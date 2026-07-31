Producția de rachete Patriot în Ucraina, pe masa discuțiilor: Zelenski anunță o convorbire „productivă” cu vicepreședintele SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a informat, vineri, 31 iulie, că a avut o convorbire telefonică „productivă” cu vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance. Potrivit liderului de la Kiev, cei doi au discutat despre nevoile Ucrainei în materie de apărare antiaeriană.

Zelenski a subliniat că întărirea capacităților de apărare antiaeriană rămâne principala prioritate a Kievului în contextul atacurilor continue lansate de Rusia. El a insistat în special asupra necesității obținerii unor interceptoare suplimentare pentru sistemele Patriot, esențiale pentru protejarea împotriva rachetelor balistice.

Ucraina se confruntă în continuare cu un deficit critic de muniție pentru sistemele Patriot de fabricație americană, care reprezintă cea mai eficientă apărare a țării împotriva atacurilor cu rachete balistice rusești, notează Kyiv Independent.

Potrivit lui Zelenski, discuția a vizat și impactul războiului declanșat de Rusia asupra piețelor globale.

Președintele ucrainean a precizat că cele două părți au convenit ca echipele lor să rămână în contact permanent și să continue colaborarea pe temele abordate în timpul convorbirii.

„Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul acordat Ucrainei și poporului nostru”, a transmis Zelenski.

Discuția vine după ce președintele american Donald Trump a afirmat că nu a decis dacă va permite Ucrainei să producă interceptoare pentru sistemele Patriot, deși Zelenski anunțase anterior un acord de principiu cu Washingtonul, după întâlnirea de marți, 28 iulie, de la Casa Albă.

Kievul consideră fabricarea acestor interceptoare o soluție pentru a-și consolida apărarea aeriană pe termen lung. Sistemele Patriot au un rol important în protejarea orașelor ucrainene împotriva rachetelor balistice lansate de Rusia, iar accesul la producția proprie ar reduce presiunea asupra stocurilor furnizate de aliați.