Cum să construiești o casă cât mai ieftin. Cele mai importante sfaturi oferite de specialiștii în construcții

În plină perioadă de austeritate, cu o creștere semnificativă a prețului la materialele de construcție, pentru cei mai mulți români construcția unei case rămâne o provocare. Mai ales pentru cei care nu au de ales și au planificat deja mutarea. Specialiștii au însă o serie de sfaturi utile.

O casă este visul multor români. De obicei o casă construită de la zero, în locul mult dorit. Acest vis devine tot mai greu realizabil în contextul măsurilor de austeritate și a creșterii prețurilor la materialele de construcție. Conform unor estimări, de la începutul anului și până în prezent, costul materialelor de construcție a crescut cu mai mult de 25%, la modul general. Sunt însă și materiale care au înregistrat creșteri și de 80%. În aceste condiții mulți se lasă păgubași. Mai sunt și cei care s-au decis deja și nu mai vor să dea înapoi, dar și românii îngrămădiți de nevoie. Pentru aceștia specialiștii în construcții din toată lumea au câteva sfaturi universal valabile potrivite în vremurile de criză.

Planificare riguroasă cu o marjă de eroare obligatorie

Specialiștii americani, în special, spun că planificarea este totul dacă când vrei să faci economii când construiești o casă. În primul rând trebuie să-ți evaluezi bugetul cât mai realistic. Să te gândești, din start, ce-ți dorești de la casă, durabilitate, confort, economie la utilități.

„Ar trebui să cântărești această decizie în raport cu alți factori decât costul materialelor. Și ne referim la durabilitate, durata de viață și întreținerea. Toate acestea vor afecta costul total al casei tale pe o anumită perioadă. Îți imaginezi că vei locui în această casă în următorii 25 de ani? 50 de ani? 100 de ani? O construcție mai ieftină acum s-ar putea să nu îndeplinească criteriile de durabilitate propuse sau dorite. Un argument similar poate fi adus și pentru calificările ecologice ale construcției. De exemplu, ar putea merita să cheltuiești puțin mai mult pentru o izolație cu adevărat eficientă a pereților, pentru a-ți menține facturile la încălzire reduse pentru anii următori”, precizează specialiștii de la „Design for me”.

După ce ne hotărâm exact ce ne dorim de la o casă, trebuie să vedem ce buget avem și să calculăm cu precizie fiecare cheltuială necesară, de la avize și până la materialele de construcție sau mobilare. Nu trebuie să lucrați cu cifre aproximative, spun specialiștii, și mereu trebuie un 10%, în plus, pentru cheltuielile neprevăzute.

„Pare simplu, dar mulți oameni care-și fac o casă nouă nu își calculează corect bugetele înainte de a începe un proiect. În schimb, fac estimări aproximative și se bazează pe cifre aproximative. Înainte de începerea lucrărilor, ar trebui să înțelegeți bine ce vă puteți permite și să luați în considerare unele costuri ascunse, cum ar fi anumite taxe, eventuale costuri juridice, avansul în cazul unui credit și altele asemenea. Aceste elemente vor adăuga bani în plus la costul total al proiectului. Nu există nimic mai rău decât să începeți un proiect pe care nu îl puteți finaliza pentru că ați rămas fără fonduri din cauza unei planificări deficitare. Rezervați cel puțin 10% din bugetul dumneavoastră pentru cheltuieli și evenimente neprevăzute. Fie că este vorba de o schimbare de materiale pentru că ceva nu este în stoc sau nu se mai produce, fie dacă lucrați în interiorul unei case vechi, nu este neobișnuit să aveți una sau două surprize nedorite pe parcurs care nu au fost prevăzute în buget. Chiar și un fond de rezervă relativ mic vă poate ajuta să treceți peste limită sau să ieșiți dintr-o situație dificilă”, precizează cei de la „All Inovative Building” din Newport California.

