Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, mai puternice decât sancțiunile internaționale, arată șeful spionilor ucraineni

Șeful serviciului de informații militare din Ucraina (HUR), Kirilo Budanov, a declarat că loviturile asupra rafinăriilor de petrol au provocat mai multe daune economiei ruse decât sancțiunile internaționale.

„De fapt, loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancțiunile. Este doar un adevăr matematic. Am cauzat daune mult mai mari Federației Ruse prin acțiuni directe decât orice pârghii economice de influență introduse până acum. Aceasta este, de asemenea, o realitate neplăcută, care ne conduce la concluzia că, evident, acest lucru nu este suficient”, a spus Budanov, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Kiev, potrivit Ukrinform.

Potrivit șefului HUR, presiunea sancțiunilor actuale asupra Rusiei rămâne insuficientă pentru a schimba politica Moscovei.

„Și dacă situația continuă așa cum este, nu va avea suficient impact pentru a schimba modul de gândire al Federației Ruse. Dar, în combinație cu ceea ce facem noi, va da, și deja dă, rezultate”, a adăugat Budanov.

Potrivit Ukrinform, în noaptea de 16 octombrie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit rafinăria de petrol de la Saratov.

Atacurile asupra infrastructurii energetice rusești s-au intensificat în ultimele luni, devenind o componentă clară a strategiei ucrainene de a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul.

Într-un raport publicat de Financial Times, se arată că, din august 2025 până în prezent, 16 din cele 38 de rafinării de petrol din Rusia au fost vizate, forțând o scădere drastică a exporturilor de motorină – cel mai scăzut nivel înregistrat din 2020 încoace.

Rusia a fost nevoită să introducă măsuri de urgență pentru a stabiliza piața internă de carburanți. În septembrie, autoritățile au extins interdicția asupra exporturilor de benzină și au impus noi restricții asupra vânzărilor externe de motorină, combustibil marin și gazoleu.