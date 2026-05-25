Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
Avionul militar în care se afla ministrul Radu Miruță, afectat de bruiaj GPS în zbor spre Lituania

Un avion militar în care se afla ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a fost afectat de un bruiaj puternic al semnalului GPS în timpul unui zbor de lucru către Lituania, unde oficialul a vizitat detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, dislocat la baza aeriană Šiauliai.

Ministrul Apărării Radu Miruță, la un exercițiu NATO Foto: Adevărul
Dezvăluirea vine după mai multe incidente similare raportate în regiune, printre care și cel al avionului Royal Air Force cu ministrul britanic al Apărării, John Healey, care a fost afectat de bruiaj GPS în apropierea frontierei cu Rusia.

Într-o declarație făcută în cadrul emisiunii „Frontul”, difuzată de TVR INFO, Radu Miruță a precizat că semnalul GPS a fost bruiat într-o zonă extinsă, fără a viza în mod direct aeronava.

Potrivit acestuia, avionul militar în care se afla este echipat cu sisteme anti-bruiaj, iar piloții au activat procedurile de navigație militară pentru a asigura continuarea în siguranță a zborului.

„A fost bruiat semnalul, dar nu neapărat pentru avionul nostru, ci pentru zonă. Avionul fiind militar are dispozitive anti-bruiaj. Am verificat și am avut un bruiaj foarte puternic. Au activat (piloții – n.red.) sistemul militar de navigație, și-au luat măsuri de protecție pentru a face un zbor către destinație în funcție de coordonatele pe care le au ca variantă adițională. Ne-am uitat unde ar putea fi poziționat avionul după informațiile GPS bruiate. A fost o întreagă discuție cu piloții în avion, pe măsură ce ne apropiam de Lituania”, a declarat ministrul Miruță.

Oficialul român a subliniat că aeronava și echipajul au gestionat situația fără probleme, iar zborul și-a continuat cursul în condiții de siguranță, în ciuda perturbărilor semnalului de navigație.

