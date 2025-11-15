search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Bătălia pentru Pokrosk prin ochii unui comandant ucrainean: „Nu mai este un câmp de luptă, ci un cimitir”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele ucrainene sunt angajate într-o bătălie îndârjită cu trupele ruse infiltrtate în orașul estic Pokrovsk, în timp ce presiunea crește și pe frontul din Zaporojie. Cele două fronturi, situate în regiuni adiacente, sunt legate, având în vedere avantajul covârșitor al Rusiei în ceea ce privește numărul de trupe și capacitatea limitată a Ucrainei de a genera forțe pentru a le apăra pe ambele, relatează publicația de specialitate „The War Zone”.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Comandamentul Sudic Ucrainean a anunțat miercuri că forțele sale s-au retras din satul  Rivnopillia, după un alt șir de retrageri în zonă, marți. Asta înseamnă că trupele ruse sunt acum la circa 80 de kilometri est de Zaporijie, unul dintre cele mai mari orașe ale Ucrainei, cu o populație de peste 700.000 de locuitori.

În același timp, se pune întrebarea cât timp sau dacă ucrainenii vor rezista la Pokrovsk și ce impact ar avea o potențială cădere asupra frontului.

Un comandant ai cărui soldați luptă pe frontul din Pokrovk a vorbit despre situația din teren și ce ar însemna pentru Ucraina să piardă orașul.

„Dacă Rusia reușește să avanseze mai adânc în Pokrovsk, aceasta ar fi una dintre cele mai serioase provocări pentru Ucraina din ultimele luni”, a subliniat acesta.

„Pokrovsk nu este un oraș oarecare. Este un centru logistic și strategic ce conectează mai multe axe de-a lungul frontului din Donețk. Pierderea lui ar însemna sfărâmarea uneia dintre ultimelor linii puternice de apărare înainte de Kramatorsk și Sloviansk, miezul industrial al acestei părți a Ucrainei”, a spus acesta.

O eventuală pierdere a orașului ar putea avea, un efect în cascadă asupra frontului din Zaporojie și nu numai.

„Pentru inamic, Pokrovsk este o poartă”, a adăugat el. „Odată ce îl controlează, pot proiecta artileria mai la vest și amenința liniile de aprovizionare ce alimentează întregul grup estic de forțe ucrainene. Pentru noi, ar însemna rute de aprovizionare mai lungi, un risc crescut pentru convoaie și presiune asupra rezervelor noastre.”

În prezent, „presiunea simultană asupra sectoarelor adiacente obligă Ucraina să mențină rezerve reduse și limitează capacitatea de a acoperi rapid golurile”.

„Un cimitir”

Pe de altă parte, Rusia, care încearcă să cucerească Pokrovsk de mai bine de un an, plătește un preț mare pentru orice modest avans.

„În jurul Pokrovskului, rușii suferă pierderi enorme”, a afirmat el. „Aruncă în luptă val după val de trupe – în mare parte oameni prost antrenați, adesea fără coordonare sau acoperire adecvate. Fiecare asalt îi costă zeci, uneori sute de vieți.”

„Se poate simți pe teren, a continuat el. „Mirosul vehiculelor arse, sunetul evacuărilor medicale care se aude non-stop. Nu mai este un câmp de luptă; este un cimitir pentru infanteria lor. Pierd grupuri întregi de asalt doar pentru a captura câteva sute de metri și trebuie să o ia de la capăt a doua zi.”

Cum se desfășoară luptele

Multă vreme, Ucraina a avut un avantaj în ceea ce privește apărarea orașului Pokrovsk. Orașul are blocuri înalte, clădiri industriale și pasaje subterane care le îngreunau atacurile și permiteau trupelor ucrainene o mare libertate de mișcare. Apoi, pe măsură ce tot mai multe trupe rusești au reușit să intre în oraș, acestea au preluat controlul.

Luptele se duc acum stradă cu stradă.

„Unitățile rusești luptă pentru clădirile înalte nori și blocuri, ceea ce crește costul pentru fiecare metru ocupat și reduce libertatea de mișcare a apărătorilor”, a relatat comandantul. „Atacurile din mai multe direcții ( în special dinspre vest, spre Mirnohrad , la aproximativ doi kilometri spre est), creează riscul de semi-încercuire și tensionează liniile de aprovizionare. Rusia își concentrează forțele și sprijinul aici - ceea ce înseamnă că apărarea Ucrainei trebuie să absoarbă un ritm ridicat de atacuri de mică amploare.”

