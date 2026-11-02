 Hackerii au transformat congelatoarele din sute de supermarketuri franceze în arme. Pentagonul investighează atacuri similare în bazele militare americane | adevarul.ro
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Hackerii au transformat congelatoarele din sute de supermarketuri franceze în arme. Pentagonul investighează atacuri similare în bazele militare americane

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Anchetatorii criminaliști ai Pentagonului conduc o investigație comună privind defecțiunile sistemelor de refrigerare din magazinele militare americane, înregistrate în luna august. Patru oficiali au declarat pentru Reuters că Departamentul Apărării tratează incidentele ca pe posibile atacuri cibernetice.

Frigiderele, noua țintă a hackerilor
Hackeri au preluat controlul sistemelor de refrigerare din sute de supermarketuri din Franța Foto: FOTO:Shuterrstock

Investigația are loc la câteva săptămâni după ce hackeri au preluat controlul sistemelor de refrigerare din sute de supermarketuri din Franța, modificând temperaturile în timpul nopții.

Deocamdată, nu există dovezi că cele două incidente au legătură sau că defecțiunile din magazinele militare americane au fost provocate de un atac informatic. Totuși, faptul că același tip de infrastructură a fost afectat în mod similar, la un interval de aproximativ două luni, ridică semne de întrebare.

Christopher Whyte, profesor asociat de securitate internă și gestionarea situațiilor de urgență la Virginia Commonwealth University, consideră că suspiciunile sunt justificate.

„Ar fi o greșeală să nu fii suspicios”, a declarat el pentru revista Fortune.

În cazul supermarketurilor franceze, pagubele nu mai pot fi recuperate. Două lanțuri, Intermarché și E.Leclerc, au estimat pierderile provocate de distrugerea mărfurilor la aproximativ 270.000 de euro, echivalentul a circa 300.000 de dolari, potrivit publicației locale Sud Ouest.

„Frigiderele oferă unui atacator o cale neobișnuit de directă către pierderi financiare care, în cazul atacurilor cibernetice, sunt greu de reparat. Nu poți face alimentele sau alte produse din congelatoare să nu se mai strice. Sunt pur și simplu euro și dolari aruncați pe apa sâmbetei”, a explicat Whyte.

Sistemele de refrigerare, o nouă țintă pentru atacurile cibernetice

Lui Napoleon Bonaparte, generalul francez învins în mod răsunător în Rusia după ce și-a extins prea mult liniile de aprovizionare, îi este atribuită afirmația: „O armată mărșăluiește cu stomacul”.

Maxima, atribuită uneori și regelui prusac Frederic cel Mare, subliniază importanța alimentelor și a logisticii pentru succesul unei campanii militare.

În acest context, sistemele de refrigerare ar putea deveni o nouă țintă pentru atacurile cibernetice de amploare.

La începutul acestei luni, hackeri au vizat sute de supermarketuri din Franța și au modificat, în timpul nopții, setările sistemelor de refrigerare și congelare. Temperaturile au fost ridicate la peste 122 de grade Fahrenheit, adică aproximativ 50 de grade Celsius, ceea ce a dus la alterarea alimentelor și, în unele cazuri, la izbucnirea unor incendii.

Printre magazinele afectate s-au numărat 80 de unități Carrefour, aproximativ 24 de magazine Monoprix și 150 de supermarketuri Intermarché. Parchetul din Paris a descris defecțiunile drept un atac „de amploare”. Incidente similare au fost raportate și în alte țări europene.

Investigația Pentagonului și cooperarea cu autoritățile franceze au urmat unei serii de defecțiuni ale sistemelor frigorifice în mai multe magazine alimentare ale armatei americane, în luna august.

Potrivit publicației Military Times, au fost afectate peste șase astfel de magazine, inclusiv cele de la Fort Irwin, California; baza aeriană Holloman, New Mexico; stația navală Newport, Rhode Island; baza aeriană Little Rock, Arkansas; baza F.E. Warren, Wyoming; baza aeriană Robins, Georgia; și Fort Huachuca, Arizona.

Magazinele militare oferă, de regulă, produse subvenționate persoanelor care locuiesc în bazele armatei americane. Prețurile sunt, în medie, cu aproximativ 25% mai mici decât în supermarketurile obișnuite.

Publicația Signal and Silence, găzduită pe platforma Substack, a fost prima care a relatat posibilitatea ca defecțiunile să fi fost provocate de un atac cibernetic.

Pentagonul a confirmat că Serviciul de Investigații Criminale al Apărării, structura de anchetă a biroului inspectorului general al Departamentului Apărării, conduce o investigație comună asupra incidentelor.

