Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, imagini din elicopter. Discuții despre rolul strategic al Portului Constanța și securitatea la Marea Neagră

Publicat:

Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au vizitat Portul Constanța și au discutat despre importanța strategică a României pentru securitatea europeană și euro-atlantică, rolul geostrategic al portului și necesitatea consolidării capabilităților militare.  

Președintele Nicușor Dan, discuții curciale cu șefa Comisiei Europene / Sursa foto: Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan, discuții curciale cu șefa Comisiei Europene / Sursa foto: Nicușor Dan

Ce au discutat Nicușor Dan și Ursula von der Leyen la malul Mării Negre

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România şi a fost primită de președintele Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu. Cei doi oficiali s-au  deplasat cu elicopterul la Constanța, unde au vizitat Fregata "Regele Ferdinand".

„Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic.

Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei” a transmis președintele României într-o postare pe pagina sa de Facebook la care a adăugat mai multe fotografii realizate în elicopter alături de șefa Comisiei Europene. 

Șefa Comisiei Europene a urcat pe Fregata „Regele Ferdinand” alături de președintele României

Ursula von der Leyen a vizitat, luni, fregata „Regele Ferdinand” din Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene a fost însoțită de președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministra de Externe, Oana Țoiu. Delegația va merge apoi în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, unde va face declarații de presă, conform reporterilor Info Sud-Est, citați de g4media.ro.

Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Imaginea 1/8: Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin
Vizita preşedintei Comisiei Europene Ursula Von Der Leyen pe fregata Regele Ferdinand, în portul Constanța. FOTO Inquam Photos / George Calin

Hubul de Securitate Maritimă și Planul Readiness2030, în centrul discuțiilor dintre România și Comisia Europeană

„Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră.Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare” a mai spus președintele Nicușor Dan. 

Politică

