Premierul Poloniei anunță că UE aprobă ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară a țării

Comisia Europeană a acceptat ca Polonia să folosească fonduri publice pentru construirea primei centrale nucleare a țării, a declarat marți prim-ministrul polonez Donald Tusk.

Comisia Europeană a confirmat ulterior, printr-un comunicat, că a aprobat ajutorul de stat, scrie Reuters.

Polonia, care dorește să își reducă dependența de cărbune, a ales compania Westinghouse Electric pentru a construi prima sa centrală nucleară pe coasta Mării Baltice. Polonia își propune să înceapă construcția primei unități a centralei în 2028 și să o finalizeze în 2036.

„Vom avea în curând confirmarea oficială că Comisia Europeană este de acord cu ajutorul de stat pentru construirea unei centrale nucleare în Polonia”, a afirmat Tusk.

„Am asigurat întreaga sumă de finanțare, în valoare de 60 de miliarde de zloți (16,51 miliarde de dolari). În decembrie, adică anul acesta, primele 4,6 miliarde de zloți în titluri de stat vor ajunge la entitatea interesată.”

Premierul a adăugat că acordul Comisiei Europene era o condiție necesară pentru demararea programului nuclear polonez.

„Vom putea într-adevăr să începem construcția cu un avânt suficient, astfel încât energia electrică de la prima centrală nucleară din Polonia să poată fi livrată cât mai repede posibil", a conchis el.

Și Cehia vrea să construiască două noi reactoare la centrala de la Dukovany, un proiect de 19 miliarde de dolari americani care ar trebui, cel puţin, să dubleze producţia de energie nucleară a ţării.

După ce vor deveni operaţionale, în a doua jumătate a anilor 2030, acestea vor completa cele patru reactoare de 512 MW care funcţionează deja la centrala de la Dukovany şi care datează din anii 1980.