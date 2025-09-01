Bruxelles-ul ia decizii dure după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen. UE va lansa sateliți suplimentari pentru protecția GPS

Uniunea Europeană va lansa sateliți suplimentari pe orbita joasă a pământului pentru a consolida rezistența împotriva bruiajului și interferențelor GPS și pentru a îmbunătăți capacitățile de detectare a acestora, a anunțat luni comisarul UE pentru apărare, după incidentul recent cu avionul șefei CE.

Măsuri urgente pregătite de Bruxelles după atacul fără precedent la adresa securității șefei Executivului European

Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Declaraţia sa urmează incidentului petrecut duminică, în care sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost blocat în timpul zborului către Bulgaria. Autorităţile bulgare suspectează că blocarea a fost cauzată de interferenţe din partea Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt al UE.

Într-o postare pe X, comisarul Kubilius preia articolul din Financial Times pe această temă şi comentează: „Bruiajul şi deturnarea de semnal dăunează economiilor noastre aeriene, maritime şi de transport. Proiectul spaţial al UE Galileo ne poate ajuta! Oferim deja servicii de autentificare pentru detectarea spoofingului. Vom creşte numărul de sateliţi de pe orbita joasă a Pământului pentru consolidare şi vom îmbunătăţi detectarea interferenţelor”.

Ursula von der Leyen, ținta unui atac cibernetic al Rusiei. Avionul în care se afla liderul UE a aterizat în Bulgaria folosind hărți pe hârtie

Un presupus atac cibernetic rus care a vizat-o pe Ursula von der Leyen a dezactivat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat avionul președintei Comisiei Europene să aterizeze folosind hărți pe hârtie.

Un avion care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv duminică după-amiază a fost privat de mijloacele electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroportul orașului, în ceea ce trei oficiali informați cu privire la incident au declarat că este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat. A fost o interferență incontestabilă”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia.

Autoritatea bulgară pentru servicii de trafic aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times.

„Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj [GPS] și, recent, de spoofing”, au precizat aceasta.

Așa-numitele bruiaje și falsificări GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra siturile sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia ca mijloc de perturbare a vieții civile.