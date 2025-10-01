search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Ce se ascunde în spatele absenței premierul Slovaciei, Robert Fico, la summitul informal al liderilor UE din Copenhaga?

0
0
Publicat:

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, nu a fost prezent la reuniunea informală a liderilor Uniunii Europene care a avut loc în 1 octombrie la Copenhaga, invocând motive de sănătate, legate de recuperarea sa post-traumatică în urma atentatului din mai anul trecut. Informaţia a fost confirmată de agenţia Bloomberg, citând un comunicat transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului slovac.

Premierul slovac Rober Fico/FOTO.EPA/EFE
Premierul slovac Rober Fico/FOTO.EPA/EFE

„Starea de sănătate a domnului prim-ministru s-a agravat în legătură cu urmările atentatului”, a transmis oficialul guvernamental Alexander Kovács, precizând că decizia de a anula participarea la summit a fost luată chiar în ziua reuniunii, desfăşurată în condiţii sporite de securitate, pe fondul apariţiei unor drone suspecte în preajma aeroporturilor din Danemarca.

Robert Fico a fost rănit grav în luna mai 2024, când un bărbat în vârstă de 72 de ani a deschis focul asupra sa în timp ce premierul saluta susţinători după o şedinţă de guvern. Atacatorul, ulterior inculpat pentru act de terorism, a declarat că acţiunea sa a fost motivată politic.

Fico a mai invocat probleme de sănătate legate de atentat şi în luna aprilie, când a absentat de la o dezbatere televizată cu fostul preşedinte ceh Miloš Zeman, deşi, iniţial, echipa sa invocase motive de serviciu.

Criză politică la Bratislava?

Absenţa premierului slovac de la reuniunea europeană survine într-un moment delicat pe scena politică internă. Potrivit presei slovace, inclusiv publicaţia Aktuality, în guvernul condus de Fico s-ar contura tensiuni serioase. Ministrul Investiţiilor, Samuel Migaľ, a susţinut recent că preşedintele republicii, Peter Pellegrini, ar acţiona „din umbră” pentru a pregăti înlăturarea actualului executiv.

„După întoarcerea din Statele Unite, Peter Pellegrini urmăreşte răsturnarea guvernului condus de Robert Fico şi formarea unui cabinet tehnocrat sub controlul său direct”, a declarat Migaľ într-o conferinţă de presă.

Oficialul afirmă că aceste informaţii i-ar fi fost transmise dintr-un „mediu progresist”, fără a oferi însă dovezi concrete. Potrivit lui, premierul Fico ar fi conștient de intențiile președintelui, însă nu a aflat de la el direct.

Fico, voce disonantă în dosarul ucrainean

Robert Fico s-a remarcat în ultimele luni prin poziţii critice faţă de politica occidentală în privinţa Ucrainei. Într-un mesaj video publicat recent pe reţelele sociale, el a declarat că Ucraina ar trebui să accepte discuţii privind posibile modificări teritoriale, în loc să urmărească aderarea la NATO.

„Condiţia esenţială pentru încetarea conflictului este recunoaşterea faptului că Ucraina nu poate deveni stat membru al Alianţei Nord-Atlantice”, a spus premierul slovac.

Declaraţiile sale au fost primite cu rezervă în rândul partenerilor europeni, dar sunt în linie cu o retorică mai conciliantă faţă de Moscova, pe care Fico a promovat-o constant în ultimele luni, atât în plan intern, cât şi în dialogul european.

Europa

