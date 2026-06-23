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Ungaria pune frână aderării Ucrainei și Republicii Moldova la UE

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Ungaria a blocat un nou pas necesar pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană ale Ucrainei și Republicii Moldova, potrivit unor diplomați europeni. 

Ungaria a blocat un nou pas în negocierile de aderare la UE ale Ucrainei și Moldovei. FOTO: X
Ungaria a blocat un nou pas în negocierile de aderare la UE ale Ucrainei și Moldovei. FOTO: X

Cele două țări au făcut un pas important pe drumul către aderare pe 15 iunie, când statele membre au aprobat în unanimitate deschiderea primului grup de capitole de negociere. Ucraina și Republica Moldova sunt însă tratate împreună în procesul de aderare, astfel că evoluția uneia depinde și de cealaltă, scrie Politico

Autoritățile de la Kiev sperau să deschidă toate cele șase grupuri de capitole până la jumătatea lunii iulie. Acest calendar riscă acum să fie întârziat după ce Ungaria s-a opus marți transmiterii unei scrisori către Consiliul European și Comisia Europeană, document care ar fi stabilit poziția comună a statelor membre.

Potrivit diplomaților citați de Politico, aprobarea unei astfel de poziții necesită acordul tuturor celor 27 de state membre, iar subiectul va fi discutat din nou săptămâna viitoare.

Poziția Budapestei este în concordanță cu rezervele exprimate de premierul ungar Péter Magyar față de ritmul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Deși nu s-a opus deschiderii primului grup de capitole de negociere, guvernul său a cerut eliminarea formulării „cât mai curând posibil” din concluziile summitului european desfășurat săptămâna trecută la Bruxelles.

La finalul reuniunii, premierul ungar a explicat că nu consideră oportună deschiderea simultană a tuturor grupurilor de negociere.

Există șase grupuri de capitole în total și nu credem că deschiderea tuturor deodată este o idee bună. Pe de o parte, pentru că primul abia a fost deschis, iar pe de altă parte pentru că ar transmite un mesaj greșit statelor din Balcanii de Vest – Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord –, care lucrează de ani de zile pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a declarat Péter Magyar.

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