Bătălia pentru Pokrosk prin ochii unui comandant ucrainean: „Nu mai este un câmp de luptă, ci un cimitir”

Forțele ucrainene sunt angajate într-o bătălie îndârjită cu trupele ruse infiltrtate în orașul estic Pokrovsk, în timp ce presiunea crește și pe frontul din Zaporojie. Cele două fronturi, situate în regiuni adiacente, sunt legate, având în vedere avantajul covârșitor al Rusiei în ceea ce privește numărul de trupe și capacitatea limitată a Ucrainei de a genera forțe pentru a le apăra pe ambele, relatează publicația de specialitate „The War Zone”.

Comandamentul Sudic Ucrainean a anunțat miercuri că forțele sale s-au retras din satul Rivnopillia, după un alt șir de retrageri în zonă, marți. Asta înseamnă că trupele ruse sunt acum la circa 80 de kilometri est de Zaporijie, unul dintre cele mai mari orașe ale Ucrainei, cu o populație de peste 700.000 de locuitori.

În același timp, se pune întrebarea cât timp sau dacă ucrainenii vor rezista la Pokrovsk și ce impact ar avea o potențială cădere asupra frontului.

Un comandant ai cărui soldați luptă pe frontul din Pokrovk a vorbit despre situația din teren și ce ar însemna pentru Ucraina să piardă orașul.

„Dacă Rusia reușește să avanseze mai adânc în Pokrovsk, aceasta ar fi una dintre cele mai serioase provocări pentru Ucraina din ultimele luni”, a subliniat acesta.

„Pokrovsk nu este un oraș oarecare. Este un centru logistic și strategic ce conectează mai multe axe de-a lungul frontului din Donețk. Pierderea lui ar însemna sfărâmarea uneia dintre ultimelor linii puternice de apărare înainte de Kramatorsk și Sloviansk, miezul industrial al acestei părți a Ucrainei”, a spus acesta.

O eventuală pierdere a orașului ar putea avea, un efect în cascadă asupra frontului din Zaporojie și nu numai.

„Pentru inamic, Pokrovsk este o poartă”, a adăugat el. „Odată ce îl controlează, pot proiecta artileria mai la vest și amenința liniile de aprovizionare ce alimentează întregul grup estic de forțe ucrainene. Pentru noi, ar însemna rute de aprovizionare mai lungi, un risc crescut pentru convoaie și presiune asupra rezervelor noastre.”

În prezent, „presiunea simultană asupra sectoarelor adiacente obligă Ucraina să mențină rezerve reduse și limitează capacitatea de a acoperi rapid golurile”.

„Un cimitir”

Pe de altă parte, Rusia, care încearcă să cucerească Pokrovsk de mai bine de un an, plătește un preț mare pentru orice modest avans.

„În jurul Pokrovskului, rușii suferă pierderi enorme”, a afirmat el. „Aruncă în luptă val după val de trupe – în mare parte oameni prost antrenați, adesea fără coordonare sau acoperire adecvate. Fiecare asalt îi costă zeci, uneori sute de vieți.”

„Se poate simți pe teren, a continuat el. „Mirosul vehiculelor arse, sunetul evacuărilor medicale care se aude non-stop. Nu mai este un câmp de luptă; este un cimitir pentru infanteria lor. Pierd grupuri întregi de asalt doar pentru a captura câteva sute de metri și trebuie să o ia de la capăt a doua zi.”

Cum se desfășoară luptele

Multă vreme, Ucraina a avut un avantaj în ceea ce privește apărarea orașului Pokrovsk. Orașul are blocuri înalte, clădiri industriale și pasaje subterane care le îngreunau atacurile și permiteau trupelor ucrainene o mare libertate de mișcare. Apoi, pe măsură ce tot mai multe trupe rusești au reușit să intre în oraș, acestea au preluat controlul.

Luptele se duc acum stradă cu stradă.

„Unitățile rusești luptă pentru clădirile înalte nori și blocuri, ceea ce crește costul pentru fiecare metru ocupat și reduce libertatea de mișcare a apărătorilor”, a relatat comandantul. „Atacurile din mai multe direcții ( în special dinspre vest, spre Mirnohrad , la aproximativ doi kilometri spre est), creează riscul de semi-încercuire și tensionează liniile de aprovizionare. Rusia își concentrează forțele și sprijinul aici - ceea ce înseamnă că apărarea Ucrainei trebuie să absoarbă un ritm ridicat de atacuri de mică amploare.”

Liniile logistice vitale ucrainene „sunt atacate de dronele și minele rusești, complicând reaprovizionarea și întăririle”.

Vremea înrăutățește situația, împiedicând operațiunile cu drone și făcând dificilă localizarea trupelor rusești.

„Ceața care acoperă orașul, vizibilitatea redusă și arhitectura densă favorizează atacuri-surpriză din partea atacatorilor și îngreunează coordonarea defensivă”, spune comandantul ucrainean.

Acesta notează că, pentru a avea o șansă, forțele ucrainene „trebuie să blocheze reaprovizionarea inamicului, să prevină consolidarea ancorelor în clădiri înalte, să mențină o contra-mobilitate constantă (mine, obstacole) și să mute rapid rezervele în zonele amenințate”.

Provocările sunt mari, întrucât, în timp ce intensitatea luptelor urbane crește, rușii pun presiune din mai multe direcții.

Apărarea orașului „este extrem de dificilă din pricina luptelor urbane de mare intensitate din interiorul orașului, a presiunii multidirecționale rusești (inclusiv a încercărilor de a încercui orașul dinspre vest), a fluxului superior de trupe și muniții rusești în acest sector, a logisticii ucrainene perturbate, care se află sub supraveghere constantă din partea dronelor, iar înrăutățirea condițiilor meteorologice/de vizibilitate favorizează atacurile în grupuri mici și reduc spațiul de manevră”.

El este însă convins că, chiar și în aceste condiții, ucrainenii îi pot incomoda serios pe ruși în eforturile lor ulterioare.

Astfel, dacă apărarea se deteriorează. o eventuală preluare a controlului asupra acestei regiuni de către Rusia nu va însemna că rușii vor avea ulterio cale liberă, a susținut comandantul.

„Nu va fi o victorie ușoară pentru ei. Plătesc pentru fiecare stradă cu un număr mare de victime. Soldații noștri luptă bloc cu bloc, clădire cu clădire. Chiar dacă câștigă teren, nu înseamnă că este al lor – îi distrugem în fiecare zi. Pokrovsk ar putea deveni un alt Bahmut pentru ei, o victorie care îi va costa prea mult pentru a merita.”

„Pe scurt, da, este periculos din punct de vedere strategic”, a conchis comandantul. „Dar dacă vor străpunge apărarea, nu vor găsi spațiu deschis, ci îi așteaptă o mai mare rezistență”.