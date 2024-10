Un popular vlogger român, BlackPackYourLife, a recunoscut că nu mai vrea să plece din Italia, pe care a evitat-o timp de mulți ani, după ce a vizitat Coasta Amalfi în plină toamnă. Și chiar dacă experiența i-a dat peste cap toate calculele, în final a menționat că merită întreaga aventură trăită.

Cunoscut pentru vloggurile realizate în toate colțurile globului, Cătălin Stănciulescu - BackPackYourLife - nume sub care postează pe rețelele de socializare, a ales să viziteze Italia, în ciuda prejudecăților pe care le-a avut până acum. La sugestia urmăritorilor săi a mers să vadă Amalfi și Positano - Coasta Amalfitană - și a rămas uimit de ce a descoperit.

În cel mai recent vlogg al său (VEZI VIDEO) a vorbit însă și despre problemele cu care s-a confruntat în această nouă aventură și a oferit o serie de ponturi pentru cei care vor să descopere „o altă lume”, așa cum „nu mai există nicăieri în altă parte”.

Positano este un oraș pitoresc situat pe Coasta Amalfi, în sudul Italiei, și este cunoscut pentru frumusețea sa naturală, arhitectura caracteristică și atmosfera sa vibrantă. Coasta Amalfi este renumită pentru peisajele spectaculoase, plajele frumoase și satele pitorești, fiind un loc popular pentru turiști din întreaga lume.

„Locul acesta este un vis. Arată de 50.000 de ori mai bine decât în poze”

„Atâția ani am evitat Italia, acum nu mai vreau să plec. M-am îndrăgostit”, a recunoscut celebrul vlogger român.

Cazat în Amalfi, a mers să viziteze și Positano pentru a face o comparație între cele două destinații. „Evident că este absolut superb, dar foarte scump, mai scump decât Amalfi, însă merită. O să încerc să compar cele două destinații. Așa ca un spoiler (dezvăluire - n.red), e frumos și-mi place mai mult aici”, a spus Cătălin la începutul vloggului despre Positano.

A ales să se bucure de frumusețea Italiei la volanul unei mașini închiriate, iar faptul că s-a confruntat de la început cu o serie de mici necazuri nu l-a descurajat. A avut un accident minor, dar a fost salvat de asigurarea full. Deoarece nu avea card de credit, ci doar de debit, a plătit, practic, două asigurări, ajungând să dea mai mult pe asigurare decât pe închirierea efectivă. În total, mașina l-a costat 270 de dolari pentru patru zile, în contextul în care închirierea era doar 20 de dolari pe zi. A menționat și prețul actual al carburantului pe Coasta Amalfitană - 1,76 euro/litru pentru benzina fără plumb.

Despre drumul de coastă dintre Amalfi și Positano, a menționat: „Este unul dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut în viața mea. Ce Transfăgărășan! Uitați-vă cum se vede totul. Locul acesta este pur și simplu un vis. Arată de 50.000 de ori mai bine decât în poze. Sfatul meu este să închiriați o mașină, pentru că doar așa vă puteți bucura la maximum de această «bijute-f....-rie»”.

Pe de altă parte, a menționat și timpii mari de așteptare în trafic, din cauza numeroaselor semafoare de pe drumul de coastă, care este extrem de îngust, instalate pentru fluidizarea circulației și din cauza lucrărilor în desfășurare. În plus, sunt și foarte multe autocare, deoarece mulți dintre turiști vin din Napoli.

Positano copleșește prin frumusețe și prețurile exorbitante, chiar și în extrasezon

Dar imaginea care l-a întâmpinat în Positano l-a uimit peste măsură: „Este fotografia perfectă. Este mult, mult mai frumos decât în poze. Uitați-vă la acest peisaj! N-ai cum! Sunt două locuri importante aici: Positano și Amalfi. Vreau să fac o comparație, dar odată ce vii aici, ambele merită”.

Vloggerul a menționat și uriașa problemă a locurilor de parcare: insuficiente, prea strâmte și extrem de scumpe, precum și cât de atent trebuie să fii la trafic, în lipsa trotuarelor. Pentru cinci ore de parcare a plătit nu mai puțin de 40 de euro.

Și nu doar parcarea s-a dovedit a fi scumpă, ci și cazările și mâncarea, în ciuda faptului că a vizitat zona în extrasezon. De exemplu, în urma unei căutări pe internet, a constatat că cele mai mici prețuri la cazare în Positano pornesc în această perioadă de la 1.150 de euro pe noapte, pentru a te bucura de „acest view fenomenal”. La mâncare a remarcat: „O singură «oister» - stridie - costă 10 euro!”.

„Până o să-mi justific să dau 1.000 de euro pe o cazare, o să treacă mulți ani. Pentru că nu pot să fac asta. Poate mai târziu, cine știe! Aici plătești pentru peisaj. O informație foarte importantă: în Positano poți parca în zona delimitată cu albastru, unde costă 4 euro pe oră și se poate plăti doar cu monede. Problema cu parcarea însă este uriașă (chiar și în extrasezon – n.red.)”, a mai menționat vloggerul.

Reacție pe plaja centrală: „Mamă, cât de frumos e aici!”

Următoarea oprire a fost la plajă: „Pe mine mă interesează plaja, fiind ultimele zile când ne putem bucura de vreme bună”.

