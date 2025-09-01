search
Luni, 1 Septembrie 2025
Ursula von der Leyen, ținta unui atac cibernetic al Rusiei. Avionul în care se afla liderul UE a aterizat în Bulgaria folosind hărți pe hârtie, după ce serviciul GPS s-a oprit

Publicat:

Un presupus atac de cibernetic rus care a vizat-o pe Ursula von der Leyen a dezactivat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat avionul președintei Comisiei Europene să aterizeze folosind hărți pe hârtie.

Ursula von der Leyen FOTO: Comisia Europeană
Ursula von der Leyen FOTO: Comisia Europeană

Un avion care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv duminică după-amiază a fost privat de mijloacele electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroportul orașului, în ceea ce trei oficiali informați cu privire la incident au declarat că este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat. A fost o interferență incontestabilă”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia.

Autoritatea bulgară pentru servicii de trafic aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times.

„Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj [GPS] și, recent, de spoofing”, au precizat aceasta.

Așa-numitele bruiaje și falsificări GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra siturile sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia ca mijloc de perturbare a vieții civile.

Von der Leyen, tur în țările din Est. Vizită în România

Von der Leyen zbua în orașul Bulgaria pentru a se întâlni cu prim-ministrul țării, Rosen Zhelyazkov, și pentru a vizita o fabrică de muniție. Președinta Comisiei se afla într-un turneu în statele din prima linie ale UE pentru a discuta eforturile de îmbunătățire a pregătirii de apărare a blocului ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Președinta Comisiei Europene va sosi în România în cursul acestei zile. Ea va merge la Constanța unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.

„Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. Este un prădător. Poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”, a declarat von der Leyen reporterilor, duminică, în timpul vizitei sale în Bulgaria.

Von der Leyen a părăsit Plovdiv cu același avion, fără incidente, după vizită.

Europa

