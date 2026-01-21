Video Ministrul de Externe Oana Țoiu, la Davos: Atmosfera este puternic influenţată de așteptarea discursului lui Donald Trump

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a transmis, miercuri, că cea de-a doua zi la Davos este una axată pe securitate. Ea a precizat totodată că atmosfera este puternic influențată de așteptarea discursului președintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă.

„A doua zi la Davos este una axată pe securitate. O începem cu conversații strategice alături de Secretarul General NATO, Mark Rutte, şi preşedinţii Karol Nawrocki (Polonia) şi Alexander Stubb (Finlanda)”, a scris Oana Ţoiu pe pagina sa de X.

Aceasta a transmis, totodată, că „atmosfera este puternic influenţată de aşteptarea discursului Preşedintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă, cu multe întâlniri în marja panelurilor pentru a găsi soluţii diplomatice comune”.

„Miniştrii români au intervenţii pe parcursul zilei de astăzi şi de mâine, axate pe investiţii publice şi energie. Împreună, prezentăm România ca pe un partener de încredere în regiune”, a mai adăugat ea.

Sursa: X / Oana Țoiu

România participă la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, desfășurată în perioada 19–23 ianuarie, cu cea mai consistentă delegație guvernamentală de până acum, formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențial Radu Burnete.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, tema centrală a ediției din 2026 este „A spirit of dialogue”, iar agenda discuțiilor vizează cinci provocări majore: cooperarea într-o lume fragmentată, identificarea unor noi surse de creștere economică, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației și creșterea prosperității globale.