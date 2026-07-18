Video „Să te ia dracu, Putin!”. Revolta comercianților care și-au pierdut afacerile în urma atacului cu drone al ucrainenilor din Moscova

Centrul comercial Wildberries din Moscova nu va despăgubi vânzătorii pentru bunurile distruse în urma atacurilor cu drone asupra centrelor sale de distribuție.

Vânzătorii de la cea mai mare piață din Rusia, Wildberries, s-au revoltat online, exprimându-și nemulțumirile față de conducerea Kremlinului și personal împotriva dictatorului Putin, în urma atacurilor cu drone asupra centrelor de distribuție Wildberries din Kotovsk și Elektrostal, scrie Dialog.

Vânzătorii au suferit pierderi de milioane de dolari ca urmare a distrugerii bunurilor depozitate, dar nimeni nu le va plăti despăgubiri, deoarece piața și-a actualizat recent acordul de ofertă și a renunțat la obligația de a compensa bunurile distruse de echipamentele militare. Modificările au intrat în vigoare pe 7 iulie.

„Având în vedere că proprietarii WB sunt Anton Vaino, șeful Administrației Prezidențiale Ruse, și Alexey Gromov, șef adjunct al Administrației Prezidențiale, este evident că aceștia au folosit pur și simplu informații privilegiate despre potențiale atacuri pentru a transfera toate pierderile pe umerii vânzătorilor, care îi dau WB 60% din cifra lor de afaceri”, scrie grupul public VChK-OGPU. Sute de comentarii ale vânzătorilor indignați au inundat deja rețelele de socializare rusești.

„Să te ia dracu, Putin, cu SVO-ul tău. Am avut acolo marfă în valoare de 2 milioane de ruble – nicio compensație de la Wildberries sau de la guvern. Sunt bani pentru mușcate și alune, dar, ca întotdeauna, nu sunt bani pentru oameni. Oamenii nu contează”, scrie unul dintre vânzători.

O altă vânzătoare spune că a pierdut 1.500 de articole în valoare de aproximativ 1,7 milioane de ruble.

„Toate articolele noastre de pe WB sunt în flăcări. 10.000 de seturi de haine pentru copii. Săptămâna trecută, WB ne-a obligat să semnăm o ofertă în care se preciza că nu vor exista despăgubiri în cazul unui atac cu drone”, adaugă un alt vânzător.

Între timp, Tatiana Kim, CEO-ul Wildberries, a scris anterior că mărfurile depozitate în depozitele distruse au fost retrase temporar de la vânzare.

Bilanțul atacului cu drone ucrainene asupra unui centru logistic din Rusia a crescut la opt morți. Alte 24 de persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regiunii Tambov, Evgheni Pervișov.

Ucraina și-a intensificat, în ultimele luni, atacurile pe teritoriul rus. Ținta preferată rămâne infrastructura logistică și cea legată de hidrocarburi. Kievul urmărește astfel să limiteze finanțarea războiului de către Moscova.