Duminică, 16 Noiembrie 2025
Vladimir Putin joacă „ultimul pariu" înainte ca iarna să-i prindă soldații într-un oraș în ruine

Război în Ucraina
Publicat:

Armata lui Vladimir Putin mai are doar câteva săptămâni pentru a obține o victorie „simbolică” într-un oraș-cheie din estul Ucrainei, altfel mii de militari vor fi nevoiți să înfrunte o iarnă care, în acea regiune, poate deveni mortală.

Orașul Pokrov, redus la ruine de lupte/FOTO:Profimedia
Orașul Pokrov, redus la ruine de lupte/FOTO:Profimedia

Kremlinul a împins spre front aproape 200.000 de militari în încercarea prelungită – deja de 18 luni – de a cuceri Pokrovsk. Estimările serviciilor de informații arată că cel puțin 135.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți în lupta pentru acest oraș distrus aproape complet.

Fostul ofițer de informații Philip Ingram explică însă că, după costurile uriașe, retragerea ar fi pentru Putin „o înfrângere prea mare ca să poată fi justificată”, ceea ce transformă asaltul asupra Pokrovsk într-o miză politică pentru Kremlin.

Dacă orașul nu cade repede, o parte semnificativă a trupelor ruse riscă să repete experiențele tragice ale campaniilor militare din trecut, când armatele au fost decimate de iernile aspre din nord-estul Europei.

În Ucraina, temperaturile de iarnă pot coborî frecvent la -20, -30°C, iar ninsorile și viscolele paralizează infrastructura în doar câteva ore. Sunt condiții care pot bloca vehicule, îngheța arme și pune capăt oricărei ofensive – exact cum s-a întâmplat în Finlanda, în 1939, sau cu trupele naziste oprite la porțile Moscovei, în 1941.

O bătălie prelungită și un oraș transformat în ruine

Luptele pentru Pokrovsk continuă de mai bine de un an și jumătate, fără ca Rusia să reușească să preia complet controlul orașului. În ultimele zile, confruntările s-au intensificat, semn că Moscova forțează o victorie înainte de venirea frigului.

Într-o analiză pentru The Sun, Philip Ingram susține că asistăm la conturarea „strategiei de iarnă” a Kremlinului: o ultimă tentativă de a forța o breșă înainte ca terenul înghețat și zăpada să blocheze operațiunile.

Chiar dacă importanța strategică a orașului s-a redus semnificativ față de începutul războiului, o eventuală cădere a Pokrovskului ar oferi Moscovei posibilitatea de a avansa spre nord și vest, amenințând alte noduri defensive esențiale ale Ucrainei din Donbas – între care Kramatorsk și Sloviansk.

„Orașul este în mare parte distrus. Infrastructura feroviară și rutieră nu mai funcționează. Logistic, zona nu mai oferă mare lucru Rusiei. Dar capturarea ei a devenit un obiectiv simbolic pentru Putin”, explică Ingram.

Rusia pretinde că a avansat în zona centrală a orașului, într-o manevră de tip clește, însă Kievul respinge acuzațiile privind pierderea controlului. În imaginile neconfirmate care circulă pe rețelele rusești, se văd militari ruși pătrunzând în oraș sub acoperirea ceții dense.

Pokrovsk – cu o populație redusă acum la câteva sute de oameni, față de cele 60.000 înainte de război – este format aproape exclusiv din clădiri arse și străzi pline de dărâmături.

Deputatul ucrainean Oleksi Goncearenko avertiza recent: „Pierdem Pokrovsk. Rușii au pătruns în oraș.”

Potrivit armatei ucrainene, ceața deasă a facilitat avansul trupelor ruse, care altfel ar fi fost țintite rapid de drone. Președintele Volodimir Zelenski recunoaște că situația este „dificilă”, estimând că între 300 și 500 de soldați ruși se află deja în interiorul orașului.

Pentru Moscova, după pierderile imense, cucerirea Pokrovskului a devenit mai degrabă o operațiune de „salvare a imaginii”, comparabilă cu modul în care a fost prezentată capturarea orașului Bahmut.

Istoria care ar trebui să-i dea de gândit Kremlinului

Exemplele campaniilor militare distruse de iernile din nordul Europei sunt multiple:

Războiul de Iarnă (1939–1940)

Invazia sovietică asupra Finlandei s-a transformat într-un dezastru. Temperaturile de -40°C au paralizat tancurile sovietice, vizibile în peisajul alb, insuficient camuflate. Peste 60.000 de soldați sovietici au suferit degerături sau boli provocate de frig. Pierderile totale au ajuns la aproape 400.000.

Eșecul Germaniei naziste în 1941

Operațiunea Barbarossa s-a împotmolit înainte ca trupele germane să atingă Moscova. La -45°C, soldații – prost echipați pentru lupta în iarnă – au murit pe capete. Aproape un milion de militari germani au fost pierduți în acea campanie.

Războiul Crimeii

Nici armata britanică nu a fost ocolită de tragedii. O furtună puternică în Marea Neagră a scufundat navele încărcate cu provizii de iarnă. Soldații au rămas fără hrană, combustibil și echipament adecvat. Bolile – tifos, holeră, dizenterie – au făcut ravagii. Din cele 21.000 de pierderi britanice, 16.000 au avut cauze evitabile. Rusia, la rândul său, a pierdut 143.000 de oameni la Sevastopol, dintre care 89.000 din cauza bolilor.

