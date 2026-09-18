Prețurile carburanților vineri, 18 septembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

Prețurile carburanților se mențin la cote ridicate și vineri, 18 septembrie, cea mai ieftină benzină fiind vândută cu aproape 10 lei pe litru.

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Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină se găsește în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița, la un preț de 9,82 lei pe litru. În rest, benzina se găsește la pompe la 9,91 lei pe litru.

În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, motorina costă 10,69 lei pe litru. În Timișoara, prețul este de 10,66 lei pe litru.

La categoria GPL, Cel mai mic preț din cele cinci orașe este în București, unde costă 4,66 lei pe litru. În Cluj-Napoca și Constanța, prețul este de 4,69 lei, iar în Timișoara și Iași ajunge la 4,71 lei pe litru.

Prețurile sunt actualizate periodic pe parcursul zilei și pot varia ușor față de cele afișate la pompă din cauza întârzierilor de procesare și actualizare a informațiilor.

Amintim că Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16–30 septembrie 2026. Decizia vine în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 și continuă măsura aplicată în prima jumătate a lunii.

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16–30 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.