Liniile logistice vitale ucrainene „sunt atacate de dronele și minele rusești,  complicând reaprovizionarea și întăririle”.

Vremea înrăutățește situația, împiedicând operațiunile cu drone și făcând dificilă localizarea trupelor rusești.

„Ceața care acoperă orașul, vizibilitatea redusă și arhitectura densă favorizează atacuri-surpriză din partea atacatorilor și îngreunează coordonarea defensivă”, spune comandantul ucrainean.

Acesta notează că, pentru a avea o șansă, forțele ucrainene „trebuie să blocheze reaprovizionarea inamicului, să prevină consolidarea ancorelor în clădiri înalte, să mențină o contra-mobilitate constantă (mine, obstacole) și să mute rapid rezervele în zonele amenințate”.

Provocările sunt mari, întrucât, în timp ce intensitatea luptelor urbane crește, rușii pun presiune din mai multe direcții.

Apărarea orașului „este extrem de dificilă din pricina luptelor urbane de mare intensitate din interiorul orașului, a presiunii multidirecționale rusești (inclusiv a încercărilor de a încercui orașul dinspre vest), a fluxului superior de trupe și muniții rusești în acest sector, a logisticii ucrainene perturbate, care se află sub supraveghere constantă din partea dronelor, iar înrăutățirea condițiilor meteorologice/de vizibilitate favorizează atacurile în grupuri mici și reduc spațiul de manevră”.

El este însă convins că, chiar și în aceste condiții, ucrainenii îi pot incomoda serios pe ruși în eforturile lor ulterioare.

Astfel, dacă apărarea se deteriorează. o eventuală preluare a controlului asupra acestei regiuni de către Rusia nu va însemna că rușii vor avea ulterio cale liberă, a susținut comandantul.

„Nu va fi o victorie ușoară pentru ei. Plătesc pentru fiecare stradă cu un număr mare de victime. Soldații noștri luptă bloc cu bloc, clădire cu clădire. Chiar dacă câștigă teren, nu înseamnă că este al lor – îi distrugem în fiecare zi. Pokrovsk ar putea deveni un alt Bahmut pentru ei, o victorie care îi va costa prea mult pentru a merita.”

„Pe scurt, da, este periculos din punct de vedere strategic”, a conchis comandantul. „Dar dacă vor străpunge apărarea, nu vor găsi spațiu deschis, ci îi așteaptă o mai mare rezistență”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
digi24.ro
image
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
stirileprotv.ro
image
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
gandul.ro
image
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
mediafax.ro
image
Câți români mai cred în calificarea României la CM 2026. Procentul este unul surprinzător. Sondaj național FANATIK / Inscop Research
fanatik.ro
image
Condamnări grele în dosarul devalizării stațiunii Băile Herculane: un avocat a primit 10 ani și 4 luni de închisoare. Hoteluri renumite, confiscate și întoarse în patrimoniul statului român
libertatea.ro
image
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
digi24.ro
image
Cunoscuții vloggeri români au ajuns la câțiva pași de stadionul INTERZIS din cel mai misterios oraș al lumii: „Teoretic, trebuia să îl vizităm... nu se poate”
gsp.ro
image
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti
observatornews.ro
image
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită
playtech.ro
image
Cât de mult a crescut averea lui Rinat Ahmetov de la începutul războiului cu Rusia. Miliardarul, cu care Mircea Lucescu a făcut perfomanțe uriașe, a dat o mare lovitură în doar 12 luni
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
El este Leon, nepotul lui Horia Moculescu! Tânărul trăiește în Germania și și-a construit o carieră total diferită de cea a celebrului său bunic
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Primele rezultate ale autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani moartă pe scaunul stomatologic! Ceea ce s-a aflat acum e de-a dreptul șocant
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare. Graficul complet și cum se depune cererea pentru pensie
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul stomatologului, arată probleme grave. Se schimbă datele problemei
actualitate.net
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
click.ro
image
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”

OK! Magazine

image
Regina Camilla, în maiou și colanți la 78 de ani? „Imaginea” neașteptată cu soția Regelui Charles, care practică un sport neașteptat

Click! Pentru femei

image
„Nu-i cunosc!”. Fiica lui Mariah Carey iese la atac împotriva celor 10 frați vitregi ai ei!

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor