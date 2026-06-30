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Polonia amenință că va bloca aderarea Ucrainei la UE: „Cu Bandera, Ucraina nu va intra în Uniunea Europeană”

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Polonia își înăsprește discursul față de Ucraina și avertizează că ar putea bloca procesul de aderare la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev nu renunță la glorificarea liderilor Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și ai Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), în special a lui Stepan Bandera.

Tensiuni între Polonia și Ucraina/FOTO:Shutterstock
Tensiuni între Polonia și Ucraina/FOTO:Shutterstock

Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, într-un interviu acordat postului de televiziune Polsat News, în care oficialul a afirmat că această chestiune reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru continuarea parcursului european al Ucrainei.

Cu Bandera, Ucraina nu va intra în Uniunea Europeană”, a declarat ministrul polonez, subliniind că Varșovia va adopta o poziție fermă în negocierile privind extinderea blocului comunitar.

Potrivit acestuia, toate statele candidate trebuie să respecte criterii stricte pentru aderare, inclusiv în ceea ce privește asumarea trecutului și memoria istorică.

„Nu putem construi cooperarea europeană pe respectul față de persoane sau organizații care provoacă suferință, respingere sau promovează versiuni false ale istoriei în raport cu state membre ale Uniunii Europene”, a afirmat Kosiniak-Kamysz.

Oficialul polonez a insistat că Polonia își va exercita în mod suveran dreptul de vot în procesul de extindere a Uniunii Europene.

„Nimeni nu ne va spune cum trebuie să votăm în privința aderării unui stat la Uniunea Europeană”, a declarat vicepremierul.

În cadrul interviului, acesta a sugerat, de asemenea, că în Ucraina există cercuri politice care nu ar susține cu adevărat integrarea europeană a țării, exprimându-și acordul cu observația moderatorului emisiunii pe această temă.

Tensiunile dintre Varșovia și Kiev s-au amplificat în ultimele săptămâni

Declarațiile vicepremierului vin într-un context de deteriorare a relațiilor dintre cele două state pe tema memoriei istorice.

La 19 iunie, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat retragerea distincției Ordinul Vulturul Alb acordate președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, invocând decizia autorităților ucrainene de a denumi o unitate militară în onoarea luptătorilor UPA.

Liderul de la Varșovia a declarat atunci că Polonia nu va susține aderarea la Uniunea Europeană a unui stat care nu înțelege necesitatea renunțării la ceea ce el a numit „cultul totalitarismului și al violenței”.

Ca reacție, mai mulți oficiali ucraineni, aflați sau nu în funcții publice, au anunțat că vor returna decorațiile primite din partea statului polonez.

În același timp, liderul principalului partid de opoziție din Polonia, Lege și Justiție (PiS), Jarosław Kaczyński, a cerut autorităților de la Varșovia să blocheze deschiderea unor noi capitole de negocieri privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Zelenski: „Nimeni nu ne va spune pe cine să cinstim”

Pe fondul acestor tensiuni, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj ferm cu ocazia Zilei Constituției Ucrainei.

La 28 iunie, liderul ucrainean a înaintat Parlamentului un proiect de lege privind crearea Panteonului Național al Ucrainei, destinat omagierii personalităților considerate eroi ai națiunii.

„Nimeni și niciodată nu ne va spune cum să trăim, cum să vorbim, pe cine să iubim, cui să fim recunoscători și ce eroi să cinstim”, a declarat Zelenski.

Disputa privind interpretarea trecutului, în special în jurul figurii lui Stepan Bandera și a organizațiilor OUN și UPA, continuă să reprezinte unul dintre cele mai sensibile puncte în relația dintre Polonia și Ucraina, în pofida cooperării strânse dintre cele două state după invazia rusă din 2022.

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