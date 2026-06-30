Lovitură de teatru: soția magnatului ucrainean Vadim Ermolaev nu se afla în locul exploziei din Monaco. O altă femeie este rănită

Soția oficială a omului de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev nu s-a numărat printre victimele exploziei din apropierea unei clădiri rezidențiale din Monaco. În același timp, s-a aflat că o altă femeie a fost grav rănită.

Jurnaliștii de la „Suspilnîi” au vorbit cu Anna Ermolaeva. Ea a confirmat că în momentul exploziei se afla în alt loc, așa că nu a suferit răni. Potrivit femeii, nu este pregătită să comenteze circumstanțele incidentului în acest moment, deoarece familia sa trece printr-o perioadă dificilă.

Potrivit acesteia, familia se află într-o stare de stres sever și cooperează activ cu organele de anchetă și cu cele de aplicare a legii, potrivit Focus.

În același timp, așa cum au declarat surse din cadrul organelor de drept pentru „Sospilnîi”, o altă femeie care și-a pierdut picioarele se află în stare critică după explozie. Cu toate acestea, alte detalii despre identitatea ei nu sunt dezvăluite în acest moment.

Conform rapoartelor preliminare din presă, omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev și membrii familiei sale se număra printre victimele exploziei din Monaco. Mai mult, consilierul ministrului de Interne din Monaco, Lionel Beffé, a relatat că un bărbat și o femeie cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani, precum și un adolescent de 13 ani, au fost răniți. Pe lângă cei trei răniți, alte patru persoane au fost transportate la spital, care nu au suferit leziuni fizice, dar se aflau în stare de șoc.

Este demn de remarcat faptul că, anterior, publicația „Pravda ucraineană”, citând propriile surse , a scris că soția lui Vadim Ermolaev și-a pierdut ambele picioare în urma exploziei,.

Explozia din Monaco - ce se știe despre ea

Reamintim că în seara zilei de 29 iunie, o explozie a avut loc lângă una dintre clădirile rezidențiale din Monaco. Incidentul a rănit cel puțin trei persoane, care, conform informațiilor preliminare, sunt cetățeni ai Ucrainei. După aceea, în presă au început să apară relatări conform cărora ținta atacului ar putea fi fostul om de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev.

Inițial, autoritățile locale nu au exclus că ar fi putut fi vorba de un atac terorist. Șeful guvernului din Monaco, Christophe Mirman, a declarat că explozia a fost cauzată de un colet cu explozibili lăsat lângă casă, în interiorul căruia se aflau elemente metalice. Potrivit acestuia, camerele de supraveghere au înregistrat un bărbat care a cărat un rucsac în casă și apoi a fugit pe jos în direcția orașului francez Beausoleil. Potrivit BFMTV, acesta purta pantaloni lejeri, o jachetă neagră și o pălărie care îi ascundea o parte a feței.