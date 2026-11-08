 Atacurile Rusiei au lăsat peste 850.000 de persoane fără electricitate în Ucraina. Zelenski anunță amploarea bombardamentelor din ultima săptămână | adevarul.ro
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Atacurile Rusiei au lăsat peste 850.000 de persoane fără electricitate în Ucraina. Zelenski anunță amploarea bombardamentelor din ultima săptămână

Război în Ucraina
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Atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean au provocat noi întreruperi masive de electricitate. Peste 850.000 de consumatori din regiunile Dnipropetrovsk și Harkov au fost afectați de bombardamentele desfășurate în timpul nopții, potrivit companiei energetice DTEK, citată de Reuters și AFP.

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Foto: Getty Images

În paralel, președintele Volodimir Zelenski a prezentat amploarea atacurilor rusești din ultimele zile. Conform declarațiilor sale, Rusia a folosit în această săptămână 115 rachete, aproape 1.900 de bombe aeriene ghidate și mai mult de 3.000 de drone împotriva unor ținte din mai multe regiuni ale Ucrainei, relatează Ukrainska Pravda.  

În Dnipropetrovsk, numărul consumatorilor rămași fără energie electrică a depășit 600.000. DTEK a informat că mai multe obiective importante ale sistemului energetic au suferit avarii în urma bombardamentelor.

Compania a precizat că echipele încearcă să repare infrastructura și să restabilească furnizarea electricității, însă intervențiile sunt îngreunate de faptul că instalațiile sunt vizate în continuare de atacuri.

Situația este dificilă și în regiunea Harkov. Aproximativ 250.000 de consumatori au rămas fără curent după ce o dronă rusească a lovit un obiectiv considerat esențial pentru infrastructura locală.

Atacul a fost anunțat de Mikola Bakșeev, primarul orașului Zlatopil, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Potrivit acestuia, lucrările pentru remedierea avariilor au început.

Noile bombardamente vin după ce, în noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au atacat obiective energetice din cinci regiuni ucrainene. Printre zonele vizate s-au numărat tot Dnipropetrovsk și Harkov, iar loviturile au provocat întreruperi ale alimentării cu electricitate.

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