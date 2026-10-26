Kievul se pregătește pentru cea mai grea iarnă de la începutul războiului. De ce tot mai mulți locuitori iau în calcul să plece din capitală

Atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice au provocat întreruperi ale alimentării cu electricitate și apă în capitala Ucrainei. În perspectiva unei ierni dificile, unii locuitori se gândesc să plece temporar din oraș, în timp ce autoritățile se confruntă cu dispute privind pregătirile pentru sezonul rece.

Rusia continuă atacurile asupra Kievului Foto: FOTO: DSNS Kiev

Locuitorii Kievului se confruntă cu întreruperi importante ale alimentării cu energie electrică și apă, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice. Pe măsură ce temperaturile urmează să scadă, tot mai multe familii iau în calcul să părăsească temporar capitala, de teama unei ierni care ar putea fi cea mai dificilă de la începutul invaziei ruse pe scară largă, relatează publicația americană The Wall Street Journal.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat peste 170 de atacuri asupra unor obiective energetice din Ucraina, după întreruperea armistițiului energetic.

În același timp, Ucraina continuă să se confrunte cu o lipsă de sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv a celor necesare pentru interceptarea rachetelor balistice. Disponibilitatea limitată a acestor sisteme, pe fondul cererii internaționale și al războiului prelungit, complică protejarea infrastructurii critice.

Strategia Moscovei urmărește să afecteze funcționarea orașelor prin atacuri aeriene repetate și să slăbească moralul populației, susțin oficialii și analiștii ucraineni.

Kievul, în fața unei ierni dificile

În capitala Ucrainei, unde locuiesc aproximativ trei milioane de oameni, generatoarele funcționează pe străzile rămase fără iluminat, iar presiunea apei scade periodic. Uneori, metroul din Kiev este nevoit să oprească în tuneluri din cauza întreruperilor de curent.

Oleksandr Harcenko, directorul Centrului pentru Cercetarea Energiei din Ucraina, afirmă că situația este mai dificilă în acest an din cauza pagubelor acumulate în sistemul energetic de-a lungul anilor de război.

Potrivit acestuia, lunile următoare ar putea fi marcate de un ciclu continuu de întreruperi de urgență ale alimentării cu electricitate, reparații și lucrări de restabilire a serviciilor.

Pentru locuitori, consecințele sunt resimțite în viața de zi cu zi. Întreruperile repetate de curent îngreunează păstrarea alimentelor în frigidere, iar stresul provocat de atacuri și de incertitudinea privind accesul la utilități contribuie la epuizarea psihologică a populației.

În paralel, pe piața imobiliară din Kiev ar fi crescut cu aproximativ două treimi numărul apartamentelor disponibile pentru închiriere, potrivit WSJ. Evoluția ar putea reflecta decizia unor familii de a se muta în regiuni considerate mai sigure.

Unii părinți iau în calcul relocarea temporară în vestul Ucrainei, pentru a-și proteja copiii. Totuși, nici aceste regiuni nu sunt ferite de atacurile rusești.

În pofida dificultăților și a creșterii numărului victimelor civile, sondajele de opinie indică faptul că societatea ucraineană nu este dispusă să accepte capitularea sau ultimatumurile Kremlinului.

Dispute între Zelenski și primarul Kievului

Pregătirile pentru iarnă au amplificat tensiunile dintre președintele Volodimir Zelenski și primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Primarul a declarat că finanțarea prin credit destinată implementării Planului de reziliență al capitalei a fost blocată timp de aproape o lună.

La începutul lunii octombrie, Zelenski a acuzat administrația capitalei că aproape nu a îndeplinit măsurile necesare pentru pregătirea orașului în vederea sezonului rece. Președintele a amintit că Kievului i-au fost stabilite sarcini specifice și a anunțat că vor fi luate decizii privind modul de administrare a capitalei, fără să precizeze dacă acestea ar putea viza demiterea primarului.

Zelenski a susținut, de asemenea, că unele regiuni aflate în apropierea frontului sau a granițelor Ucrainei au înregistrat rezultate mai bune în aplicarea măsurilor de pregătire pentru iarnă decât Kievul.

Kliciko a respins acuzațiile și a acuzat, la rândul său, autoritățile centrale că încearcă să slăbească administrația locală. El a susținut că reproșurile adresate conducerii capitalei sunt nefondate.

Atac rusesc asupra Kievului: o femeie a murit, iar un bloc de 25 de etaje și o stație de metrou au fost lovite

În timpul unei prezentări în Rada Supremă, parlamentul Ucrainei, privind pregătirile pentru iarnă, primarul a criticat Planurile de reziliență aprobate de Consiliul Național de Securitate și Apărare la începutul anului, calificându-le drept un „spectacol”.

