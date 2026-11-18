Copilăria este locul în care suntem tentați să ne refugiem și pe care îl romantizăm. Primii ani de viață vin cu o sete de cunoaștere dusă până la paroxism, iar informațiile pe care le asimilăm atunci n însoțesc până la finalul vieții.

Foto: Arhiva personală Anca Popa

În literatură copilăria este una dintre marile teme. Ce se întâmplă când autorul este și ilustrator? În aceste condiții copilăria capătă și formă vizuală, nu este redusă doar la imaginația cititorului.

Anca Popa este artistă vizuală, ilustratoare și art director. Născută în 1985 la Focșani, a urmat Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” în perioada gimnazială și profilul matematică-fizică în liceu, la Colegiul Național „Al.I. Cuza”. În 2004 s-a mutat la București, unde a studiat timp de șase ani arhitectura la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. După aproape 15 ani petrecuți în București, în 2019 s-a mutat în Cape Town, unde contactul cu un spațiu cultural diferit a devenit un catalizator pentru exprimarea sa artistică.

În 2017 realizează prima ilustrație și scrie prima povestire din seria „Amintiri din copilărie”, serie începută aproape instinctiv, ca o formă de externalizare a unor trăiri puternice legate de pierderea bunicilor. În anii care urmează, seria începe treptat să se contureze ca idee de carte, pentru ca, nouă ani mai târziu, să ia forma unei cărți fizice de ilustrații și povestiri. Anca Popa descrie amintirea copilăriei ca pe un desen animat – un desen animat cu gust de fericire și nostalgie, ca o adiere pe care o simți pe față stând pe un deal și privind în vale spre casa părintească pe care știi că nu o vei mai vizita niciodată.

Anca Popa locuiește și lucrează în Cape Town, Africa de Sud. Amintiri din copilărie este prima sa carte. Mai jos un interviu cu ea care permite cititorului să cunoască autoarea care a reușit să ducă până în Africa de Sud copilăria rurală românească.

Foto: Alice Books

Sînziana Mocanu: Cum te-ai descrie? Cine e Anca Popa?

Anca Popa: Mereu m-am identificat ca fiind artistă. Am fost artistă de când eram copil, mic copil. Desenez de când mă știu, așa că mă definește asta cred că cel mai bine și toate visurile mele au fost legate de chestia asta. În același timp sunt și o persoană pragmatică. Simt că am așa, două laturi foarte diferite.

Ce vreau să zic e că sunt o persoană căreia îi plac foarte multe lucruri. Sunt foarte curioasă de foarte multe lucruri din viață și îmi place să explorez și să încerc, să am experiențe noi. Cred foarte mult în faptul că în viață trebuie să încerci cât mai multe lucruri ca să o descoperi și simți prin tine viața asta. Dacă ești doar un observator, nu cred că este de ajuns. Cred că e foarte important să te pui pe tine în tot felul de situații, așa cum se zice: până nu o simți pe pielea ta, nu înțelegi. Îmi place să-mi depășesc limitele. De exemplu am alergat două maratoane.

Iubesc viața foarte mult. Asta nu înseamnă că o iubesc la modul că „oh, nu vreau să-mi pierd viața”, nu mi-e frică de moarte în egală măsură, dar cred că viața e extraordinară și că sunt atât de multe lucruri frumoase.

Hai să vorbim despre parcursul tău profesional. Cum a început totul?

Desenez de când mă știu. Îmi e greu să îmi aduc aminte momentul în care am început să o fac. E ca atunci când ai început să vorbești sau să mergi. M-a ajutat foarte mult e că în bloc, în Focșani, unde stăteam, prietena mea cea mai bună desena și ea. Și ne întâlneam fie la mine la etajul trei, fie la ea la etajul 6 și desenam împreună. Sau în fața blocului unde se făcea cerc de copii în jurul nostru și stăteau să se uite cum desenăm.

În școala primară îmi amintesc că aveam caiete A3 cu desene, prințese, toate în creion. Și prietena mea din clasă, știu că la un moment dat în clasa a III-a așa mi-a cerut și i-am dat toate caietele mele, îi plăceau foarte mult desenele mele și i le-am dat. Și acum îmi pare rău că nu am și eu un caiet de atunci.

La liceu am făcut mate fizică și am lăsat-o mai moale cu desenatul. Am zis că am și această latură pragmatică. După m-am dus la facultate la Arhitectură în București pentru că m-am gândit cum aș putea să îmbin matematica și desenul. Dar sinceră să fiu nu m-am visat niciodată arhitectă în sensul clasic al cuvântului. După ce am terminat facultatea am lucrat mai mult în design de produs, vizualizare arhitecturală, zona asta.

În Africa de Sud cum ai ajuns?

