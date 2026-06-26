Statele NATO pregătesc noi angajamente militare și sprijin suplimentar pentru Ucraina înaintea summitului de la Ankara

Aliații NATO sunt așteptați să anunțe contracte militare în valoare de miliarde de dolari și noi măsuri pentru creșterea producției de armament la summitul Alianței care va avea loc luna viitoare la Ankara, potrivit mai multor diplomați NATO citați de POLITICO.

În pofida criticilor repetate formulate de președintele american Donald Trump la adresa NATO după revenirea sa la Casa Albă, statele membre intenționează să reafirme angajamentul față de Articolul 5 al tratatului, care prevede apărarea colectivă în cazul unui atac asupra unui aliat. De asemenea, Rusia urmează să fie menționată în declarația finală drept o amenințare pe termen lung la adresa securității euro-atlantice.

Liderii NATO, inclusiv Donald Trump, se vor reuni în capitala Turciei în perioada 7-8 iulie. Summitul are loc într-un context tensionat, marcat de nemulțumirea Washingtonului față de ceea ce consideră a fi sprijinul insuficient al europenilor pentru acțiunile americane din conflictul cu Iranul.

Potrivit diplomaților implicați în negocieri, declarația finală va avea o formă relativ scurtă, similară celei adoptate anul trecut. Textul este încă în curs de negociere și poate suferi modificări până în ultimele momente înainte de aprobarea oficială de către șefii de stat și de guvern.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, dorește ca summitul să fie concentrat în principal pe extinderea capacităților industriale de apărare. Obiectivul este atât consolidarea producției de armament la nivelul Alianței, cât și identificarea unui subiect capabil să reducă tensiunile dintre aliați.

Oficialii NATO consideră că Europa trebuie să își adapteze industria de apărare pentru a produce mai rapid și la scară mai mare echipamente militare. În același timp, noile contracte ar putea aduce beneficii importante industriei americane de apărare, oferind administrației Trump argumente economice în sprijinul Alianței.

Potrivit proiectului de declarație, statele NATO intenționează să confirme și sprijinul pentru Ucraina. Diplomații afirmă că aliații europeni și Canada ar urma să ofere aproximativ 70 de miliarde de euro sub formă de asistență militară și să se angajeze să mențină un nivel similar de sprijin și anul viitor. Statele Unite nu sunt așteptate să participe la acest mecanism de finanțare.

Sprijinul pentru Ucraina rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor, însă surse diplomatice afirmă că discuțiile privind textul final se desfășoară fără blocaje majore.

Europa, chemată să își asume o parte mai mare din apărare

Un alt subiect central al summitului îl reprezintă transferul gradual al unei părți mai mari din responsabilitatea apărării europene către statele continentului.

Recent, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat o evaluare a prezenței militare americane în Europa, în contextul presiunilor exercitate asupra aliaților pentru creșterea cheltuielilor de apărare. Washingtonul a informat deja partenerii că va reduce contribuția unor capabilități militare esențiale puse la dispoziția NATO, inclusiv avioane, submarine și drone.

În acest context, statele europene intenționează să își asume investiții suplimentare în sisteme de apărare antiaeriană, drone și capabilități de lovire la mare distanță.

Aceste arme cu rază lungă de acțiune reprezintă însă un punct de divergență între Europa și Statele Unite. În timp ce mai multe guverne europene consideră că ele sunt necesare pentru descurajarea Rusiei, Washingtonul se teme că desfășurarea unor astfel de sisteme ar putea fi interpretată de Moscova drept o escaladare.

Iranul, prezent în discuțiile summitului

Conflictul dintre Statele Unite și Iran este, de asemenea, reflectat în proiectul declarației finale.

Deși Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui acord preliminar pentru reducerea tensiunilor, mai mulți oficiali europeni se tem că probleme nerezolvate, inclusiv securitatea Strâmtorii Ormuz, ar putea domina discuțiile de la Ankara.

Într-un posibil gest de susținere față de poziția administrației Trump, textul aflat în negociere cere Iranului să respecte libertatea navigației în această rută comercială strategică pentru economia mondială.

Totodată, documentul reafirmă poziția NATO potrivit căreia Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare, o formulare asupra căreia există un consens larg în cadrul Alianței.

Summitul de la Ankara este privit ca un test important pentru unitatea NATO, într-un moment în care războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și divergențele transatlantice continuă să pună presiune asupra relațiilor dintre aliați.