce mai scurte, lucrările sunt din ce în ce mai complexe, avem tipuri noi de expertize care nu se lucrau până în anii trecuți și atunci suntem puși într-o situație din care eu, ca și conducător al instituției, nu știu cum să ies”, a mai spus dr. Zorilă.

IML Craiova are 34 de angajați, iar deficitul se înregistrează la toate categoriile de personal. La Compartimentul RUNOS este un singur angajat, „și veau să vă spun că această persoană stă până la 8.00, 9.00, 10.00 seara, pentru că nu are cine să facă, trebuie să le facă, vine în weekend, și face asta de ani de zile”. Și la Compartimentul financiar-contabilitate este tot un singur funcționar. IML Craiova mai are, în categoria TESA, un șofer și un casier.

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„Mergem pe la spitalele din județ și facem autopsie acolo”

Și problema infrastructurii este una cronică. „Noi nu avem o morga noastră, de zeci de ani, se tot amână această problemă. Mergem pe la spitale din județ și facem autopsie acolo. Nu vorbesc la spitale precum Segarcea, Filiași, unde condițiile sunt deplorabile, în niciun caz nu sunt conforme cu anul 2026”, a mai precizat Zorilă.

În toamna anului trecut laboratorul de toxicologie a fost dotat, cu sprijinul CJ Dolj, cu un aparat foarte important pentru dozarea substanțelor psiho-active. Ar mai fi în continuare nevoie de aparatură, însă nu achiziția este neapărat problema, ci și faptul că nu ar mai avea unde să fie montată, din lipsă de spațiu. „Problema cea mai mare este a spațiului acolo. Ar fi o variantă ideală o clădire nouă, mai mare, care să dispună și de morgă. Este varianta ideală. Vreau să punctez faptul că suntem doar șase institute de medicină legală în toată țara și suntem singuri în această situație”, a punctat dr. Zorilă.

Deși clădirea, aflată într-o stare deplorabilă cu ani în urmă, a fost între timp renovată, spațiul este insuficient.

După semnalul tras, personalul așteaptă de acum soluții din partea Ministerului Sănătății. Speranța este ca institutele de medicină legală să fie scoase din lista celor obligate să reducă din cheltuielile de personal, pentru că și așa, mai punctează angajații nemulțumiți, sporurile lor sunt sub cele ale colegilor din serviciile județene de medicină legală care sunt subordonate spitalelor (iar acestea funcționează sub umbrela CJ), iar din acest motiv angajații din IML au venitul salarial mai mic.