Cehia nu va participa la pachetul NATO de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina, susține premierul Andrej Babiš

Republica Cehă nu va participa la pachetul de sprijin militar în valoare de 70 de miliarde de euro destinat Ucrainei și convenit de statele membre NATO la summitul de la Ankara, a anunțat miercuri seară premierul Andrej Babiš.

La finalul summitului, statele membre NATO au promis asistență militară de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina în 2026 și menținerea unui nivel cel puțin similar al sprijinului și în anul următor, potrivit Reuters.

În declarația finală se arată că „Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar aliații sunt uniți în sprijinul lor neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale”.

Potrivit documentului, cea mai mare parte a ajutorului va fi asigurată de statele europene membre NATO și de Canada, în contextul în care Statele Unite și-au redus semnificativ sprijinul financiar pentru Kiev după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Cehia nu va aloca nici 2% din PIB pentru apărare în 2026

Premierul ceh a declarat, de asemenea, că Republica Cehă nu va atinge în acest an obiectivul de a aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare.

Potrivit lui Babiš, atingerea acestui prag rămâne un obiectiv al guvernului de la Praga pentru bugetul aferent anului 2027.