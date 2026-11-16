 Sun Tzu, „părintele” spionajului: ce învață și azi serviciile secrete de la strategul chinez de acum 2.500 de ani | adevarul.ro
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Sun Tzu, „părintele” spionajului: ce învață și azi serviciile secrete de la strategul chinez de acum 2.500 de ani

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Serviciile de informații sunt vitale pentru securitatea oricărui stat, iar unele dintre ele au devenit celebre datorită literaturii și cinematografiei. Puțini știu însă că primele principii ale spionajului au fost formulate acum aproximativ 2.500 de ani de un strateg chinez, considerat și astăzi „părintele” acestei meserii.

spioni chinezi
Spioni chinezi în acțiune Foto: imagine creata cu AI

Despre spioni și spionaj știe toată lumea din cărți și filme. Cine nu a auzit de agentul 007? Iar dincolo de ficțiune, de-a lungul istoriei, spionii au stârnit mereu teamă și neliniște în rândul populației, mai ales în perioadele tulburi.

Dincolo de poveștile exagerate și de scenariile romantico-eroice de la Hollywood, serviciile de informații sunt o realitate în fiecare stat al lumii. Ele sunt esențiale pentru securitatea unei țări, fie în timp de război, fie în timp de pace. Cu atât mai mult astăzi, când atacurile și ingerințele străine sunt foarte subtile și, de multe ori, greu de oprit.

Puțini știu însă că spionajul are o vechime de cel puțin 2.500 de ani. La fel de puțin cunoscut este faptul că „părintele” spionilor, inclusiv al celor de tipul lui James Bond, a fost un strateg militar chinez. Învățăturile sale sunt studiate și astăzi, în secolul XXI, și stau la baza modului în care gândesc serviciile de informații.

Chinezul de acum 2.500 de ani care influențează și astăzi strategia militară

Există personaje în istoria umanității a căror influență străbate secolele și mileniile. Sunt geniile universale, ale căror învățături pot fi aplicate în orice stat și în orice epocă. Unul dintre ele este un general și strateg chinez care a trăit acum aproximativ 2.500 de ani. Se numea Sun Tzu, iar opera sa cea mai cunoscută este „Arta războiului”. O mare parte din strategia militară de astăzi folosește principii din această carte. Sun Tzu a formulat, cu două milenii și jumătate în urmă, idei care stau la baza diplomației, a presiunii economice, a dezinformării și a operațiunilor psihologice. „Arta supremă a războiului este să-l supui pe inamic fără luptă”, spunea Sun Tzu. Principiile sale s-au adaptat de la bătăliile cu săbii și care de luptă la războiul hibrid, la geopolitică, la afaceri și la securitatea cibernetică.

„Unele documente din trecut pot rămâne deosebit de relevante și în zilele noastre, în ciuda vechimii lor. Un astfel de exemplu este «Arta războiului», lucrarea lui Sun Tzu. Acest celebru tratat militar, vechi de aproximativ 2.500 de ani, continuă să fie răspândit în întreaga lume, fiind tradus în numeroase limbi și studiat chiar și în multe școli militare. Se spune adesea că până și Napoleon Bonaparte ar fi avut un exemplar al cărții asupra sa în timpul campaniilor militare. Deși, la prima vedere, este o lucrare despre strategia militară, principiile sale pot fi aplicate și în numeroase alte domenii, lucru care se întâmplă deja. De exemplu, există numeroase publicații care interpretează strategiile lui Sun Tzu din perspectiva afacerilor și a managementului. De asemenea, domeniile politicii și negocierilor au multe de câștigat de pe urma învățăturilor sale”, scriu Joana Vidal Lopes, doctor în geopolitică, și Ilker Kilic în lucrarea „The Impact of Sun Tzu’s The Art of War on War and Politics”.

Sun Tzu
Sun Tzu Foto: wikipedia

Viața lui Sun Tzu este învăluită în mister, mai ales pentru că a trăit într-o epocă foarte îndepărtată: secolul al VI-lea î.Hr., adică acum aproximativ 2.500 de ani. Sun Tzu nu este numele său propriu-zis, ci un titlu onorific care înseamnă „Maestrul Sun”. Numele său real era Sun Wu. Potrivit tradiției, s-a născut în statul Qi, unul dintre regatele Chinei antice din timpul dinastiei Zhou. A trăit în așa-numita Perioadă a Primăverii și Toamnei (770–476 î.Hr.), o epocă în care China era fărâmițată în regate rivale aflate în conflict permanent, înaintea celebrei perioade a „Statelor Războinice”. Qi, fondat de Jiang Ziya, era un important stat regional din estul Chinei, în actuala provincie Shandong. A devenit o mare putere economică și militară, renumită pentru reformele lui Guan Zhong din timpul ducelui Huan, pentru monopolurile pe sare și fier și, mai târziu, pentru Academia Jixia. A fost ultimul stat cucerit și anexat de Qin, în 221 î.Hr.

Despre viața lui Sun Tzu aflăm mai ales din scrierile istoricului Sima Qian, de la începutul secolului I î.Hr. Potrivit acestuia, Sun Tzu a fost general în slujba regelui Helu din Wu. Și-a demonstrat talentul militar transformând, prin câteva măsuri dure, concubinele de la curtea regelui într-o trupă perfect disciplinată. Tradiția îl creditează cu victoria regatului Wu împotriva rivalului Chu, în marea bătălie de la Boju, din 506 î.Hr. Este venerat în cultura chineză și est-asiatică drept o figură militară legendară, deși unii istorici se îndoiesc chiar de existența lui reală.