Construiește pe verticală și planifică bine compartimentarea

În România casele cu etaj sunt deseori asimilate cu prosperitatea. Mulți ar crede că sunt mai scumpe și implicit mai valoroase decât cele cu suprafața mare la sol. Ei bine, pentru specialiștii americani o casă cu etaj înseamnă mai ieftin. Prin această metodă se reduce suprafața, la sol, a întregii case. „O modalitate de a reduce drastic costurile este pur și simplu să reduci suprafața întregii case. Gândește-te la case mici și confortabile pentru a reduce costurile. Să construiești „în sus”, cu un design pe două etaje, mai degrabă decât, la sol, în exterior. Adică mai degrabă o casă care să aibă două camere la parter și două la etaj, decât patru camere la sol”, spune specialiștii de la „National Association of Home Builders”.

Tocmai de aceea, alți specialiști, spun că ar trebui să renunțăm la proiecte complicate, alambicate. Pentru a face economie trebuie să alegem modele de case cu design simplu, clasic. „O modalitate sigură de a adăuga costuri suplimentare la construcția proprie ar fi să începeți cu un plan complicat, plin de curbe și complexități. Manopera va reprezenta o mare parte din costurile de construcție, așa că merită să fiți atenți la fiecare aspect al designului. Pentru fiecare detaliu sau joncțiune, arhitectul dumneavoastră ar trebui să se gândească: cât de complex (și costisitor) este să construiți?”, precizează cei de la „Design for me”. Nu în ultimul rând trebuie să vă gândiți la o compartimentare cât mai economicoasă. Atât din punct de vedere al costurilor de construcție dar și al cheltuielilor ulterioare de întreținere. De exemplu, specialiștii de la „Design for me”, nu recomandă celor care vor să facă economie la construcția casei, spații deschise foarte ample.

Deși sunt la modă aceste „open spaces”(spații deschise) pot deveni costisitoare atât în privința materialelor de construcție necesare dar și a manoperei. În plus, cu cât spațiul deschis este mai vast, cu atât costurile de întreținere sunt mai mari. „Spațiile de locuit „open space” sunt din ce în ce mai populare, și pe bună dreptate. Acestea aduc mai multă lumină naturală și oferă un mediu de locuit mai sociabil. Cu toate acestea, spațiile mari, neobstrucționate, pot ajunge să fie foarte costisitoare din cauza structurii suplimentare necesare (de obicei, oțel în tavan). Există modalități de a evita acest lucru, cum ar fi adăugarea de coloane. Aceste coloane sau pereți structurali vor trebui amplasați cu grijă pentru a se asigura că au un impact minim asupra fluxului locativ. Din nou, aici își va face treaba un arhitect bun”, adaugă specialiștii americani.

Acoperișuri simple, materiale standard

O altă modalitate de a face economie mare este renunțarea la orice fel de proiecte personalizate. Proiectele și materialele personalizate sunt mult mai costisitoare. „Proiectele personalizate costă mai mult în ceea ce privește timpul de proiectare, materialele și manopera. Majoritatea producătorilor de case au zeci de planuri standard pe care le-au construit de nenumărate ori. Multe erori au fost eliminate în aceste proiecte, ceea ce le face să fie realizate fără probleme, economisindu-vă timp și bani”, adaugă cei de la „National Association of Home Builders”.

În plus, ar trebui să optați pentru acoperișuri mai ieftine, fără prea multe sisteme complicate. „Acoperișul este unul dintre cele mai scumpe părți. Atât ca materiale dar și ca manoperă. De aceea, cu cât sistemul de acoperiș este mai simplu, cu atât va fi mai ieftin. Cel mai ieftin acoperiș este un acoperiș simplu, cu o singură coamă și o pantă mică. Sistemele de acoperiș mai complicate sunt mai interesante din punct de vedere vizual dar sunt și mult mai scumpe”, adaugă constructorii americani.



