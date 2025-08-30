search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum să construiești o casă cât mai ieftin. Cele mai importante sfaturi oferite de specialiștii în construcții

0
0
Publicat:

În plină perioadă de austeritate, cu o creștere semnificativă a prețului la materialele de construcție, pentru cei mai mulți români construcția unei case rămâne o provocare. Mai ales pentru cei care nu au de ales și au planificat deja mutarea. Specialiștii au însă o serie de sfaturi utile.

Construcția unei case este o provocare FOTO shutterstock
Construcția unei case este o provocare FOTO shutterstock

O casă este visul multor români. De obicei o casă construită de la zero, în locul mult dorit. Acest vis devine tot mai greu realizabil în contextul măsurilor de austeritate și a creșterii prețurilor la materialele de construcție. Conform unor estimări, de la începutul anului și până în prezent, costul materialelor de construcție a crescut cu mai mult de 25%, la modul general. Sunt însă și materiale care au înregistrat creșteri și de 80%. În aceste condiții mulți se lasă păgubași. Mai sunt și cei care s-au decis deja și nu mai vor să dea înapoi, dar și românii îngrămădiți de nevoie. Pentru aceștia specialiștii în construcții din toată lumea au câteva sfaturi universal valabile potrivite în vremurile de criză. 

Planificare riguroasă cu o marjă de eroare obligatorie

Specialiștii americani, în special, spun că planificarea este totul dacă când vrei să faci economii când construiești o casă. În primul rând trebuie să-ți evaluezi bugetul cât mai realistic. Să te gândești, din start, ce-ți dorești de la casă, durabilitate, confort, economie la utilități.

„Ar trebui să cântărești această decizie în raport cu alți factori decât costul materialelor. Și ne referim la durabilitate, durata de viață și întreținerea. Toate acestea vor afecta costul total al casei tale pe o anumită perioadă. Îți imaginezi că vei locui în această casă în următorii 25 de ani? 50 de ani? 100 de ani? O construcție mai ieftină acum s-ar putea să nu îndeplinească criteriile de durabilitate propuse sau dorite. Un argument similar poate fi adus și pentru calificările ecologice ale construcției. De exemplu, ar putea merita să cheltuiești puțin mai mult pentru o izolație cu adevărat eficientă a pereților, pentru a-ți menține facturile la încălzire reduse pentru anii următori”, precizează specialiștii de la „Design for me”.

După ce ne hotărâm exact ce ne dorim de la o casă, trebuie să vedem ce buget avem și să calculăm cu precizie fiecare cheltuială necesară, de la avize și până la materialele de construcție sau mobilare. Nu trebuie să lucrați cu cifre aproximative, spun specialiștii, și mereu trebuie un 10%, în plus, pentru cheltuielile neprevăzute.

„Pare simplu, dar mulți oameni care-și fac o casă nouă nu își calculează corect bugetele înainte de a începe un proiect. În schimb, fac estimări aproximative și se bazează pe cifre aproximative. Înainte de începerea lucrărilor, ar trebui să înțelegeți bine ce vă puteți permite și să luați în considerare unele costuri ascunse, cum ar fi anumite taxe, eventuale costuri juridice, avansul în cazul unui credit și altele asemenea. Aceste elemente vor adăuga bani în plus la costul total al proiectului. Nu există nimic mai rău decât să începeți un proiect pe care nu îl puteți finaliza pentru că ați rămas fără fonduri din cauza unei planificări deficitare. Rezervați cel puțin 10% din bugetul dumneavoastră pentru cheltuieli și evenimente neprevăzute. Fie că este vorba de o schimbare de materiale pentru că ceva nu este în stoc sau nu se mai produce, fie dacă lucrați în interiorul unei case vechi, nu este neobișnuit să aveți una sau două surprize nedorite pe parcurs care nu au fost prevăzute în buget. Chiar și un fond de rezervă relativ mic vă poate ajuta să treceți peste limită sau să ieșiți dintr-o situație dificilă”, precizează cei de la „All Inovative Building” din Newport California. 

