Droguri de 60.000 de euro, aduse din Spania prin curier. Doi tineri au fost reținuți la Constanța

Doi tineri, în vârstă de 22 și 17 ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT Constanța într-un dosar de trafic internațional și intern de droguri de risc, după ce ar fi introdus în țară peste 5 kilograme de canabis provenit din Spania.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, ancheta a fost desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor DIICOT.

Canabis în valoare de 60.000 de euro

Anchetatorii susțin că, în luna iunie, tânărul de 22 de ani ar fi procurat și introdus în România aproximativ 5,3 kilograme de canabis, folosind o firmă de curierat. Drogurile ar fi fost destinate comercializării.

La 24 iunie, minorul de 17 ani a fost prins în flagrant în timp ce ridica pachetul care conținea substanța interzisă, la solicitarea suspectului de 22 de ani.

Potrivit polițiștilor, valoarea drogurilor pe piața neagră este estimată la aproximativ 60.000 de euro.

Cei doi urmează să fie prezentați instanței

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea celor doi suspecți.

Aceștia urmează să fie prezentați Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.