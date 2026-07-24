 Atac fără precedent la Sankt Petersburg: Dronele ucrainene au lovit un mare depozit online. Orașul, acoperit de un nor dens de fum | adevarul.ro
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Video Atac fără precedent la Sankt Petersburg: Dronele ucrainene au lovit un mare depozit online. Orașul, acoperit de un nor dens de fum

Război în Ucraina
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Un atac cu drone ucrainene a lovit vineri un depozit din Sankt Petersburg, provocând un incendiu de proporţii, potrivit autorităţilor locale şi relatărilor din presa rusă.

Atacul a provocat un incendiu de proporții FOTO X
Atacul a provocat un incendiu de proporții FOTO X

Jurnaliștii aflați la faţa locului au observat un nor dens de fum gri ridicându-se deasupra oraşului, transmite Agerpres.

Guvernatorul Aleksandr Beglov a declarat, într-un mesaj publicat pe reţelele sociale, că „Sankt Petersburg a fost atacat de vehicule aeriene fără pilot cu utilizare militară”.

Potrivit acestuia, lovitura a vizat obiective de infrastructură civilă. Oficialul a precizat că au fost mobilizate echipe pentru gestionarea consecinţelor atacului, fără a oferi alte detalii.

Imagini distribuite pe reţelele sociale şi informaţii din presa locală indică faptul că au fost vizate depozite aparţinând companiei ruse de comerţ online Wildberries.

Sursa: X / @Fbeyeee

Compania, foarte populară în Rusia, a mai fost ţinta a două atacuri în ultimele zile. Unul dintre acestea, produs în apropiere de Moscova, s-a soldat cu moartea a opt angajaţi din tura de noapte şi cu incendii care au distrus aproape în totalitate instalaţiile.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut că Wildberries depozitează şi expediază componente aflate sub sancţiuni, destinate producţiei de echipamente militare.

Sursa: X / @Fbeyeee

Într-un comunicat publicat pe reţelele sociale, Wildberries a anunţat că două dintre depozitele sale din Sankt Petersburg şi-au suspendat temporar activitatea, fără a preciza motivul.

Sursa: X / @BrennpunktUA

În ultimii ani, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra unor oraşe ruse aflate la mare distanţă de frontieră, pe care le prezintă drept represalii pentru bombardamentele aproape zilnice efectuate de Rusia în cadrul invaziei lansate în februarie 2022.

Campania, pe care Kievul o descrie drept o strategie de lovituri cu rază lungă de acţiune, a vizat în principal infrastructura petrolieră a Rusiei şi a contribuit la apariţia unei crize de carburanţi în unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume.

Potrivit unei centralizări realizate de AFP pe baza declaraţiilor autorităţilor locale şi a informaţiilor din presa rusă, din luna iunie aproximativ 90% dintre regiunile Rusiei s-au confruntat cu raţionalizarea sau deficitul de carburanţi.

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