Într-un răspuns transmis revistei Fortune, instituția a precizat: „Din motive de securitate, nu comentăm anchetele în curs desfășurate de autoritățile de aplicare a legii”.

Atacurile cibernetice, în special cele care vizează companii și instituții guvernamentale, s-au înmulțit în ultimele două decenii. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale a raportat peste o duzină de atacuri majore numai în luna septembrie.

Potrivit estimărilor companiei Cybersecurity Ventures, criminalitatea informatică ar putea provoca pierderi de 10.800 de miliarde de dolari la nivel mondial în acest an, de peste trei ori mai mult decât cele 3.000 de miliarde de dolari estimate pentru 2015.

Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale a făcut atacurile informatice mai sofisticate, în timp ce numărul tot mai mare de aparate conectate la internet a creat noi vulnerabilități.

De ce au devenit frigiderele vulnerabile

Experții în securitate cibernetică spun că era doar o chestiune de timp până când aparatele electrocasnice și echipamentele comerciale, precum frigiderele, aveau să devină ținte ale atacurilor informatice.

Nadiya Kostyuk, profesoară asociată la Institutul pentru Strategie și Tehnologie Carnegie Mellon, a declarat pentru Fortune că printre colegii săi devenise aproape o glumă întrebarea când vor fi sparte sistemele informatice ale frigiderelor din locuințe.

„Sunt surprinsă că a durat atât de mult”, a spus ea.

„Multe dintre aceste dispozitive au funcții foarte interesante, dar securitatea nu este prioritatea lor principală”, a adăugat Kostyuk. Ea speră ca viitoarele produse să fie proiectate ținând cont de riscurile informatice și ca echipamentele deja existente să fie reevaluate pentru a include protecții împotriva tuturor posibilelor metode de atac.

În cazul incidentelor din Franța, vulnerabilitățile au fost legate de accesul la controlerele de la distanță Danfoss AK-SM și AK-SC, fabricate în Danemarca, precum și la sistemele Copeland xweb și Dixell xweb.

Potrivit unei alerte publicate de autoritățile franceze, echipamentele afectate foloseau versiuni învechite de firmware, care puteau fi exploatate de hackeri prin accesarea dispozitivelor conectate la internet.

La un nivel mai general, sistemele de refrigerare sunt vulnerabile deoarece numeroase lanțuri comerciale folosesc echipamente similare. Dacă atacatorii descoperă o breșă într-un anumit sistem, pot încerca să exploateze aceeași vulnerabilitate și în alte rețele.

Dincolo de accesibilitatea acestor sisteme, consecințele unor astfel de atacuri sunt concrete și imediate. Tocmai de aceea, ele pot deveni ținte atractive pentru hackeri care vor să transmită un mesaj sau să provoace pierderi financiare unei organizații.

Și infrastructura militară americană poate fi vulnerabilă la atacuri simbolice asupra lanțurilor de aprovizionare.

Portavionul USS Abraham Lincoln, care a încheiat recent o desfășurare de 265 de zile consecutive pe mare, înainte de a acosta în San Diego, a devenit un exemplu al problemelor legate de condițiile de trai din armata americană.

În timpul misiunii din cadrul războiului cu Iranul, echipajul s-a confruntat cu probleme de moral și de sănătate mintală, agravate, printre altele, de lipsa alimentelor și a produselor de igienă.

Atacurile aparent fără legătură pot face parte din aceeași strategie

Gregory Winger, profesor asociat de relații internaționale și securitate cibernetică la Universitatea din Maryland, comitatul Baltimore, a declarat pentru Fortune că actori din Rusia, China, Iran și Coreea de Nord recurg frecvent la incidente informatice care par întâmplătoare, dar care pot avea, în realitate, legături între ele.

Țările aliate au dezvoltat mecanisme de cooperare tocmai pentru a identifica și a face schimb de informații despre metodele folosite de hackeri.

Un exemplu este Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) al NATO, cu sediul la Mons, în Belgia, care coordonează și activități de securitate cibernetică.

Atacurile informatice majore pot determina NATO să invoce Articolul 5, principiul apărării colective, potrivit căruia un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor celor 32 de membri ai Alianței.

Winger susține că decizia Statelor Unite de a investiga împreună cu Franța incidentele, chiar dacă atacurile asupra magazinelor militare americane și cele asupra supermarketurilor franceze nu au fost comise de același grup, este justificată din perspectiva schimbului de informații. „În prezent, orice viitoare operațiune militară va avea și o componentă cibernetică”, a afirmat el.

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