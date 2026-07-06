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NATO va confirma pachetul suplimentar de ajutor financiar pentru Ucraina: 70 de miliarde Euro

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Război în Ucraina
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Adică va fi confirmată această sumă pentru anul 2026 și va fi formulat un angajament ferm pentru „o sumă cel puțin echivalentă” în 2027, ceea ce înseamnă un total de 140 de miliarde Euro în doi ani.

Reprezentând 0,6% din PIB-ul din 2021
România a oferit Ucrainei un sprijin de 1,5 miliarde de euro între 2022 și iunie 2025 FOTO Arhivă

De notat o chestiune de mare interes și cu o dimensiune politică evidentă: va fi pentru prima oară când SUA nu va participa la constituirea acestui pachet din cauza deciziei lui Trump de a tăia ajutoarele financiare către Kiev, ceea ce presupune că țările europene și Canada vor trebui să suplinească golul lăsat de americani.

Interesant căci problema este modul de calcul decis de lideri pentru a determina plafonul fiecărei contribuții naționale. Firește, o problemă delicată deoarece, conform surselor, până în acest moment nu a fost decis mecanismul respectiv și, în consecință, nu există încă posibilitatea de a determina precis plafoanele naționale care rămân la latitudinea fiecărei țări.

Pachetul de 140 de miliarde Euro pe doi ani este format din 60 miliarde Euro reprezentând ajutorul militar dat de UE care s-a angajat să împrumute Ucrainei această sumă, mai precis 30 miliarde Euro anual. Statelor europene membre NATO, plus Canada, le rămâne de achitat o sumă anuală de 40 miliarde Euro în 2026 și 2027.

Repet, întrebarea aflată încă fără un răspuns clar privește modul în care vor fi obținuți acești bani. Mai întâi, Mark Rutte, Secretarul General al NATO, propusese ca fiecare Aliat să anunțe că acordă NATO, în mod obligatoriu, 0,25% din PIB pentru ajungerea la suma dorită. Reacția unor state a fost imediat negativă și ideea a fost blocată prin voturile Franței, Spaniei, Canadei, Marii Britanii și Italiei.

Acum, fiecare dintre Aliați, prin intermediul ambasadorilor lor la NATO, a negociat contribuția țării sale și formula de angajament: ajutor financiar, pachet de echipamente militare sau/și alte facilități economice. Nu este ușor, mai ales că poziționarea de acum este și un semnal pentru rolul pe care fiecare dintre statele europene membre NATO va dori să și-l asume, ca angajament financiar ferm, în următorul mare efort, acela cu adevărat uriaș, de reconstrucție a Ucrainei.

Ce a decis România în afara angajamentului repetat că va susține Ucraina atâta timp cât va fi nevoie? Deocamdată nu există date despre mandatul de negociere dat pentru NATO, avem doar date retroactive. Știm că România a oferit Ucrainei un sprijin de 1,5 miliarde de euro între februarie 2022 și iunie 2025, reprezentând 0,6% din PIB-ul din 2021, potrivit unui raport al Consiliului Fiscal.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că ajutorul financiar oferit de România Ucrainei în 2025 s-a ridicat la aproximativ 50 de milioane de euro, sumă oferită printr-o alocare bugetară la NATO. În clasamentul european al ajutorului acordat Ucrainei, România se situează în zona de mijloc, alături de Italia, Spania și Cehia, care au contribuit cu același procent din PIB (0,6%). În topul generozității raportate la PIB se află Danemarca (3,3%), Estonia (3,2%) și Lituania (2,5%). Totuși, statele mai mari, precum Germania și Franța, au contribuit proporțional mai mult (1% și, respectiv, 0,8% din PIB). Plus o alocare de 50 milioane Euro pentru cumpărarea comună de echipamente militare prin intermediul inițiativei americane Priority Ukraine Requirements List https://mezha.net/eng/bukvy/romania-joins-purl-initiative-to-support-ukraine-with-50-million-euros/ .

Avem și estimările GMK https://gmk.center/en/posts/romania-and-ukraine-cooperation-based-on-logistics-and-investments/ care spun că Ucraina ar fi cumpărat produse militare direct din România în valoare aproximativă de 226 milioane de dolari. Evident, totul alături de seria de decizii politice care au făcut din țara noastră o adevărată platformă deschisă 24/24 pentru tranzitul comercial și echipamente militare către Ucraina.

Cum valorizăm această deschidere, asta rămâne să răspundă oficialii noștri care, în contextul dezbaterilor de la Ankara, ar trebui să introducă toate aceste valori reprezentate de contribuția românească în ceea ce va însemna angajamentul asumat pentru acest an și pentru 2027. Foarte greu când ai un guvern interimar și toate analizele și proiecțiile economice sunt făcute doar sub semnul bătăliei pentru scaune care continuă fără termen limită.

Singura certitudine este că vom continua să sprijinim Ucraina, indiferent de costuri. Restul, vom vedea.

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