Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”

Declarațiile premierului bulgar Rumen Radev, care a sugerat că poziția României față de Rusia a provocat noi atacuri asupra navelor din Marea Neagră, au stârnit un val de indignare în Bulgaria. Politicieni, jurnaliști și simpli cetățeni au criticat afirmațiile acestuia, iar sute de bulgari au transmis mesaje de solidaritate cu România. Cei mai mulți dintre ei și-au prezentat scuze în numele țării lor.

Rumen Radev, premierul Bulgariei Foto: AFP

Controversa a izbucnit după ce Rumen Radev a făcut o serie de afirmații referitoare la atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră, sugerând că reacția autorităților române, care au indicat Rusia drept responsabilă, a contribuit la escaladarea situației.

„Vreau doar să menționez cazul României. Conducerea politică din România s-a pronunțat și a spus: «Nu avem dovezi, dar știm foarte bine că Rusia este responsabilă pentru aceste atacuri și le condamnăm categoric». Ce s-a întâmplat? Două nave au fost lovite și scufundate în cel mai provocator mod posibil în apele teritoriale românești”, a declarat premierul bulgar, potrivit publicației Actualno.

Critici dure în Bulgaria

Declarațiile lui Radev au fost întâmpinate cu un val de furie și ironie amară în rândul formatorilor de opinie, jurnaliștilor și politicienilor din Bulgaria. Rețelele de socializare de la sud de Dunăre au fost „inundate” de comentarii critice la adresa premierului, acuzat de o poziție servilă față de Moscova.

Nikolai Denkov, fostul premier al Bulgariei, a subliniat lipsa de coerență în fața unei crize majore: „Premierul Radev a aruncat vina pentru atacurile cu drone [...] pe românii înșiși, pentru că au avut curajul să anunțe că dronele sunt rusești. Astăzi a urmat o nouă tăcere și noi atacuri. Radev trebuie să explice de ce, în ciuda aplecării în fața agresorului, războiul se apropie tot mai mult de granița noastră.”

Klimet Ionchev, creatorul unei mari companii de talente din Bulgaria și fost director de comunicare al clubului de fotbal Levski, a scris revoltat, a declarat că nu înțelege de ce Radev a ales să facă afirmații care riscă să tensioneze relațiile cu România: „Radev a acuzat România pentru atacurile Rusiei. L-am citit de trei ori ca să fiu sigur... Are oare strategia să ne certăm cu vecinii, în timp ce «frații» ne testează reacțiile? [...] Să se trezească cei din echipa lui și să întrebe: șefule, care-i ideea?”

Într-un mesaj ironic, fostul director de comunicare a sugerat că locuitorii orașelor de la Marea Neagră ar putea ajunge să se gândească la mutarea în interiorul țării.

„Spuneți aceste lucruri din cauza celui de-al doilea tur de scrutin sau pentru a vă pregăti rudele să se mute la Plovdiv sau Sofia?”, a întrebat el.

Profesorul Emil Jasim a criticat, la rândul său, logica declarațiilor premierului.

„Radev spune: «Rusia a lovit din nou România pentru că românii au subliniat că dronele erau rusești!» Și de ce atacă din nou Rusia nave în apele bulgare, în timp ce tu rămâi umilitor de tăcut timp de 23 de zile?”, a scris acesta.

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Gestul cetățenilor bulgari: Sute de scuze trimise românilor

În timp ce liderul de la Sofia a încercat să minimizeze situația invocând „erori de traducere”, cetățenii de rând din Bulgaria au simțit nevoia să spele rușinea poziției oficiale a Guvernului lor.

Un val neașteptat de solidaritate a apărut pe rețelele sociale, după ce jurnalistul român Vitalie Cojocari a publicat o postare în care a criticat declarațiile lui Rumen Radev.

Pe pagina lui, sute de comentarii au început să curgă constant. Bulgari simpli, care nu îl cunosc pe jurnalist, au folosit platforma pentru a trimite scuze oficiale și mesaje de prietenie adresate poporului român.

„Bulgarii au simțit nevoia să-și ceară scuze de la români, de la România. Și pentru că nu știu unde să o facă, au început să scrie comentarii. Oameni pe care nu-i cunosc își cer scuze, dau asigurări că sunt vecini buni, prieteni buni ai României”, a relatat jurnalistul.

Unele dintre mesaje sunt extrem de dure la adresa premierului bulgar.

„Ne cerem scuze. Suntem conduși temporar de o marionetă a Rusiei. Aveți puțină răbdare, situația se va încheia în curând”, a scris un utilizator bulgar.

Un alt comentator a transmis un mesaj adresat direct românilor: „Ne pare rău, frații și surorile noastre din România. Avem un premier care este o marionetă a Rusiei și care va face orice pentru a-și proteja a doua mamă, Rusia. Sperăm cu toții că acesta va fi ultimul său mandat.”

Alți bulgari au insistat că declarațiile lui Radev nu reprezintă opinia întregii populații.

„Radev este un idiot și un servitor al Rusiei, dar nu trebuie să fiți supărați pe toți bulgarii din cauza lui. Problema este că în țara noastră există mulți «idioți utili» care servesc Rusia și care l-au ales”, a comentat o altă persoană.

Un mesaj a subliniat importanța cooperării dintre cele două state vecine: „Este absolut inacceptabil să facă asemenea comentarii la adresa voastră, vecinii noștri! Între națiunile noastre ar trebui să existe cooperare și sprijin total, nu dezbinare! Mi-e rușine că este premier. Îmi cer sincer scuze pentru acțiunile lui, dragi vecini.”

„Ca bulgar, îmi cer scuze românilor”, a scris un alt utilizator.