Abordarea agresivă a preşedintelui rus Vladimir Putin faţă de Occident ar putea duce la o „eroare de calcul semnificativă”, cu consecinţe grave, a avertizat vineri, 20 noiembrie, şeful serviciilor de informaţii din domeniul apărării, general-locotenentul Matthew Jones.

Vladimir Putin Foto: AFP

Potrivit Agerpres, acesta a eclarat că nu consideră că Rusia urmăreşte în mod activ un război cu NATO, însă a subliniat că, din punctul său de vedere, comportamentul acesteia devine tot mai nesăbuit.

Jones a semnalat un tipar al acțiunilor atribuite Rusiei, amintind inclusiv de atacul cu agentul neurotoxic Noviciok de la Salisbury, din 2018.

„Rusia nu urmăreşte în mod activ un război cu NATO”

Declarațiile sale au fost făcute publice pe fondul incidentelor recente din Polonia și al acuzațiilor privind o tentativă de asasinat în Danemarca.

„Pot spune, cu un anumit grad de certitudine, că Rusia nu urmăreşte în mod activ un război cu NATO. Totuşi, cea mai mare teamă a mea este riscul unei erori de calcul semnificative. Putin se află sub presiune, iar acest lucru duce la o abordare mai fermă şi mai agresivă, pe măsură ce încearcă să ne sfideze.

Există prea multe exemple recente de comportament rusesc nesăbuit în care, dacă incidentul ar fi fost puţin diferit, consecinţele ar fi putut fi extrem de grave”, a declarat Jones.

Șeful serviciilor de informaţii a menționat mai multe incidente atribuite Rusiei, printre care atacul cu drone de la aeroportul din Leipzig, scufundarea unor nave comerciale în apele României și un atac incendiar asupra unei afaceri ucrainene din Londra.

El a amintit și incidentul în care un avion de supraveghere britanic ar fi fost aproape doborât deasupra Mării Negre, precum și otrăvirea cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, care a dus la moartea unei femei britanice, Dawn Sturgess.

„Vreau să subliniez clar că poziţia Regatului Unit este aceea că nu căutăm un conflict sau o confruntare cu Rusia. Însă ne vom apăra cu fermitate securitatea naţională, precum şi pe cea a aliaţilor noştri, ori de câte ori aceasta va fi ameninţată”, a declarat Jones.

Rusia ar fi vizat exercițiile militare ale „Coaliției de Voință” din Polonia

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Kremlinul ar fi încălcat intenționat spațiul aerian polonez pentru a testa reacția NATO și a descuraja sprijinul occidental pentru Ucraina.

O rachetă de croazieră rusească și alte două obiecte aeriene au pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al Poloniei, în apropierea unei zone în care mii de militari europeni participă la exerciții pentru o eventuală misiune în Ucraina.

Varșovia acuză Moscova de o provocare deliberată și solicită sprijin suplimentar din partea NATO, după ce avioanele de luptă ale Alianței au fost ridicate pentru a răspunde incidentului.

remierul britanic Andy Burnham a catalogat incidentul drept „complet inacceptabil”, iar președintele Consiliului European, António Costa, și-a exprimat solidaritatea cu Polonia.