Citește și: Guvernul va aloca 1,2 milioane de lei pentru refacerea infrastructurii rutiere şi a mai multor locuinţe din judeţul Galaţi afectate de ploi şi grindină

Construiește pe verticală și planifică bine compartimentarea

În România casele cu etaj sunt deseori asimilate cu prosperitatea. Mulți ar crede că sunt mai scumpe și implicit mai valoroase decât cele cu suprafața mare la sol. Ei bine, pentru specialiștii americani o casă cu etaj înseamnă mai ieftin. Prin această metodă se reduce suprafața, la sol, a întregii case. „O modalitate de a reduce drastic costurile este pur și simplu să reduci suprafața întregii case. Gândește-te la case mici și confortabile pentru a reduce costurile. Să construiești „în sus”,  cu un design pe două etaje, mai degrabă decât, la sol, în exterior. Adică mai degrabă o casă care să aibă două camere la parter și două la etaj, decât patru camere la sol”, spune specialiștii de la „National Association of Home Builders”.

Tocmai de aceea, alți specialiști, spun că ar trebui să renunțăm la proiecte complicate, alambicate. Pentru a face economie trebuie să alegem modele de case cu design simplu, clasic. „O modalitate sigură de a adăuga costuri suplimentare la construcția proprie ar fi să începeți cu un plan complicat, plin de curbe și complexități. Manopera va reprezenta o mare parte din costurile de construcție, așa că merită să fiți atenți la fiecare aspect al designului. Pentru fiecare detaliu sau joncțiune, arhitectul dumneavoastră ar trebui să se gândească: cât de complex (și costisitor) este să construiți?”, precizează cei de la „Design for me”. Nu în ultimul rând trebuie să vă gândiți la o compartimentare cât mai economicoasă. Atât din punct de vedere al costurilor de construcție dar și al cheltuielilor ulterioare de întreținere. De exemplu, specialiștii de la „Design for me”, nu recomandă celor care vor să facă economie la construcția casei, spații deschise foarte ample.

Deși sunt la modă aceste „open spaces”(spații deschise) pot deveni costisitoare atât în privința materialelor de construcție necesare dar și a manoperei. În plus, cu cât spațiul deschis este mai vast, cu atât costurile de întreținere sunt mai mari. „Spațiile de locuit „open space” sunt din ce în ce mai populare, și pe bună dreptate. Acestea aduc mai multă lumină naturală și oferă un mediu de locuit mai sociabil. Cu toate acestea, spațiile mari, neobstrucționate, pot ajunge să fie foarte costisitoare din cauza structurii suplimentare necesare (de obicei, oțel în tavan). Există modalități de a evita acest lucru, cum ar fi adăugarea de coloane. Aceste coloane sau pereți structurali vor trebui amplasați cu grijă pentru a se asigura că au un impact minim asupra fluxului locativ. Din nou, aici își va face treaba un arhitect bun”, adaugă specialiștii americani. 

Citește și: Locuințe de 5 stele din Marea Britanie, proaspăt construite, demolate. Ce motiv are dezvoltatorul: „Un scenariu de coșmar!” VIDEO

Acoperișuri simple, materiale standard

O altă modalitate de a face economie mare este renunțarea la orice fel de proiecte personalizate. Proiectele și materialele personalizate sunt mult mai costisitoare. „Proiectele personalizate costă mai mult în ceea ce privește timpul de proiectare, materialele și manopera. Majoritatea producătorilor de case au zeci de planuri standard pe care le-au construit de nenumărate ori. Multe erori au fost eliminate în aceste proiecte, ceea ce le face să fie realizate fără probleme, economisindu-vă timp și bani”, adaugă cei de la „National Association of Home Builders”.

În plus, ar trebui să optați pentru acoperișuri mai ieftine, fără prea multe sisteme complicate. „Acoperișul este unul dintre cele mai scumpe părți. Atât ca  materiale dar și ca manoperă. De aceea, cu cât sistemul de acoperiș este mai simplu, cu atât va fi mai ieftin. Cel mai ieftin acoperiș este un acoperiș simplu, cu o singură coamă și o pantă mică. Sistemele de acoperiș mai complicate sunt mai interesante din punct de vedere vizual dar sunt și mult mai scumpe”, adaugă constructorii americani. 


Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
digi24.ro
image
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
mediafax.ro
image
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș”
fanatik.ro
image
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri
libertatea.ro
image
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
observatornews.ro
image
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
playtech.ro
image
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Trecem la ora de iarnă mai devreme în 2025. Când dăm ceasurile înapoi
mediaflux.ro
image
Doctor specialist: „Diabetul poate fi reversibil” » Alimentele care ne ajută să revenim la valorile normale ale glicemiei + Adevărul despre Ozempic, medicamentul care face furori în SUA
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
Tânărul român care a dat lovitura în agricultură. S-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?