Unul dintre părinții spionajului

Așa cum arată și Joana Vidal Lopes în lucrarea citată, „Arta războiului” are aplicații în numeroase domenii, de la afaceri și management până la politică. Tratatul conține și un capitol dedicat în întregime spionajului: „Folosirea spionilor”. Tocmai acest capitol îl face pe Sun Tzu să fie considerat unul dintre părinții spionajului organizat.

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„Capitolul lui Sun Tzu dedicat operațiunilor secrete este la fel de relevant astăzi ca în vremea în care a fost scris și nu necesită prea multe explicații”, scria Samuel B. Griffith, general de brigadă în Corpul Pușcașilor Marini al Statelor Unite, veteran de război decorat și unul dintre cei mai cunoscuți traducători și comentatori ai lui Sun Tzu.

Sun Tzu
Sun Tzu a fost un mare general chinez Foto: imagine creata cu AI

În aproximativ 27 de precepte, Sun Tzu detaliază arta spionajului așa cum era practicată, potrivit tradiției, în China antică. Multe dintre aceste principii anticipează ramuri ale spionajului modern, precum contraspionajul, dezinformarea și folosirea agenților dubli.

Cum funcționa sistemul de spionaj al lui Sun Tzu

Esența sistemului conceput de Sun Tzu constă în împărțirea spionilor în cinci categorii, fiecare cu un rol precis:

  • spionii locali, recrutați dintre locuitorii teritoriului inamic;
  • spionii din interior, adică oficiali ai inamicului atrași de partea ta;
  • spionii întorși, agenți ai adversarului capturați sau recrutați și folosiți împotriva lui, cu alte cuvinte agenții dubli;
  • spionii sacrificați, cărora li se dau intenționat informații false pentru a le transmite inamicului, care îi ucide de obicei când descoperă înșelătoria;
  • spionii supraviețuitori, care se strecoară în tabăra inamicului și se întorc cu informații, cei mai apropiați de agenții de tipul lui 007.

Asemănarea cu spionajul modern este izbitoare și explică de ce Sun Tzu este studiat și în secolul XXI.

Iată ce spunea Sun Tzu despre aceste categorii:

„Spionii locali sunt recrutați dintre locuitorii unui anumit teritoriu, în timp ce spionii din interior sunt oficiali ai inamicului folosiți în interes propriu. Spionii recrutați dintre agenții adversarului sunt cei care au fost capturați sau atrași de partea noastră și sunt folosiți în propriul beneficiu. Spionii sacrificați transmit în mod deliberat informații false inamicului, fiind lăsați să afle anumite lucruri și să le raporteze mai departe. În cele din urmă, spionii supraviețuitori sunt cei care se întorc din tabăra inamicului cu informații”.

Unele principii par desprinse din filmele de spionaj, cum ar fi pedeapsa pentru cei care divulgă un secret.

„Dacă un secret important este dezvăluit de un spion înainte de momentul potrivit, acesta trebuie executat împreună cu persoana căreia i-a împărtășit informația”, preciza Sun Tzu.

Spion Chinez
Spion chinez Foto: imagine creata cu AI
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În plus, Sun Tzu și-a demonstrat geniul înțelegând, acum aproximativ 2.500 de ani, că un serviciu de informații bine organizat este, de fapt, cea mai puternică armă a unui lider:

„Ceea ce îi permite unui suveran înțelept și unui general priceput să atace, să învingă și să obțină rezultate inaccesibile oamenilor obișnuiți este cunoașterea anticipată. Această cunoaștere nu poate fi obținută de la spirite, nu poate fi dedusă din experiență și nici stabilită prin calcule. Informațiile despre planurile și intențiile inamicului pot fi aflate numai de la alți oameni. [...] Aceasta este ceea ce se numește «manipularea divină a firelor» și reprezintă cea mai prețioasă însușire a unui suveran. [...] Indiferent dacă obiectivul este înfrângerea unei armate, cucerirea unui oraș sau asasinarea unui individ, trebuie mai întâi aflate numele însoțitorilor, consilierilor, aghiotanților, portarilor și santinelelor comandantului inamic. Spionilor noștri trebuie să li se încredințeze această misiune”, scria Sun Tzu.

Agenții dubli, acum 2.500 de ani

Sun Tzu a vorbit și despre agenții dubli, într-una dintre cele mai vechi descrieri scrise ale acestei categorii de spioni:

Spionii inamicului care vin să ne supravegheze trebuie identificați, atrași prin recompense, câștigați de partea noastră și găzduiți în condiții bune. Astfel, ei devin spioni întorși și pot fi folosiți în serviciul nostru. Prin informațiile furnizate de aceștia putem recruta și folosi spioni locali și spioni din interior. Tot datorită informațiilor lor putem face ca spionii sacrificați să transmită vești false inamicului. În cele din urmă, aceleași informații ne permit să folosim spionii supraviețuitori la momentele stabilite”.

Sun Tzu mai insista ca spionii să fie în cea mai strânsă legătură cu comandantul și să fie plătiți cu generozitate, mai ales agenții dubli, pe care îi considera cei mai importanți. Spionajul exista, desigur, și înainte. Faraonii Egiptului antic, de pildă, foloseau iscoade pentru a afla planurile rivalilor. Sun Tzu este însă unul dintre primii autori care au descris sistematic modul de organizare a unei rețele de spioni.

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