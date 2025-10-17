search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză Sfârșitul imperiului energetic al Rusiei în Asia Centrală. Cine mai pariază pe Moscova va pierde

0
0
Publicat:

Influența energetică a Rusiei în Asia Centrală se erodează, iar investitorii care continuă să parieze pe Moscova riscă pierderi considerabile.

Gazprom compania fanion a Rusiei pe care Putin o falimentează/FOTO:Arhiva
Gazprom compania fanion a Rusiei pe care Putin o falimentează/FOTO:Arhiva

Timp de decenii, puterea Rusiei în regiune s-a bazat pe infrastructura energetică – o rețea extinsă de conducte de petrol și gaze construită pentru a lega economiile Kazahstanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului de nord, către piața rusă și mai departe, spre exporturile globale. Aceste legături au generat venituri pentru companiile rusești și influență geopolitică pentru Kremlin.

Astăzi, însă, aceste conexiuni au devenit tot mai mult o povară, într-un moment în care Rusia duce un război în Ucraina și se confruntă cu sancțiuni internaționale severe, scrie Euromaidan Press.

Conducte încă sub controlul Moscovei

În continuare, cea mai mare parte a țițeiului kazah ajunge în portul Novorossiisk de la Marea Neagră prin intermediul Consorțiului de Conducte Caspice (CPC). Uzbekistanul și Kârgâzstanul depind de importurile de combustibili din Rusia, inclusiv prin contracte de gaze naturale pe termen scurt. Chiar și Turkmenistanul, care exportă aproape tot gazul către China, ia în calcul poziția Rusiei în deciziile sale comerciale.

De-a lungul timpului, Moscova a folosit controlul asupra rutelor de tranzit pentru a exercita presiuni asupra capitalei kazace, Astana. În același timp, contractele semnate de Gazprom cu Tașkent au o semnificație politică ce depășește valoarea economică. Pentru multe state din regiune, Rusia continuă să fie furnizorul de ultimă instanță.

Legături care alimentează efortul de război

După ce Europa a redus drastic importurile de energie din Rusia în urma invaziei Ucrainei în 2022, aceste relații regionale au atenuat impactul economic asupra Moscovei. Rusia obține venituri din taxele de tranzit și păstrează posibilitatea de a bloca ruta de export principală a Kazahstanului. Exporturile Gazprom către Uzbekistan au crescut de la puțin peste un miliard de metri cubi în 2023 la peste cinci miliarde în 2024 – o sursă importantă de venituri și un semnal al dependenței continue.

Turcia și Iranul au consolidat propriile roluri în această ecuație. Turcia importă în continuare gaze prin conductele TurkStream și Blue Stream, în timp ce transportă și petrol kazah care tranzitează teritoriul rus. Prin acorduri de tip „swap”, Iranul oferă Rusiei metode alternative de redirecționare a fluxurilor energetice, reducând astfel impactul sancțiunilor și susținând indirect bugetul de război al Kremlinului.

Semnele slăbirii controlului rusesc

Totuși, sistemul construit de Moscova începe să se destrame.

China a devenit principalul cumpărător de energie din regiune. Gazul turkmen ajunge aproape exclusiv în est, cu sprijinul financiar și logistic al Beijingului. Kazahstanul și Uzbekistanul își dezvoltă rapid parteneriatele energetice cu China, într-un ritm pe care Rusia nu îl poate egala.

Turcia, pe de altă parte, profită de diversificarea energetică europeană. Este gazda Coridorului Sudic de Gaze, care transportă gaz azer spre vest și care ar putea, în viitor, include gaze din Asia Centrală. În paralel, Kazahstanul a început să trimită mai mult petrol pe ruta Mării Caspice către Turcia, evitând complet teritoriul rus.

Dacă sancțiunile asupra Iranului vor fi relaxate, Teheranul ar putea deschide accesul la porturi sudice spre Golful Persic, reducând și mai mult importanța Moscovei în tranzitul energetic.

Între timp, capacitatea Rusiei de a furniza resurse rămâne fragilă: rafinăriile sunt vizate de atacuri ucrainene, accesul la tehnologie occidentală este restricționat, iar investițiile externe sunt în scădere.

Argumentul retragerii

Capacitatea Rusiei de a menține relații energetice solide cu statele din Asia Centrală este în declin și se va eroda în următorii cinci ani. Investitorii care continuă să susțină proiecte rusești nu doar că sprijină indirect efortul militar împotriva Ucrainei, dar se expun și unor riscuri financiare semnificative – active blocate, contracte nesigure și daune reputaționale.

Retragerea capitalului nu este doar un gest etic, ci și unul strategic.

Redirecționarea investițiilor către rute alternative – exporturi caspice către Turcia, extinderea conductelor spre China sau acorduri energetice indirecte cu Iran – contribuie la destrămarea rețelei energetice coercitive a Rusiei. În același timp, investitorii se aliniază cu realitățile emergente ale pieței energetice: o lume în care Moscova nu mai este un nod indispensabil, ci un actor în declin.

Dinamică regională în schimbare

Statele din Asia Centrală fac deja pași concreți pentru a-și reduce dependența de Rusia. Kazahstanul a anunțat dezvoltarea unui nou port la Kostanay și modernizarea celor existente pe litoralul Mării Caspice, în cadrul unui proiect numit „Coridorul Mijlociu” – o alternativă maritimă la rutele terestre prin Rusia.

Producția de energie în regiune reflectă această schimbare: Kazahstanul domină la țiței, Turkmenistanul la gaze – fiecare resimțind presiuni distincte din partea Moscovei.

Un alt semnal important a venit în august 2025, când Azerbaidjanul și Armenia – doi actori importanți în piața energetică regională – au semnat un acord de pace care ar putea asigura independența energetică pentru ambele state.

O alegere inevitabilă

Războiul Rusiei din Ucraina obligă fostele republici sovietice să ia o decizie clară: să se diversifice sau să rămână prinse în economia de război promovată de Moscova.

Energia rusă nu a fost niciodată doar o marfă. A fost un instrument de influență, al cărui impact depinde de relații regionale tot mai fragile. Retragerea investițiilor în acest moment nu este doar alegerea morală corectă – este, mai ales, o decizie înțeleaptă din punct de vedere strategic.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
stirileprotv.ro
image
Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare
gandul.ro
image
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
mediafax.ro
image
La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită”
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi oferte de preț
playtech.ro
image
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Acte obligatorii la pensionare. Anunț de ultimă oră de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!