Jean-Luc Mélenchon a câștigat cinci puncte procentuale într-o lună într-un sondaj pentru un posibil tur doi al prezidențialelor din 2027, dar Marine Le Pen rămâne net favorită.

Jean-Luc Mélenchon, candidat de extrema stânga la președenția Franței Foto: EPA EFE

Jean-Luc Mélenchon, candidatul de extremă stânga la alegerile prezidențiale din Franța, a câștigat cinci puncte procentuale într-o lună într-un sondaj care testează o eventuală confruntare cu Marine Le Pen în turul al doilea al scrutinului din 2027. Cercetarea Toluna Harris Interactive, publicată luni, 23 noiembrie, o plasează însă pe lidera de extremă dreapta mult în fața sa, cu 65% din intențiile de vot, față de 35%, relatează Reuters.

Potrivit agenției, Mélenchon este considerat cel mai probabil adversar al lui Le Pen în turul decisiv. Avansul său din ultima lună alimentează dinamica favorabilă a campaniei, fără să schimbe deocamdată raportul de forțe indicat de sondaj pentru acest scenariu.

Creșterea survine după ce guvernul a acuzat partidul său, La France Insoumise, că a instigat la proteste violente în octombrie. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a declarat săptămâna trecută că Mélenchon ar putea să o învingă pe Le Pen într-un tur decisiv, în timp ce șefa ecologiștilor, Marine Tondelier, a lăsat deschisă posibilitatea de a-l susține, mai scrie Reuters.

Apropierea de Mélenchon provoacă o ruptură între ecologiști

Deschiderea lui Tondelier către liderul stângii radicale a declanșat o scindare la ecologiști. Senatorul Yannick Jadot și deputatul Jérémie Iordanoff au anunțat luni înființarea unui nou partid, Écologistes et Démocrates, după ce au părăsit formațiunea în semn de protest față de această apropiere.

Tondelier se declarase săptămâna trecută „gata să colaboreze” cu Mélenchon în perspectiva prezidențialelor din 2027. Jadot, suspendat deja temporar din Les Écologistes pentru sprijinul acordat social-democratului Raphaël Glucksmann, a anunțat apoi că pleacă din partid, la fel ca Iordanoff.

La conferința de presă de prezentare a noii formațiuni, Jadot și-a acuzat fostul partid de o confuzie a valorilor și a pledat pentru o forță ecologistă cu o identitate clară. „Rareori ecologiștii au avut o influență atât de redusă în dezbaterea politică”, a afirmat senatorul.

Jadot a susținut că noua formațiune nu este una „centristă”, ci urmărește revenirea la valorile istorice ale ecologismului și participarea la o reconstrucție a stângii. El a invocat și necesitatea apărării proiectului european.

Noul partid îl va susține pe Raphaël Glucksmann

Pe lângă Jadot și Iordanoff, printre cei cinci fondatori ai Écologistes et Démocrates se numără Solène Mesnager, Alexis Braud și Stéphanie Dembak-Dijoux, toți proveniți din Les Écologistes. Iordanoff a afirmat că „multe” personalități și aleși vor demisiona pentru a se alătura noii formațiuni, fără să ofere alte detalii.

Noul partid va susține candidatura lui Raphaël Glucksmann la prezidențiale. Jadot a respins o alianță cu Mélenchon, susținând că venirea acestuia la putere ar duce la „prăbușirea proiectului european”.