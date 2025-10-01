Europa se află „în cea mai periculoasă situaţie de la Al Doilea Război Mondial încoace”, avertizează premierul danez

Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat miercuri, 1 octombrie, că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la Al Doilea Război Mondial încoace”.

La sosirea la principalul sediu al summitului de la Copenhaga, premierul danez Mette Frederiksen a declarat că sarcina principală a liderilor este „să discute despre securitate şi descurajare în domeniul apărării, inclusiv drone şi ajutor pentru Ucraina”, iar pe lângă aceasta trebuie purtată o discuţie secundară despre migraţie, transmite The Guardian.

Ea a transmis, de asemenea, că susţine propunerea Comisiei Europene pentru un împrumut de reparaţii pentru Ucraina, garantat din activele ruseşti îngheţate.

Frederiksen a afirmat totodată că Europa „se află în cea mai dificilă şi periculoasă situaţie de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, spunând că este mai grav decât în timpul Războiului Rece.

„Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când mă uit la Europa de azi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă şi periculoasă situaţie de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial — nu Războiul Rece”, a spus ea.

Întrebată despre incursiunile cu drone, aceasta a spus că, în general, este în favoarea doborârii lor, dar atenţionează că „trebuie făcut în mod corect.”

„Vreau să fiu foarte clară: trebuie să existe un obiectiv european comun în această privință, altfel vom fi divizați, iar asta nu este calea corectă pentru Europa. Cred că trebuie să renunțăm la perspectiva națională atunci când vorbim despre securitatea în Europa și să privim tiparul. Avem un război hibrid în desfășurare și trebuie să privim războiul din Ucraina nu ca pe un război într-o țară europeană, Ucraina, ci ca pe o tentativă a Rusiei de a ne amenința pe toți.

Sper ca toată lumea să recunoască acum că există un război hibrid, iar într-o zi este Polonia, în altă zi este Danemarca, iar săptămâna viitoare va fi probabil altundeva unde vedem sabotaj sau vedem drone care survolează…Așadar, eu privesc această situație dintr-o perspectivă europeană. Există o singură țară dispusă să ne amenințe, iar aceasta este Rusia și, prin urmare, avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a declarat Frederiksen.

Liderii Uniunii Europene se întrunesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuţii informale privind consolidarea capacităţilor de apărare comună ale UE, sprijinirea ţărilor din Europa de Est aflate la graniţa cu Rusia şi furnizarea de ajutor suplimentar Ucrainei devastate de război.

Prezent la reuniunea informală de miercuri este și președintele Nicușor Dan, urmând ca joi să participe la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.