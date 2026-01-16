search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Un turist român reținut de Venezuela în 2024 a fost eliberat. 10 luni soția nu a știut nimic despre el

0
0
Publicat:

Venezuela a eliberat în cursul nopţii mai mulţi cetăţeni străini care erau încarceraţi, inclusiv un român. Decizia survine în contextul unei serii de eliberări a deţinuţilor după schimbările politice majore din ţară.

Cetățeanul român a fost eliberat din Venezuela FOTO: X/ @ForoPenal
Cetățeanul român a fost eliberat din Venezuela FOTO: X/ @ForoPenal

Situaţia românului Cristian Cenuşe

Unul dintre cazurile mediatizate în ultimul an este cel al românului Cristian Cenușe, în vârstă de 37 de ani și tată al unei fetițe de doi ani, considerat de ONG-ul venezuelean Foro Penal drept deținut politic. Cenușe a fost arestat pe 27 septembrie 2024 de Garda Națională Bolivariană în San Cristóbal, în timp ce călătorea cu autobuzul spre Caracas ca turist.

După mai mult de 10 luni în care a fost dat dispărut, românul a reușit în noiembrie 2025 să comunice cu soția sa, confirmând că se află încarcerat în Penitenciarul Rodeo I din Venezuela. „După 10 luni dispărut, în sfârșit a reușit să comunice cu soția sa… confirmând că se află privat de libertate în Venezuela”, a scris Foro Penal pe X.

Precizările Ministerului Afacerilor Externe al României

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a salutat eliberarea cetățeanului român, aflat de mai bine de un an în detenție în Republica Bolivariană a Venezuelei. Într-un comunicat de presă, MAE a mulțumit Delegației Uniunii Europene la Caracas, „cu care autoritățile române au cooperat strâns, de la semnalarea cazului, atât pentru acordarea asistenței consulare, cât și pentru promovarea obiectivului eliberării cetățeanului român. În aceeași măsură, exprimă aprecierea pentru sprijinul oferit de statele partenere, în special Republica Cehia, în vederea revenirii în România a cetățeanului român”.

„Cetățeanul român se află în acest moment în Venezuela - fiind preluat de reprezentanții Delegației UE la Caracas - și urmează să ajungă în perioada următoare în România”, precizează MAE. Ministerul a arătat că situația lui a fost în atenția instituției din octombrie 2024, iar Departamentul Consular a întreprins demersuri constante atât cu autoritățile venezuelene și Delegația UE, cât și cu familia cetățeanului, obiectivul fiind asigurarea asistenței consulare și, pe de altă parte, eliberarea și revenirea sa în țară.

Peste 400 de eliberări

Petr Macinka, ministrul ceh de externe, a declarat că un cetăţean ceh, reţinut încă din 2024, a fost eliberat „peste noapte” împreună cu alţi deţinuţi din Irlanda, România, Germania, Albania, Ucraina şi Ţările de Jos.

Citește și: Coșmarul „Camerei Albe”: cum fostul mall El Helicoide a devenit simbolul torturii, electrocutărilor și fricii în Venezuela. „Am fost atârnat de o grilă metalică”

Bărbatul din Cehia fusese acuzat de autorităţile venezuelene că ar fi planificat un complot pentru asasinarea fostului preşedinte Nicolas Maduro şi pentru răsturnarea guvernului, potrivit presei cehe.

Ministerul de Externe de la Praga a respins aceste acuzaţii, iar fostul şef al diplomaţiei cehe, Jan Lipavský, susţinea anul trecut că detenţia a fost „ilegală”, „fără acuzaţii şi fără un proces echitabil”. ONG-ul venezuelean Foro Penal a afirmat de asemenea că cetăţeanul ceh a fost reţinut din motive politice. „După câteva săptămâni de negocieri intense, am reuşit să obţinem eliberarea lui”, a spus Macinka vineri într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Şi un cetăţean maghiar, arestat în timp ce făcea parte din echipajul internaţional al unei nave de cercetare, a fost eliberat, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó.

Preşedintele Adunării Naţionale a Venezuelei, Jorge Rodríguez, şi preşedintele SUA, Donald Trump, au declarat că un număr mare de deţinuţi vor fi eliberaţi după ce Statele Unite l-au capturat pe Maduro la începutul anului. Venezuela a susţinut săptămâna aceasta că peste 400 de persoane au fost deja eliberate, deşi grupurile pentru drepturile omului spun că numărul real este mai mic.

Autoritățile venezuelene susțin că peste 400 de persoane au fost eliberate în ultima perioadă, în timp ce organizațiile pentru drepturile omului susțin că numărul real este mai mic și că încă sute de persoane rămân în detenție, multe dintre ele pentru motive politice.

Controverse și reacții internaționale

Politica de reținere a străinilor și a membrilor opoziției în Venezuela a fost criticată de numeroase organizații pentru drepturile omului. Amnesty International a avertizat asupra utilizării „disparițiilor forțate” de către regim, subliniind că „autoritatile venezuelene par să folosească această practică pentru a-și justifica narațiunile despre ‘conspirațiile străine’ și ca monedă de schimb în negocieri cu alte țări”. Regimul lui Nicolás Maduro respinge existența prizonierilor politici și susține că toți cei reținuți se confruntă cu procese legale obișnuite, însă familiile, diplomații și ONG-urile denunță frecvent privarea arbitrară de libertate ca pedeapsă împotriva disidenței și ca instrument de presiune pe scena internațională.

Aceste eliberări vin într-un moment de presiuni tot mai mari din partea comunității internaționale, inclusiv după capturarea lui Maduro de către forțele americane sub acuzații de narcotrafic și consecințele politice care au urmat.

