 „Cea mai mortală mare din lume”. Avertismentul Oanei Țoiu după atacurile care aduc războiul tot mai aproape de granițele NATO | adevarul.ro
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„Cea mai mortală mare din lume”. Avertismentul Oanei Țoiu după atacurile care aduc războiul tot mai aproape de granițele NATO

Război în Ucraina
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Conflictul din Marea Neagră intră într-o nouă etapă de escaladare, după ce șase nave comerciale au fost atacate în decurs de numai zece zile în apropierea coastelor Bulgariei și României. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, seria de incidente, atribuite în mare parte Rusiei, amplifică riscurile pentru transportul maritim și aduce războiul tot mai aproape de frontierele NATO.

O navă aflată la 14 mile marine de Sulina a cerut ajutor marinarilor români.
O navă aflată la 14 mile marine de Sulina a cerut ajutor marinarilor români. Foto: Captură video

Publicația britanică relatează că primul incident major a avut loc pe 6 octombrie, când cargoul Alfa Watan, care se deplasa spre portul românesc Sulina, a fost lovit de drone aeriene și navale atribuite Rusiei. Echipajul unui feribot bulgăresc ajuns la fața locului a găsit doar o barcă de salvare răsturnată și veste de salvare plutind pe apă, fără urme ale celor zece membri ai echipajului.

La doar câteva zile distanță, o altă navă, HS Dignity, a fost atacată în largul Bulgariei, incident soldat cu moartea a 11 marinari.

Escaladarea a continuat până în apropierea apelor teritoriale și a spațiului aerian românesc. Două tancuri chimice, Wine Trader și Yara J, au fost lovite și au luat foc, iar alți șapte marinari au fost dați dispăruți.

Pe lista navelor atacate se află și cargourile Able și Chelsea-3, ceea ce ridică la șase numărul vaselor comerciale afectate în doar zece zile.

Experții din domeniul maritim avertizează că Marea Neagră a devenit una dintre cele mai periculoase rute comerciale din lume.

„Intenția Rusiei este clară: să reducă exporturile de cereale și produse agricole ale Ucrainei”

Compania de analiză a riscurilor maritime Ambrey susține că ritmul atacurilor a crescut semnificativ începând din luna iulie, iar aproximativ 80% dintre acestea sunt atribuite forțelor ruse.

„În timp ce atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră nu sunt o noutate, asistăm la o escaladare atât în ceea ce privește numărul atacurilor, cât și aria geografică în care acestea au loc”, a declarat Tomas Alexa, analist principal al companiei de asigurări maritime Ambrey, citat în analiză

Expertul a explicat și care ar fi obiectivul principal al atacurilor:

„Intenția Rusiei este clară: să reducă exporturile de cereale și produse agricole ale Ucrainei”, a explicat Alexa.

Consecințele sunt deja vizibile, potrivit analizei The Guardian. Numărul navelor care mai operează către porturile ucrainene a scăzut puternic, costurile asigurărilor au explodat, iar mulți armatori evită zona din cauza riscurilor crescute.

Situația provoacă îngrijorare și în statele membre NATO de la Marea Neagră. Bulgaria și România au cerut măsuri suplimentare de securitate, iar oficialii Alianței urmăresc cu atenție evoluțiile, în contextul în care atacurile se produc tot mai aproape de teritoriile alianței.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat recent cu liderii Bulgariei și României despre securitatea în regiune, iar scenariul convocării unor consultări în baza Articolului 4 al Tratatului NATO este analizat de experți în securitate.

„Fiecare atac crește riscurile pentru echipaje de toate naționalitățile și restricționează fluxul de alimente” 

Pe lângă implicațiile militare, specialiștii avertizează și asupra riscului reapariției unei crize alimentare globale. Ucraina, Rusia și România se numără printre principalii exportatori de cereale din lume, iar perturbarea transportului maritim poate afecta aprovizionarea mai multor regiuni dependente de importuri.

Colonelul britanic Joby Rimmer, consilier militar în cadrul OSCE, a avertizat că astfel de atacuri pot încălca dreptul internațional și a avertizat și asupra consecințelor economice.

„Fiecare atac crește riscurile pentru echipaje de toate naționalitățile, majorează costurile asigurărilor și restricționează fluxul de alimente către cei care depind de el”, a spus Rimmer.

Analiza amintește și că Oana Țoiu, ministrul român de Externe, atras atenția asupra impactului global al insecurității maritime din regiune.

„Privim Marea Neagră ca pe o arteră globală pentru aprovizionarea cu alimente. Din păcate, în ultimele luni a devenit cea mai mortală mare din lume în ceea ce privește numărul victimelor în rândul marinarilor”, a declarat Oana Țoiu, citată în analiză.

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