Drumul până la plajă, însă, s-a dovedit anevoios, pe străduțe pietonale înguste, cu sute de trepte: „Ca și în Santorini, trebuie să te aștepți să urci și să cobori. Sunt 400 de trepte”.

De asemenea, a remarcat că fără ajutorul localnicilor te pierzi ușor prin labirintul de străduțe, dar câteva cuvinte în italiană și un accent corect pot fi de mare ajutor.

A vizitat două plaje, preferând-o pe cea din zona centrală a orașului, mai animată și extrem de pitorească, La prima plajă, a fost dezamăgit de nisipul vulcanic cu pietre, un aspect comun pe multe plaje din Europa, și a subliniat prețurile exagerate: „Am aflat că aici au o toleranță limitată de doar cinci minute pentru a sta în plus pe plajă după ce expiră timpul plătit. E ok, dar nu vii în Positano pentru plajă, vii pentru întregul pachet. Din tot ce am văzut aici, plajele m-au impresionat cel mai puțin. Un tur cu barca, de exemplu, costă 35-40 de euro pentru 30 de minute. Mi se pare extrem de scump. Dar cererea dictează prețul. Este mult mai scump decât în Amalfi. Și un lucru care mă deranjează în Europa este toaleta cu plată. Am plătit 3 euro pentru baia de pe plajă, în Amalfi. Totul pare o afacere pe seama turiștilor. Mi se pare scandalos”.

În schimb, despre plaja centrală a remarcat: „Mamă, cât de frumos e aici! Positano mi se pare mult mai frumos decât Amalfi, mai autentic! Aici am văzut unele dintre cele mai frumoase restaurante (pe plajă) din viața mea. Totul este foarte bine gândit: culorile, magazinele, clădirile... îmi place că nu există un drum care să despartă plaja de oraș. Totul pare făcut cu mai mult bun simț. Urcatul este ceva mai greu. Dar plimbarea merită. Exact acum e apusul soarelui. Merită foarte mult drumul acesta!”.

„Este cel mai scump loc în care am fost vreodată”

Legat de prețurile piperate din Positano, Cătălin a remarcat: „De departe, aici este cel mai scump loc în care am fost vreodată. Hong Kong și alte locuri par gratis, prin comparație. Dar important este să conteze pe ce cheltuiești banii. Aici, pentru două persoane, șapte zile, inclusiv închirierea unei mașini, te costă cel puțin 2.100 – 2.500 de euro, dacă vrei să te bucuri la maxim și să eviți cheltuielile inutile. Sunt o mulțime de activități pe care le poți face, în funcție de buget și de cât de bine ești organizat. Poți să cumperi excursii și pe loc, dar probabil vei plăti mai mult. Vii aici pentru view!”.

Însă l-a deranjat teribil politica localurilor din Positano: „Aici, dacă te așezi la masă, ești întrebat dacă mănânci sau bei, iar dacă spui că nu ești sigur, nu primești masă. Au prioritate cei care mănâncă. Nici măcar apa nu este gratis.”

Iar în multe locuri, intrarea este condiționată de faptul că trebuie să comanzi mâncare: „Trebuie să alegi minimum un fel de mâncare de persoană. Aș înțelege dacă ar fi sezon, dar acum...”.

Un sfat crucial oferit de vlogger în legătură cu experiența în Positano se referă la cazare: „Rezervați-vă cazarea cu cel puțin cinci – șase luni înainte pentru a găsi ceva decent. Puteți găsi cazare foarte bună pentru 250 – 280 de dolari. Mi se pare că lunile ideale pentru a vizita acest loc sunt până în vară – mai este o lună foarte bună – și după vară, în septembrie și octombrie”. Asta dacă nu vreți să rămâneți cu cardul gol și să vă confruntați cu aglomerația din sezon.

„Cu bugetul pentru Maldive, o lună de miere în Positano, Santorini și Mauritius”

Vloggerul a recunoscut la final că Positano și Coasta Amalfi, în general, sunt locuri perfecte pentru o nuntă sau o lună de miere, pentru momente speciale din viața noastră. A oferit și câteva ponturi în acest sens: „E mult, e scump, dar acestea sunt locuri în care mergi o dată, cel mult de două ori în viață. E bine, dacă vreți să veniți aici, să o faceți într-un moment special, precum nunta sau luna de miere, dacă vreți să fie perfecte. Două – trei zile vii aici, apoi cam tot atât mergi în Santorini, care e cumva în aceeași direcție. Zbori în Atena și mai apoi te duci în Filipine, în Boracay sau Mauritius, cu bugetul de 7-10 zile în Maldive”.

A mai remarcat și că: „Vezi niște fete frumoase pe aici! Se observă că în această parte a Italiei sunt oameni cu multă avere. Dar n-aș recomanda nimănui să stea o săptămână – două, că nu are sens. Eu deja sunt în a doua zi și mi-a ajuns. Dar, în luna de miere vrei să faci și alte lucruri, să vizitezi... N-o să găsiți nicăieri în altă parte ceva care să se apropie din niciun punct de vedere de ce este aici”.

Concluzia de final a fost: „Positano e mult, mult mai frumos decât Amalfi, ca priveliști, ca absolut tot. Vi-l recomand cu toată căldura. Neapărat să veniți aici cel puțin două – trei zile. Vă garantez că experiența o să fie una deosebită. Cred că suma ideală pentru acest loc, în cuplu, este de 1.000 de euro/zi. Îmi place mai mult Positano decât Amalfi. Pare desprins din altă lume”.