M-am dus în vacanță de Crăciun acum opt ani, m-am îndrăgostit de oraș și am decis că vreau să mă mut. Bine, m-am întors în România să-mi iau viza, mi-am luat viza de Critical Skill și după aia am rămas acolo. Mi-am luat PR-ul, Permanent Residency, după un an. Am fost foarte norocoasă. Foarte norocoasă. Și încă sunt îndrăgostită de oraș, după atât de mult timp.

Și ce faci profesional vorbind în Cape Town? Trăiești doar din artă?

În Cape Town am început să lucrez mai mult, artistic vorbind. Am o colecție inspirată de fauna și flora din oraș. Dar jobul meu este la o companie de design unde facem design imersiv pentru muzee și spații culturale. E foarte interesant de fapt jobul meu.

Tema centrală din cartea ta Amintiri din copilărie e copilăria, o temă clasică aș zice. Sunt curioasă de ce ai ales să explorezi asta și nu adolescența?

De ce nu adolescența? Interesant. Cred că am avut o copilărie mai interesantă. De ce copilăria? Cred că din, da, unul din motive a fost ăsta, că am avut o copilărie foarte frumoasă și culmea, ce am prezentat în cartea de acum e doar o parte. Mai am copilăria de la oraș, unde și acolo am o grămadă de amintiri. Apoi eu am fost în foarte multe tabere, în fiecare vară mergeam la două-trei, am foarte multe povești din tabere.

Eu cred că în copilărie simțim totul altfel pentru că e primul nostru contact cu viața. Acum trăiesc foarte puternic acele amintiri, nu sunt doar niște flashback-uri. Nu. Simt pe piele soarele, vântul, aud insectele, simt mirosurile. Cred că multe persoane uită asta iar eu prin „Amintiri din copilărie” doar le-am reamintit. Cred că ilustrațiile mele doar le retrezesc sentimentele din copilărie. Mulți îmi trimit mesaje super emoționante despre ce au simțit când au văzut una dintre ilustrații și sunt așa de drăguți.

Foto: Arhiva personală

Cum a luat naștere cartea?

Într-o noapte când nu puteam să dorm, pe la 1-2 așa mi-am amintit brusc cum mă duceam afară la mamaia la toaletă și aveam vaca acolo, fix cum e în desen, identic. Aveam vaca acolo în mijloc și îmi aminteam liniștea aia de noapte, cu muzica greierilor. A fost atat de viscerală această aducere aminte încât m-am dat jos din pat și am scris textul. După am făcut și desenul, l-am postat pe net și am primit foarte multe reacții. Nu mă așteptam și după am început să tot fac ilustrații cu amintiri.

Când deja aveam vreo 20 oamenii mă întrebau dacă nu vreau să fac o carte și aici a încolțit ideea asta în mintea mea.

Asta a fost acum vreo patru ani. M-am organizat și mi-am făcut un plan. Am scris toate titlurile pe care le consideram potrivite, am scris câte povestiri ar trebui să aibă, cam câte ilustrații. Așa am ajuns la 40. M-am ținut de planul făcut inițial, dar abia acum un an și jumătate după o excursie pe munte în Africa de Sud am avut această revelație și mi-am zis că e musai să termina cartea. Mi-am făcut program pe zile, lucram zilnic la ea după ce veneam de la serviciu. Și anul acesta în aprilie am făcut ultima ilustrație, iar acum cartea este tipărită.

Ce din copilărie ai dus în Cape Town?

Uite, am prieteni de acolo care sunt din Cape Town, sud-africani și de când m-au cunoscut îmi mulțumesc că i-am învățat să vadă lucrurile cu această curiozitate de copil. Îi inspiram cum să observe chestii, să vadă foarte multe lucruri. Și cred că, știi, când faci chestia asta, când ești prezent și vezi lucruri, așa faci amintiri care rămân. Din acest motiv se zice că în viața asta de adult nu mai ai așa multe amintiri. Că nu ești atent și curios la ce e în jurul tău. Chestia asta am adus-o din copilărie, modul în care experimentez viața. Sunt persoane din Africa de Sud care au văzut desenele și textele despre copilăria mea și deși cultural suntem foarte diferiți și au avut o reacție emoțională foarte puternică. Și nu cred că de la ilustrații, cât de la texte pentru că sunt așa simple, aproape ca și cum ar fi scrise de un copil.

Multe persoane mi-au zis că din Africa de Sud că le-au plăcut textele foarte mult, că au simțit o conexiune emoțională din modul în care descriam eu ce simțeam în copilărie. Le-a amintit de cum erau ei copii și cred că asta face proiectul ăsta așa popular.

Publicul bucureștean o poate întâlni Anca Popa în data de 19 noiembrie începând cu ora 19 la Cărturești Carusel unde are loc lansarea cărții ei și vernisajul expoziției Amintiri din Copilărie. Iar pe 20 noiembrie începând cu ora 17 puteți sta de vorbă cu ea la Cărturești and Friends.