Căutările pentru salvarea marinarilor dispăruți în Marea Neagră au fost reluate. Elicopter Black Hawk, trimis în misiune

Operațiunile de căutare-salvare a persoanelor dispărute în urma incidentului produs la bordul navei comerciale avariate în largul Mării Negre au fost reluate în această dimineață. La misiune participă echipaje ale Inspectoratului General de Aviație și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Operațiunile de căutare-salvare a persoanelor dispărute au fost reluate Foto: IGSU

Forțele și mijloacele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne continuă operațiunile printr-o acțiune coordonată, la care participă personal și echipamente din cadrul Inspectoratului General de Aviație (IGAv) și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Elicopterul Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație va transporta patru salvatori din cadrul ISU la bordul navei Wine Trader, pentru continuarea operațiunilor de căutare-salvare. Ulterior, aeronava va efectua un survol de recunoaștere în cadrul unei alte misiuni.

În paralel, nava de intervenție FIFI MAI 0101, care are la bord 13 salvatori, va desfășura o misiune de recunoaștere, după care se va deplasa în zona navei Wine Trader pentru a participa la continuarea căutărilor.

Cinci membri ai echipajului au fost salvați

În urma intervențiilor desfășurate anterior, cinci membri ai echipajului navei avariate au fost salvați și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Prioritatea echipelor de intervenție rămâne identificarea și salvarea persoanelor date dispărute, cu respectarea măsurilor necesare pentru protejarea acestora și a personalului implicat în misiune.

Operațiunile se desfășoară în mod coordonat, în funcție de condițiile hidrometeorologice și de evoluția situației din zona incidentului.

Lanț de incidente în Marea Neagră

Amintim că incidentul de la bordul navei comerciale Wine Trader a fost semnalat joi dimineață, 15 octombrie, după izbucnirea unui incendiu în zona castelului navei. Vasul, aflat sub pavilion San Marino, se afla la aproximativ 13-14 mile marine de Sulina.

La bord se aflau 12 persoane, iar cinci membri ai echipajului au fost salvați și transportați la spital. Supraviețuitorii le-au spus autorităților că trei drone au lovit nava.

Cu o seară înainte, o altă navă comercială, sub pavilionul Insulelor Comore, fusese implicată într-un incident în zona Sulina. Vasul Yara J, care venea din Turcia și urma să ajungă în portul ucrainean Ismail pentru a încărca marfă, a fost vizat de un atac.

Echipajul a reușit să stingă incendiul, iar membrii acestuia au fost în siguranță. Cele două incidente au amplificat îngrijorările privind securitatea navigației comerciale în Marea Neagră.