 „Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii | adevarul.ro
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Foto „Noapte înstelată”, capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii

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Cercetătorii cred că au reușit să identifice cu exactitate cerul nocturn reprezentat în celebrul tablou „Noapte înstelată” („The Starry Night”), realizat de Vincent van Gogh.

noapte instelata, de Vincent van Gogh
Noapte înstelata, de Vincent van Gogh Foto: Wikipedia

Considerată una dintre cele mai cunoscute picturi din istoria artei moderne, „Noapte înstelată” continuă să inspire și să stârnească întrebări de la o generație la alta. Unii oameni de știință cred că tabloul înfățișează un peisaj ceresc real, în care apar o semilună în descreștere, planeta Venus și roiul stelar al Hiadelor. Mai mult, aceștia cred că au identificat momentul în care cerul respectiv putea fi observat, scrie Space.com.

Într-un nou studiu, cercetătorii susțin că tabloul surprinde cerul dinaintea răsăritului, așa cum putea fi văzut în jurul datei de 22 iulie 1889, din Saint-Rémy-de-Provence, localitatea în care Van Gogh a pictat lucrarea. Deși configurația astrală corespunde foarte bine celei reprezentate în tablou, istoricii de artă au considerat mult timp că pictura a fost realizată în luna iunie.

Cum au identificat cercetătorii cerul pictat de Van Gogh

Investigația a început în urmă cu mai multe decenii, în 1984, când istoricul de artă Albert Boime și astronomul George Abell, de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA), au încercat să stabilească legătura dintre pictură și cerul real. Cercetările au continuat ulterior cu astronomul Charles Whitney, de la Universitatea Harvard. Analizele lor au ajuns însă la concluzii diferite, fără să existe un consens privind data la care cerul ar fi corespuns celui din tablou.

Întrebarea a rămas deschisă, continuând să îi preocupe pe cei pasionați atât de artă, cât și de astronomie. O echipă condusă de Elijah Jeong-hyun Kim, director general al companiei sud-coreene SLLAB, specializată în telescoape robotizate, și doctorand la Școala de Cercetare Spațială a Universității Kyung Hee, a reluat investigația.

„Când văd un fragment de cer înstelat, astronomii observaționali, ca mine, dar și astronomii amatori, vor să rezolve acest puzzle. Eu sunt pur și simplu cineva care a urmărit acest proces ceva mai activ”, a declarat Kim pentru publicația Space.com. 

Ea a explicat și cum au reușit cercetătorii să identifice cerul pictat de Van Gogh: „Am analizat pictura din punct de vedere astronomic, am studiat documentele referitoare la situația lui Van Gogh din iulie 1889, apoi am efectuat investigații ecologice și meteorologice”, a spus Kim.

În primul rând, echipa a analizat cerul din zona exactă din Saint-Rémy unde se presupune că Van Gogh a pictat „Noapte înstelată”. Ulterior, cercetătorii au folosit metode de geometrie observațională pentru a reconstitui configurația istorică a cerului nocturn.

„Telescoapele moderne sunt echipate cu o funcție numită astrometrie, care compară o imagine a cerului nocturn cu coordonatele cerești stocate într-un computer și identifică automat coordonatele imaginii”, a explicat Kim.

Cercetătorii au folosit și analiza Procrustes, o metodă statistică prin care pot fi comparate formele a două seturi de puncte. După ajustarea poziției, dimensiunii și rotației acestora, metoda măsoară cât de bine se potrivesc cele două configurații, pe baza diferențelor rămase.

noapte instelata van gogh cer
Foto: Scientific Reports

„Deoarece un roi stelar de pe pânză poate fi mai mare sau mai mic decât în realitate și poate fi ușor înclinat, această metodă a fost potrivită. Ea ne-a permis să explicăm cantitativ ceea ce studiile anterioare descriseseră doar calitativ, și anume că pictura «seamănă cu o anumită constelație»”, a adăugat cercetătorul.

Totuși, analiza cantitativă nu era suficientă pentru a confirma că echipa identificase configurația corectă a cerului, întrucât mai multe constelații puteau prezenta un grad similar de potrivire. Pentru a ajunge la o concluzie mai solidă, cercetătorii au combinat analiza geometrică cu o examinare amănunțită a documentelor istorice.

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„Am verificat, de asemenea, dacă stelele se aflau într-adevăr în acea parte a cerului dinaintea răsăritului, la data respectivă, dacă se încadrau în câmpul vizual al pictorului și dacă aspectul Lunii și al planetei Venus corespundea tabloului. Roiul stelar al Hiadelor a fost cel care a îndeplinit toate aceste condiții”, a declarat Kim.

noapte instelata van gogh cer
Foto: X / @jameswebb_nasa

Scrisorile lui Van Gogh ar putea oferi indicii despre data picturii

Data identificată de cercetători, spre sfârșitul lunii iulie, este cu aproximativ o lună mai târzie decât perioada în care istoricii de artă consideră că Van Gogh a pictat „Noapte înstelată”. Autorii studiului sugerează însă că descoperirile lor ar putea susține ipoteza că lucrarea a fost realizată în iulie.

Scrisorile trimise de Van Gogh încă din 1888 arată că artistul își dorea să picteze un cer plin de stele. Într-o scrisoare din 12 aprilie 1888, acesta scria:

„Un cer înstelat, de exemplu, este ceva ce mi-ar plăcea să încerc, la fel cum, în timpul zilei, voi încerca să pictez o pajiște verde presărată cu păpădii.”

Kim a analizat corespondența artistului din lunile următoare, în încercarea de a găsi informații care să explice diferența dintre data la care cerul corespundea picturii și perioada în care se crede că aceasta a fost realizată.

Cercetătorul a atras atenția asupra unei scrisori datate între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 1889, în care Van Gogh scria: „În această dimineață, am privit mult timp peisajul de la fereastra mea, cu mult înainte de răsărit, când nu se vedea nimic altceva decât luceafărul de dimineață, care părea foarte mare.”

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Legătura dintre aceste observații și momentul realizării tabloului rămâne însă o interpretare. Kim a precizat că a făcut apel și la propria imaginație pentru a identifica posibile conexiuni între ceea ce observa Van Gogh în acele luni și cronologia picturii. Prin urmare, descoperirile nu schimbă în mod definitiv perspectiva istoricilor asupra datei la care a fost realizată lucrarea.

Cercetătorul consideră totuși că documentele sugerează că Van Gogh privea în mod repetat cerul dinaintea răsăritului, ceea ce i-ar fi putut permite să observe configurația astrală identificată de echipă în jurul datei de 22 iulie.

Însăși pictura continuă să ridice semne de întrebare în rândul istoricilor de artă. În noul studiu, cercetătorii menționează că unii specialiști de referință consideră că „Noapte înstelată” se diferențiază stilistic de celelalte lucrări ale lui Van Gogh din luna iunie, ceea ce alimentează și mai mult incertitudinile privind data realizării sale.

„Studiul nostru arată că cerul din pictură corespunde, atât din punctul de vedere al observațiilor, cât și al formei, cerului real dinaintea răsăritului, în jurul datei de 22 iulie. Prin urmare, propunem posibilitatea ca Vincent să fi conceput ideea în iunie și să fi terminat pictura după 22 iulie”, a explicat Kim.

Cu toate acestea, cercetătorul consideră că sunt necesare investigații suplimentare pentru a clarifica această chestiune.

„Cred că cercetările viitoare din domeniul istoriei artei și al științei conservării operelor de artă ar putea aduce mai multă lumină asupra acestei întrebări”, a adăugat el.

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