Kliciko a acuzat administrația centrală că nu a asigurat protecția necesară a obiectivelor energetice și a invocat blocarea fondurilor destinate comunităților locale.

Cine trebuie să finanțeze și să protejeze infrastructura?

Disputa privește atât resursele financiare necesare pentru pregătirea capitalei, cât și responsabilitatea pentru protejarea infrastructurii și siguranța locuitorilor.

Oleksandr Sergienko, directorul centrului de analiză și cercetare „Institutul Orașului”, a scris într-o analiză despre perspectivele Kievului pentru iarna următoare că suma stabilită pentru implementarea Planului de reziliență era de 67,5 miliarde de grivne (1,33 miliarde de euro).

Potrivit autorului, suma era dificil de acoperit pentru administrația capitalei, în condițiile în care întregul buget al orașului se ridica la aproximativ 106 miliarde de grivne.

În consecință, administrația locală ar fi propus să contribuie cu 20,4 miliarde de grivne (402 milioane de euro), urmând ca diferența să fie acoperită din fonduri aflate la dispoziția guvernului central.

Sergienko a ridicat, de asemenea, întrebări privind utilizarea fondurilor alocate pentru construirea adăposturilor. Într-un alt material, acesta a afirmat că administrațiile districtuale nu au cheltuit 500 de milioane de grivne (9,9 milioane de euro) prevăzute inițial pentru adăposturi permanente și ulterior destinate celor mobile.

Administrația militară a orașului Kiev nu ar fi oferit o soluție clară în această privință, în timp ce administrația municipală a susținut că problema nu intră în atribuțiile sale.

Aceste acuzații și explicații fac parte dintr-o dispută mai amplă privind împărțirea responsabilităților între autoritățile centrale și cele locale.

Sergienko a susținut într-o altă analiză că autoritățile centrale au transferat în repetate rânduri responsabilitatea către administrația locală atunci când au apărut probleme în îndeplinirea atribuțiilor proprii.

Potrivit acestuia, protejarea capacităților de producție a energiei din capitală intră în competența Administrației Militare a orașului Kiev, structură subordonată președintelui.

Ministrul polonez de externe: Rusia ar putea rămâne fără resurse dacă Ucraina rezistă iernii

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că Rusia ar putea începe să rămână fără resurse anul viitor dacă Ucraina reușește să treacă de iarna care urmează.

Vorbind sâmbătă, la un eveniment organizat în nordul Poloniei, Sikorski a făcut apel la europeni și la populația poloneză să ofere Ucrainei mai mult ajutor umanitar și echipamente energetice, în special generatoare electrice.

Răspunsul lui Zelenski, întrebat dacă va candida din nou la prezidențiale: „Este responsabilitatea mea”

Potrivit ministrului, linia frontului din Ucraina, care se întinde pe aproximativ 1.200 de kilometri, a rămas în mare parte neschimbată, iar ofensiva rusă a încetinit pe fondul pierderilor tot mai mari în rândul militarilor ruși, relatează TVP World.

Sikorski consideră că deciziile viitoare ale președintelui rus Vladimir Putin vor depinde, în principal, de două strategii: mobilizarea suplimentară a trupelor și intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice ucrainene.

„În prezent, el desfășoară o mobilizare parțial ascunsă, în speranța că, dacă va trimite încă 200.000 de oameni pe front, va putea străpunge liniile ucrainene”, a declarat ministrul, referindu-se la strategia Kremlinului.

Sikorski a adăugat că liderul rus mizează și pe efectele iernii, atacând centralele de termoficare și producere a energiei electrice.

„Dacă Ucraina rezistă în această iarnă, iar eu sunt optimist, resursele Rusiei vor începe să se epuizeze anul viitor”, a afirmat șeful diplomației poloneze.

Campanie în Polonia pentru generatoare destinate Kievului

Zilele acestea, organizatorii campaniei de strângere de fonduri „Căldură din Polonia pentru Kiev” au relansat inițiativa prin care încearcă să ajute capitala ucraineană să facă față întreruperilor de energie.

Anul trecut, aproximativ 80.000 de persoane au contribuit la cumpărarea unor generatoare pentru Kiev.

Pentru ediția din acest an, organizatorii și-au propus să strângă 10 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 2,5 milioane de euro.

„Rusia mizează pe epuizarea noastră, pe faptul că ne vom obișnui cu întunericul și vom privi în altă parte”, au transmis organizatorii campaniei.