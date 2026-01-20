Atenționare MAE pentru românii din Italia: Codul roșu pentru vreme extremă în Sicilia se menține

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români aflați în Italia sau care intenționează să călătorească acolo că Departamentul Național de Protecție Civilă din Italia a emis alerta de cod roșu pentru regiunea Sicilia, valabilă în perioada 20- 21 ianuarie.

Autoritățile italiene avertizează că pe întreg teritoriul Siciliei, în special de-a lungul coastei Mării Ionice, se pot înregistra fenomene meteorologice extreme, printre care precipitații abundente, furtuni și rafale de vânt de până la 120 km/h, care pot provoca inundații de-a lungul râurilor și pârâurilor, precum și alunecări de teren.

MAE recomandă cetățenilor români să respecte indicațiile autorităților locale, să evite deplasările în zonele afectate și să consulte sursele oficiale pentru informații actualizate, inclusiv pagina web a Departamentului Protecției Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it.

În caz de urgență, cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României la Roma, la numerele +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74. Pentru situații speciale sau urgente, se pot contacta liniile de urgență ale consulatelor din principalele orașe italiene: Roma +39 34 514 739 35, Milano +39 36 610 814 44, Bologna +39 32 480 351 71, Torino +39 33 875 681 34, Trieste +39 34 088 216 88, Bari +39 33 460 422 99 și Catania +39 32 096 531 37.

MAE recomandă consultarea și a paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice românești din Italia: http://catania.mae.ro/, http://roma.mae.ro/, http://cgroma.mae.ro/ și https://www.mae.ro/.