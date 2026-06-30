search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Lovitură de teatru: soția magnatului ucrainean Vadim Ermolaev nu se afla în locul exploziei din Monaco. O altă femeie este rănită

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Soția oficială a omului de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev nu s-a numărat printre victimele exploziei din apropierea unei clădiri rezidențiale din Monaco. În același timp, s-a aflat că o altă femeie a fost grav rănită.

Explozia de la Monaco l-a vizat pe Vadim Ermolaev
Explozia de la Monaco l-a vizat pe Vadim Ermolaev FOTO: Colaj

Jurnaliștii de la „Suspilnîi” au vorbit cu Anna Ermolaeva. Ea a confirmat că în momentul exploziei se afla în alt loc, așa că nu a suferit răni. Potrivit femeii, nu este pregătită să comenteze circumstanțele incidentului în acest moment, deoarece familia sa trece printr-o perioadă dificilă.

Potrivit acesteia, familia se află într-o stare de stres sever și cooperează activ cu organele de anchetă și cu cele de aplicare a legii, potrivit Focus.

În același timp, așa cum au declarat surse din cadrul organelor de drept pentru „Sospilnîi”, o altă femeie care și-a pierdut picioarele se află în stare critică după explozie. Cu toate acestea, alte detalii despre identitatea ei nu sunt dezvăluite în acest moment.

Conform rapoartelor preliminare din presă, omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev și membrii familiei sale se număra printre victimele exploziei din Monaco. Mai mult, consilierul ministrului de Interne din Monaco, Lionel Beffé, a relatat că un bărbat și o femeie cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani, precum și un adolescent de 13 ani, au fost răniți. Pe lângă cei trei răniți, alte patru persoane au fost transportate la spital, care nu au suferit leziuni fizice, dar se aflau în stare de șoc.

Este demn de remarcat faptul că, anterior, publicația „Pravda ucraineană”, citând propriile surse , a scris că soția lui Vadim Ermolaev și-a pierdut ambele picioare în urma exploziei,.

Explozia din Monaco - ce se știe despre ea

Reamintim că în seara zilei de 29 iunie, o explozie a avut loc lângă una dintre clădirile rezidențiale din Monaco. Incidentul a rănit cel puțin trei persoane, care, conform informațiilor preliminare, sunt cetățeni ai Ucrainei. După aceea, în presă au început să apară relatări conform cărora ținta atacului ar putea fi fostul om de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev.

Inițial, autoritățile locale nu au exclus că ar fi putut fi vorba de un atac terorist. Șeful guvernului din Monaco, Christophe Mirman, a declarat că explozia a fost cauzată de un colet cu explozibili lăsat lângă casă, în interiorul căruia se aflau elemente metalice. Potrivit acestuia, camerele de supraveghere au înregistrat un bărbat care a cărat un rucsac în casă și apoi a fugit pe jos în direcția orașului francez Beausoleil. Potrivit BFMTV, acesta purta pantaloni lejeri, o jachetă neagră și o pălărie care îi ascundea o parte a feței.

 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Caz grav în Capitală. Un glonț tras de un polițist în timpul unei urmăriri a perforat plafonul unei mașini. Numai o minune a făcut ca proprietarul să nu fie în mașină în momentul incidentului. I-ar fi trecut glonțul pe la ureche la propriu
gandul.ro
image
Legea care schimbă jocul. Cum poate fi DEMIS acum un președinte al României
mediafax.ro
image
Scandal monstruos în vestiarul lui Inter! Fotbalistul lui Cristi Chivu e anchetat pentru prostituție infantilă la Milano
fanatik.ro
image
Ce bilanț financiar a prezentat autorităților Viorel Pașca de la Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă în ultimii doi ani. Gruparea condusă de el ar fi devalizat 13 milioane de lei
libertatea.ro
image
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
digisport.ro
image
Cum s-a trăit cea mai lungă eclipsă a secolului trecut: 30 iunie, ziua cu 7 minute de beznă completă. Ce semnificație istorică are această zi
click.ro
image
Realitatea despre cumpărarea unei case de 1 euro în Italia. Ce au descoperit străinii după ce s-au mutat în Sicilia
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Cine este Viorel Paşca, "Bunul Samaritean" acuzat că a ţinut mii de bolnavi în condiţii inumane
observatornews.ro
image
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de tragedie
cancan.ro
image
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Pe unde va trece trenul metropolitan din Bucureşti şi când va fi gata. Va avea 13 staţii
playtech.ro
image
Paula Badosa, adevărul despre relația cu Stefanos Tsitsipas: ”Mulți oameni au putut să empatizeze cu această poveste”
fanatik.ro
image
Greșelile pe care le fac șoferii pe vreme de caniculă. Sfaturile lui Titi Aur pentru întreținerea mașinii
ziare.com
image
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în șaisprezecimi
digisport.ro
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Se pun lifturi în blocurile de patru etaje. Avantaje pentru locatarii care urcă greu scările
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea
click.ro
image
Ce bacșiș a lăsat un român la un restaurant din Vama Veche. Nota de plată a fost 200 de lei: „Moda asta cu tips-ul ar trebui să se termine”
click.ro
image
Secretele vedetelor pe timp de caniculă. Câtă apă trebuie să bem în zilele toride de vară: „Hidratarea e esențială”
click.ro
Prințul Harry foto profimedia 1091114760 jpg
Prințul Harry a făcut declarații explozive în privința vizitei din Marea Britanie! Își mai ia copiii și pe Meghan Markle cu el?
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Atentat cu bombă în Monaco, acolo unde își face veacul Mihaela Rădulescu. Reacția vedetei după explozia care s-a soldat cu trei victime
image
O furtună violentă a făcut prăpăd în București. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina pe care o conducea

OK! Magazine

image
Povestea tristă a celei mai frumoase prințese iraniene, moartă acum 25 de ani. Fost model pentru Valentino, a fost măcinată de durere

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic